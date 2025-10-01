Alcalde de Chorrillos denuncia que coronel PNP utiliza vehículos del Estado para operar con mafia de traficantes de terrenos

Fuente: Canal N

El alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco, denunció este miércoles que un coronel de la Policía Nacional (PNP) utilizó vehículos del Ministerio del Interior para escoltar a personas vinculadas al tráfico de terrenos en el distrito.

En diálogo con Canal N, el burgomaestre alertó sobre amenazas recientes contra él y su familia, las cuales atribuyó a grupos organizados que buscan invadir predios en el distrito.

“El día de ayer recibimos una bolsa de color negra con un mensaje extorsivo y una foto mía, donde hay casquillos de bala”, señaló, al precisar que no se trató de un hecho aislado.

“Un día anterior también llega a mi celular personal y a la central de monitoreo un video justamente donde alguien rastrilla un arma frente a mi fotografía, amenazándonos de muerte”, agregó.

Bolsa sospechosa frente a la casa del alcalde; generó pánico y cierre de calles mientras UDEX verificaba su contenido. (Composición: Infobae / captura de pantalla)

El alcalde identificó a los responsables como integrantes de bandas dedicadas al tráfico de terrenos, provenientes de Huacho y Villa El Salvador. También mencionó un reciente intento de invasión en la playa La Chira, frustrado en cuatro ocasiones por la Gerencia de Seguridad Ciudadana del municipio.

La autoridad indicó que este operativo irregular quedó registrado. “Hace dos semanas, por cuarta vez, nuevamente regresaron y vinieron adelante dos carros del Ministerio del Interior, uno con placa EPF 832 y el otro con placa EPF 882. Vino un coronel con seguridad del Estado”.

“Este coronel ha pedido que abran la tranquera identificándose y atrás de él han venido justamente tres carros trayendo estas planchas de concreto para que puedan armar. Y un cuarto carro trayendo a 120 personas”, aseguró.

Añadió que la PNP solicitó la documentación a los presentes y detectó que cinco tenían requisitorias. Consultado sobre si existió algún diálogo formal con los agentes, Velasco negó cualquier acercamiento.

“Es más, al ver justamente el rechazo de este coronel, de estas personas de la policía que vinieron, yo me acerco a conversar con ellos y ellos impidieron que me acerque al coronel”, afirmó.

Velasco recibió amenazas directas, incluida una bolsa con casquillos de bala y mensajes extorsivos en su domicilio, así como videos intimidatorios

Según Velasco, durante las dos horas que las patrullas estatales permanecieron en el lugar, los agentes formaron una barrera para impedir que él dialogara con el oficial al mando.

Hasta el momento, ni el Ministerio del Interior ni la institución policial han emitido un pronunciamiento sobre el caso.

Cerco

La Gerencia de Seguridad Ciudadana de Chorrillos afirmó en la víspera que las amenazas no detendrán “la lucha para defender los espacios públicos”. Las calles próximas al domicilio del alcalde permanecieron cerradas durante la intervención de agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), quienes descartaron la presencia de explosivos y confirmaron que el paquete incluía mensajes de amenaza directa.

La municipalidad mantiene la vigilancia en la zona y sostiene que las amenazas corresponden a una escalada de acciones impulsadas por organizaciones criminales interesadas en apropiarse de los balnearios.