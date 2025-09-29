Perú

Mujer en presunto estado de ebriedad chocó y huyó en Miraflores: serenazgo y PNP la capturaron tras breve persecución

Cámaras de videovigilancia registraron el choque y la fuga. La intervención fue posible gracias al programa Serenazgo sin Fronteras y al plan cerco activado

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
Serenazgo y PNP activaron plan cerco y detuvieron a conductora de 48 años que chocó y trató de escapar en Miraflores. (Difusión)

El silencio de una noche tranquila en Miraflores se quebró abruptamente tras un accidente que movilizó al serenazgo y a la Policía Nacional del Perú. Una mujer de 48 años, al volante de un vehículo blanco, impactó contra un auto estacionado en la avenida Reducto. Lejos de asumir la situación, intentó escapar, lo que desató una rápida persecución que terminó con su captura.

El hecho quedó registrado en las cámaras de videovigilancia del municipio. En ellas se observa cómo el auto de placa CER-201 pierde el control y colisiona en la cuadra 12 de la transitada vía. Después del choque, la conductora emprendió la huida, ignorando las señales de los agentes que ya la venían siguiendo.

La alerta inicial llegó desde Barranco. A través del programa Serenazgo sin Fronteras, se notificó que una mujer manejaba en presunto estado de ebriedad con dirección a Miraflores. De inmediato, se activó el plan cerco, con patrullas estratégicamente ubicadas en las principales arterias. Esa coordinación permitió que la fuga durara apenas unas cuadras.

Cuando finalmente fue intervenida, la mujer no colaboró con las autoridades. Testigos relataron que “se resistió de forma violenta” y que incluso fue necesario que los policías la cargaran hasta introducirla en el patrullero. Su negativa a cooperar marcó un desenlace tenso en plena vía pública.

Intervención y traslado a la comisaría

El accidente ocurrió en la
El accidente ocurrió en la avenida Reducto (cuadra 12, Miraflores). (Difusión)

El serenazgo de Miraflores informó que la intervención contó con apoyo directo de la PNP. Ambos cuerpos de seguridad actuaron de manera conjunta, siguiendo los protocolos para este tipo de incidentes. “El plan cerco funcionó de inmediato, gracias a la coordinación y al monitoreo de las cámaras municipales”, señalaron desde la Central Alerta Miraflores.

Una vez controlada la situación, la mujer fue conducida a la comisaría de Miraflores. Según confirmaron fuentes oficiales, quedó detenida por presunto delito contra la seguridad pública y por conducir en estado de ebriedad. El caso ya se encuentra en manos de las instancias correspondientes para determinar las sanciones que correspondan.

La comuna recordó que se encuentra en marcha un programa de campañas de educación vial. Estas actividades buscan concientizar a peatones, ciclistas y conductores sobre el cumplimiento estricto de las normas de tránsito. El objetivo es reducir incidentes similares y fomentar una cultura de respeto en las calles.

En ese sentido, la municipalidad reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo la educación vial. “La prevención es fundamental para evitar accidentes y proteger la vida de todos los actores en la vía pública”, puntualizaron voceros municipales.

Mujer en presunto estado de
Mujer en presunto estado de ebriedad chocó y huyó en Miraflores: serenazgo y PNP la capturaron tras breve persecución

Líneas de emergencia

El Gobierno lanzó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para denunciar extorsiones y recibir protección inmediata. Esta línea está interconectada con la Central de Emergencias 105, y permitirá a los ciudadanos aportar pruebas como audios y videos.

También tienes las opciones de llamar a los siguientes números:

  • Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
  • Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
  • Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.
  • Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116
  • Centro de Emergencia Mujer: 100
  • SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencia): 106
  • Hospital Nacional de Emergencias: 113

Temas Relacionados

MirafloresserenosPNPperu-noticias

Más Noticias

Alexander Robertson, en la mira oficial de la la selección peruana: envío formal de carta de reserva para amistoso contra Chile

La Federación Peruana de Fútbol ha recalcado el término “recambio generacional” una vez culminado el último proceso mundialista. En ese sentido, ha empezado a perfilarse el nuevo plan aprovechando la desidia del hombre del Cardiff City con Australia

Alexander Robertson, en la mira

César Acuña asegura que APP no respaldará censura contra ningún ministro: “Somos una bancada sensata”

El gobernador regional de La Libertad y líder de APP señaló que sería “irresponsable” censurar ministros a pocos meses de un nuevo gobierno. Su bancada descarta apoyar la moción presentada contra Juan José Santiváñez

César Acuña asegura que APP

Luz Ibáñez Carranza, la primera peruana candidata a La Haya, llega a Lima para consolidar hoja de ruta, ¿quién es y cuál es el proceso?

La jurista busca ocupar el cargo de jueza en la Corte Internacional de Justicia. Su elección significaría el retorno de un peruano al alto tribunal tras más de medio siglo

Luz Ibáñez Carranza, la primera

Eduardo Arana reprende a la PNP por agresiones a la prensa en protestas de la ‘Generación Z’: “Hay que castigarlo”

El premier Eduardo Arana criticó el accionar policial contra periodistas durante protestas en Lima y advirtió posibles sanciones. La ANP y la AFPP denunciaron agresiones y exigieron identificación de los responsables

Eduardo Arana reprende a la

Detienen a fiscal que olvidó apagar su micrófono durante audiencia y fue captado pidiendo coima a detenidos en La Libertad

El fiscal William Salinas fue detenido tras ser sorprendido pidiendo un soborno durante una audiencia virtual. La intervención fue ordenada por el Poder Judicial, y la Junta de Fiscales de La Libertad rechazó el hecho

Detienen a fiscal que olvidó
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña asegura que APP

César Acuña asegura que APP no respaldará censura contra ningún ministro: “Somos una bancada sensata”

Luz Ibáñez Carranza, la primera peruana candidata a La Haya, llega a Lima para consolidar hoja de ruta, ¿quién es y cuál es el proceso?

Dina Boluarte reafirma a la ‘Generación Z’ que no renunciará y advierte sobre Elecciones 2026: “No demos un salto al vacío”

Rafael López Aliaga denuncia que alcaldes ignoran sus mensajes por quedarse dormidos y sabotean pozos de agua de la MML

Martín Vizcarra afronta nueva acusación: Comisión Permanente aprueba procesar al expresidente por designación de Daniel Soria

ENTRETENIMIENTO

Johana Cubillas acusa a Macarena

Johana Cubillas acusa a Macarena Vélez de encubrir a Juan Ichazo: “es cómplice”

‘Cri Cri’ reitera que recibió palabras de aliento de la madre de Jefferson Farfán: “Ella me crió, sabe cómo soy”

Mamá de ‘Cri Cri’ denuncia que Cuto Guadalupe puso abogado a su hijo, que lo perjudicó: “Nos pidió miles de dólares”

Jhovan Tomasevich justifica agresión a Christian Rodríguez, mientras Gabriel Calvo acusa a Gustavo Salcedo “aconsejador”

Magaly Medina sorprende a Jorge Luna: “si tengo un ampay tuyo te aviso por consideración”

DEPORTES

Alexander Robertson, en la mira

Alexander Robertson, en la mira oficial de la la selección peruana: envío formal de carta de reserva para amistoso contra Chile

Alianza Lima le aplicó castigo a Carlos Zambrano tras expulsión ante Cienciano: “Ha venido sucediendo muy seguido y es muy incómodo”

Sporting Cristal vs Ayacucho FC 3-0: goles y resumen del triunfo ‘celeste’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Doblete de Felipe Vizeu que confirma su valía en Sporting Cristal vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

Gol de cabeza de Ian Wisdom para establecer ventaja en Sporting Cristal vs Ayacucho FC por Liga 1 2025