Perú

Operativo contra minería ilegal en Amazonas deja un muerto y dos personas heridas

Mujeres awajún habrían pedido auxilio en su lengua nativa durante enfrentamiento entre el Ejército, Policía y grupo minero en el río Santiago

Renato Silva

Por Renato Silva

Guardar
La operación tuvo lugar en
La operación tuvo lugar en la quebrada Sawintza, territorio perteneciente al Gobierno Regional Autónomo Awajún. (Foto: PCM)

Un enfrentamiento armado durante un operativo contra la minería ilegal en el río Santiago, región Amazonas, dejó un fallecido y dos heridos. El hecho ocurrió cerca de la localidad de La Fortaleza y estuvo protagonizado por un contingente de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), militares del Ejército y un grupo de mineros ilegales que operaban en la zona.

Según se informó, el Ejército y la PNP llegaron a la zona a bordo de cinco embarcaciones y con apoyo de un helicóptero, lo que produjo un enfrentamiento armado entre ambos bandos y causó la muerte de una persona. Otras dos, cuya identidad aún no se ha confirmado, resultaron heridas.

Según América, testigos en el lugar del enfrentamiento reportaron que varias mujeres pedían auxilio en su lengua nativa desde el interior de una embarcación, al mismo tiempo que buscaban resguardarse para no ser impactadas por las balas.

Hasta el momento no se ha indicado si el grupo de mineros estaría conformado por integrantes de la comunidad nativa awajún o si estos realizaban labores de extracción de oro de forma artesanal.

Destruyen maquinaria de la minería
Destruyen maquinaria de la minería ilegal.

Al cierre de esta nota, ni la Marina de Guerra ni la Policía Nacional han emitido declaraciones oficiales sobre los hechos ocurridos en el río Santiago, la identidad de los heridos, ni de la persona fallecida.

Desmontan campamento minero ilegal por más de S/ 80 millones

En la quebrada Sawintza, cerca a la frontera de Amazonas y Ecuador, autoridades peruanas realizaron un operativo para desactivar una operación minera ilegal extendida por unos 25 kilómetros. El sitio albergaba un volumen logístico considerable, que incluía 22 excavadoras, 14 motores, 25 campamentos y más de 10.000 galones de combustible. También se logró incautar generadores eléctricos, decenas de timbos, antenas satelitales, herramientas y otros materiales empleados para la extracción ilegal de minerales.

El material destruido fue valorizado oficialmente en S/ 80,740,150, cifra que refleja el impacto económico del operativo sobre la infraestructura de las redes mineras ilegales en la selva norte. Las autoridades indicaron que la acción afecta las capacidades logísticas de organizaciones que han apuntado a regiones protegidas como zonas de expansión, con efectos directos sobre los recursos y derechos de la comunidad Kumpanan.

Minería ilegal en Amazonas. (Foto:
Minería ilegal en Amazonas. (Foto: Mininter)

La operación contó con la participación de diversas unidades policiales, fiscalía y equipos técnicos, en una labor apoyada por la Dirección de Medio Ambiente, la División contra la Minería Ilegal y la Dirección de Aviación Policial. El monitoreo aéreo y terrestre permitió ubicar los principales puntos de acopio y residencia temporal de personas vinculadas a la explotación ilegal.

Las autoridades informaron que se mantiene la vigilancia en el distrito de El Cenepa ante la posibilidad de intentos de reactivación de actividades por parte de grupos remanentes. Se observaron campamentos y áreas intervenidas en constante movimiento, por lo que la presencia de patrullas y personal técnico busca disuadir el retorno de las operaciones mineras sin autorización ambiental.

Temas Relacionados

Minería ilegalAmazonasMarina de GuerraPolicía Nacional del PerúPNPperu-noticias

Más Noticias

Qué significa ser una persona que sabe dar las gracias, según la psicología

Decir “gracias” no es solo un hábito de cortesía: desde la psicología, implica rasgos profundos de carácter, autoestima y relación con los demás

Qué significa ser una persona

Carlos Zambrano fue expulsado por infantil codazo en Alianza Lima vs Cienciano por Liga 1 2025

El defensa peruano, quien ya había visto la tarjeta roja en la ida frente a Universidad de Chile hace dos jornadas, volvió a quedar fuera y no completó el partido ante el ‘papá’ en Cusco

Carlos Zambrano fue expulsado por

‘Cri Cri’ reitera que recibió palabras de aliento de la madre de Jefferson Farfán: “Ella me crió, sabe cómo soy”

Christian Guadalupe no pudo contener el llanto al recordar como doña Charo lo animó en uno de sus momentos más difíciles. “Me dijo: ‘Hijito, yo creo en ti’, y me derrumbé”, confesó con la voz entrecortada

‘Cri Cri’ reitera que recibió

‘Cri Cri’ sorprende al revelar que su examen toxicológico y el de la víctima salieron negativos: “Ambos admiten haber bebido alcohol”

Beto Ortiz cuestionó al abogado defensor cómo es posible que pese a los videos donde aparece ebrio, el informe médico señalara cero alcohol

‘Cri Cri’ sorprende al revelar

La Tinka: video de la jugada ganadora y resultados del sorteo del domingo 28 de septiembre del 2025

La Tinka realiza dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Aparte de revisar los números de las bolillas, conoce si alguien ganó en los juegos ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’

La Tinka: video de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Una sola familia concentra contratos

Una sola familia concentra contratos por casi S/30 millones en Ate bajo gestión de Franco Vidal

Congresista Héctor Valer escupió a periodista en Puno: “¿Llama eres, traidor?”

¿Cuándo volverá de El Monstruo al Perú?: “los tiempos dependerán de la justicia en Paraguay”, afirma el ministro de Justicia

92% de peruanos desean la renuncia de Juan José Santiváñez y el premier Eduardo Arana

La influencia de Juan José Santiváñez sobre Dina Boluarte: 60% reconoce su poder en el Ejecutivo

ENTRETENIMIENTO

‘Cri Cri’ reitera que recibió

‘Cri Cri’ reitera que recibió palabras de aliento de la madre de Jefferson Farfán: “Ella me crió, sabe cómo soy”

‘Cri Cri’ sorprende al revelar que su examen toxicológico y el de la víctima salieron negativos: “Ambos admiten haber bebido alcohol”

Milett Figueroa responde sobre posible infidelidad de Marcelo Tinelli con Sabrina Rojas: “Capítulo cerrado”

“Cri Cri” se retiró de “El valor de la verdad” con 25 mil soles tras confesiones sobre prisión, familia y Jefferson Farfán

Alejandra Baigorria se pronuncia tras la ruptura de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: “él se lo pierde”

DEPORTES

Carlos Zambrano fue expulsado por

Carlos Zambrano fue expulsado por infantil codazo en Alianza Lima vs Cienciano por Liga 1 2025

Carlos Zambrano hizo dura autocrítica por nueva expulsión en Alianza Lima: “Les debo unas disculpas a mis compañeros, ya hablaremos”

Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Sporting Cristal vs Ayacucho FC HOY: partido por fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV