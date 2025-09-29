Perú

Retiro de plataforma petrolera en Piura dejó sin hábitat a 27 especies de peces, alerta estudio

La investigación reveló que la estructura MX-1 funcionaba como arrecife artificial en Los Órganos. Más de 8.000 peces, aves y lobos marinos perdieron refugio tras su desmantelamiento parcial

Por Olenka Pizarro

Guardar
Cardumen de 'cabinza serránida' (Cephalopholis
Cardumen de 'cabinza serránida' (Cephalopholis colonus), especie dominante entre 10–20 m de profundidad. Foto: Bernabé Moreno

Un hallazgo científico encendió las alarmas sobre la relación entre las plataformas petroleras y la biodiversidad marina en el Perú. Un estudio publicado en la revista Neotropical Ichthyology reveló que, tras el retiro parcial de la plataforma MX-1 en las costas de Los Órganos, Piura, 27 especies de peces perdieron el hábitat que habían formado alrededor de la estructura metálica. El ecosistema, que llegó a concentrar unos 8.000 individuos, desapareció con el desmantelamiento realizado en 2023.

La plataforma MX-1, operada por Savia Perú, había sido abandonada en 2011 y se convirtió con el tiempo en un punto de alta diversidad marina. Allí convivían peces tropicales y de aguas frías, lobos marinos, aves y recursos de interés comercial como el jurel del Pacífico sur. Pescadores artesanales utilizaban la zona para practicar pesca con anzuelo, y operadores turísticos ofrecían experiencias de buceo únicas para visitantes nacionales y extranjeros.

En 2023, sin embargo, la estructura fue sometida a un retiro parcial mediante la llamada topping strategy, que consistió en cortar todo lo que estaba por encima de los 40–45 metros de profundidad. Precisamente en ese rango se concentraba la mayor biomasa de peces.

Ubicación de la zona de
Ubicación de la zona de estudio en el norte del Perú - Pacífico Suroriental. La plataforma petrolera abandonada MX-1 se ubicaba a 3 km desde Los Órganos (Piura), cercana a la nueva área reservada Reserva Nacional Mar Tropical de Grau (RN MTG; polígono Cabo Blanco–El Ñuro). También se observa las provincias biogeográficas: Provincia Panámica (TEP-MP) y la Provincia Peruana (WTSP-MP). Elaboración: Bernabé Moreno

Una decisión tardía

El 27 de marzo de 2023, una acción de amparo impulsada por biólogos, conservacionistas y empresarios turísticos logró que un juez declarara a la MX-1 como área de protección especial. Pero la medida llegó tarde: cuando se admitió la demanda, la sección que sostenía la vida marina ya había sido retirada.

“Fue como asegurar a alguien después de haberlo perdido. Lo que queda es un precedente legal importante para futuras discusiones sobre conservación en estructuras similares”, explicó Bernabé Moreno, coautor del estudio e investigador de la Universidad Científica del Sur.

Esquema de la plataforma petrolera
Esquema de la plataforma petrolera MX-1 mostrando la distribución vertical de los peces según los estratos de profundidad evaluados. También se muestra la dominancia relativa de la ictiofauna. Elaboración: Alejandro Ponz

Investigación inédita

El trabajo fue liderado por el biólogo marino Diego Cuba, egresado de la misma universidad, quien decidió estudiar la plataforma tras quedar impactado por la abundancia de vida durante sus prácticas de buceo. Se realizaron seis inmersiones científicas y dos pilotos en plena pandemia, a profundidades cercanas a los 40 metros, límite de seguridad del buceo recreativo.

“En cada inmersión teníamos apenas cuatro o cinco minutos efectivos para registrar datos sin riesgo de descompresión. Por eso entrenamos previamente la identificación de especies”, recordó Cuba.

El equipo documentó 27 especies de peces, de las cuales ocho eran de valor comercial. También observaron comportamientos reproductivos únicos, como peces damisela cuidando sus huevos adheridos al metal y cardúmenes liberando gametos en respuesta a las burbujas de los buzos.

Bernabé Moreno colectando imágenes de
Bernabé Moreno colectando imágenes de soporte para el censo visual de peces durante el estudio piloto. Foto: Denisse Sotomayor

Biodiversidad en transición

La ubicación de la MX-1, en una zona de transición biogeográfica, permitió que se mezclaran especies propias de la corriente fría de Humboldt con peces tropicales. Los censos revelaron además una zonación vertical: en aguas superficiales predominaban herbívoros y especies pequeñas, mientras que en zonas profundas dominaban carnívoros de gran biomasa.

“Era un ecosistema tróficamente complejo y saludable, difícil de encontrar en arrecifes naturales tan cercanos a la costa”, señaló Moreno.

El retiro parcial de la plataforma no solo afectó a la biodiversidad. También golpeó a los pescadores artesanales, quienes dependían de la pesca con anzuelo en la MX-1, y a las escuelas de buceo y turismo marino, que habían encontrado en la estructura un atractivo de gran valor.

“Era un pequeño ecosistema integrado que beneficiaba tanto a la naturaleza como a la economía local. Su pérdida es un golpe para todos”, agregó Moreno.

Instalación de una cámara time-lapse
Instalación de una cámara time-lapse por buzos científicos durante el estudio piloto. Foto: Denisse Sotomayor

¿Qué hacer con las plataformas que quedan?

La normativa vigente en el Perú obliga a retirar las plataformas y devolver el mar a su estado original. Sin embargo, el caso de la MX-1 plantea un debate: ¿es mejor desmontarlas o transformarlas en arrecifes artificiales?

En países como Estados Unidos o Malasia existen programas Rigs-to-Reefs que adaptan estas estructuras para convertirlas en hábitats marinos seguros, sellando pozos y controlando riesgos de contaminación. En el Perú, en cambio, aún no hay un marco legal que permita decidir de manera informada.

“Nos preguntamos qué sucede con toda esa biomasa cuando se retira la sección donde se concentraba la vida. El impacto es directo, tanto ecológico como social”, advirtió Cuba.

Temas Relacionados

Petróleo en PerúPiuraArrecife de pecesLos ÓrganosUniversidad Científica del Surperu-noticias

Más Noticias

Violento robo en reconocido supermercado de Nuevo Chimbote: delincuentes armados sustraen celulares y equipos por más de S/ 80 mil

La madrugada del 29 de septiembre, un grupo de entre tres y cinco delincuentes ingresó al local forzando la estructura metálica

Violento robo en reconocido supermercado

PNP denunciará a periodista por solicitar descargo a raíz de presunta amenaza de muerte en nombre de Víctor Zanabria

Institución calificó de ‘acoso’ las llamadas formuladas a fin de obtener la declaración de los implicados tras difundirse un audio donde se ordena a un efectivo evitar testificar sobre hechos en contra del suspendido comandante general

PNP denunciará a periodista por

Doblete de Felipe Vizeu que confirma su valía en Sporting Cristal vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

El delantero brasileño se ha destapado con dos anotaciones que han contribuido con la goleada de los suyos por la fecha 11° del Torneo Clausura 2025. Exhibición brillante

Doblete de Felipe Vizeu que

Transportistas alistan paro indefinido ante falta de respuestas del Gobierno: advierten bloqueos y radicalización de sus medidas

Representantes de Conect Perú y APSUPER aseguraron que si el ejecutivo no cumple con garantizar seguridad, detendrán sus actividades en Lima y regiones

Transportistas alistan paro indefinido ante

‘Cri Cri’ reitera que recibió palabras de aliento de la madre de Jefferson Farfán: “Ella me crió, sabe cómo soy”

Christian Guadalupe no pudo contener el llanto al recordar como doña Charo lo animó en uno de sus momentos más difíciles. “Me dijo: ‘Hijito, yo creo en ti’, y me derrumbé”, confesó con la voz entrecortada

‘Cri Cri’ reitera que recibió
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga denuncia que

Rafael López Aliaga denuncia que alcaldes ignoran sus mensajes por quedarse dormidos y sabotean pozos de agua de la MML

Martín Vizcarra afronta nueva acusación: Comisión Permanente aprueba procesar al expresidente por designación de Daniel Soria

Tomás Gálvez afirma que permanencia de José Domingo Pérez evita que lo imputen por favorecer a Susana Villarán: “Tiene que continuar”

Acusado de financiar a ‘El Monstruo’ en Paraguay estaba afiliado a Renovación Popular: partido de López Aliaga lo suspendió

Ministro Ángel Manero se retracta por decir que la minería tenía prioridad sobre el agua: “lo plantearon fuera de contexto”

ENTRETENIMIENTO

‘Cri Cri’ reitera que recibió

‘Cri Cri’ reitera que recibió palabras de aliento de la madre de Jefferson Farfán: “Ella me crió, sabe cómo soy”

Mamá de ‘Cri Cri’ denuncia que Cuto Guadalupe puso abogado a su hijo, que lo perjudicó: “Nos pidió miles de dólares”

Jhovan Tomasevich justifica agresión a Christian Rodríguez, mientras Gabriel Calvo acusa a Gustavo Salcedo “aconsejador”

Magaly Medina sorprende a Jorge Luna: “si tengo un ampay tuyo te aviso por consideración”

‘Cri Cri’ sorprende al revelar que su examen toxicológico y el de la víctima salieron negativos: “Ambos admiten haber bebido alcohol”

DEPORTES

Doblete de Felipe Vizeu que

Doblete de Felipe Vizeu que confirma su valía en Sporting Cristal vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Ayacucho FC 3-0: goles y resumen del triunfo ‘celeste’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol de cabeza de Ian Wisdom para establecer ventaja en Sporting Cristal vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

Golazo de Felipe Vizeu con exquisita definición en Sporting Cristal vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

Joao Grimaldo reafirma su gran momento en Letonia anotando goles en Riga FC que contribuyen con la defensa del liderato de la Virslīga