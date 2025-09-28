Perú

Joven genio sufrió el robo de sus ahorros y laptop en su casa, pero hoy celebra medalla de plata en el Mundial de Astronomía en Rusia

El escolar forma parte de una delegación de adolescentes genios que consiguió un hecho histórico: dos medallas de oro, dos de plata y otras dos de bronce en importantes olimpiadas científicas internacionales, consolidando al Perú como referente en talento juvenil en ciencias

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar
Sufrió un robo hace dos
Sufrió un robo hace dos semanas y hoy Alexander Valencia celebra su medalla de plata en la Olimpiada Mundial de Astronomía en Rusia. Foto: Composición Infobae Perú

Alexander Valencia, prodigio de la astronomía peruana, demostró que la pasión y la disciplina pueden superar cualquier obstáculo. Semanas después de padecer un robo en su hogar en San Juan de Miraflores, obtuvo la medalla de plata en la Olimpiada Mundial de Astronomía en Rusia, dejando en alto el nombre de Perú.

El asalto lo privó de sus ahorros y de su laptop, herramientas necesarias para su formación y preparación en competencias internacionales. A pesar de este golpe, Alexander persistió en su entrenamiento con total compromiso, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia frente a la adversidad.

Su historia resalta, además, la colaboración de la delegación peruana, liderada por el astrónomo Víctor Vera, miembro de SPACE-UNMSM. A través del programa Astro Clases, alumnos de COAR-Lima, Saco Oliveros, Prolog y Trilce accedieron a la competencia mundial, representando a Perú ante estudiantes de numerosos países.

El éxito de Alexander fue compartido. Alonso Marthans, integrante del equipo nacional, también logró una medalla de plata, mientras que Jharold Álvarez y Jordan Juscamaita obtuvieron medallas de oro, un resultado histórico para la delegación peruana en este tipo de certámenes.

Obtuvo plata en la Olimpiada de Brasil

Antes de brillar en Rusia, Alexander ya había demostrado su talento en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica, desarrollada en Brasil. En aquella oportunidad, junto a Jesús Yataco y Rafael Zapata Castro, alcanzó tres medallas de plata, consolidándose entre los mejores jóvenes astrónomos de la región.

Perú obtiene un total de
Perú obtiene un total de seis medallas en la OWAO 2025, incluyendo dos de oro, consolidando su posición entre las delegaciones más destacadas del mundo.Foto: Casa de Rusia en Lima

“Nuestros hijos representan todo ese esfuerzo que ponemos los peruanos día a día. Yo soy chófer de combi y cada jornada pienso en los logros de mi hijo; eso me impulsa a trabajar con entusiasmo, deseando evitar la delincuencia y regresar a casa para abrazar a mi familia”, afirmó el padre de Alexander Valencia a TV Perú.

Este logro fortaleció la confianza de Alexander. A pesar de haber sido víctima de un robo poco antes de viajar, logró conservar la motivación y destacarse en la competencia mundial. Su disciplina y constancia resultaron esenciales para obtener la medalla de plata en Rusia.

Adolescente genio sufrió robo en su propia casa

Hace unas semanas, Alexander afrontó un episodio que pudo haber frustrado sus sueños. En su domicilio de Pamplona, San Juan de Miraflores, delincuentes ingresaron y se apropiaron de su laptop y los ahorros conseguidos con gran esfuerzo.

Desde los cinco años, Alexander aspiraba a explorar el cielo nocturno con un telescopio propio. Fue con disciplina y constancia que se convirtió en una de las figuras más prometedoras de la astronomía peruana, participando como representante del país en India, Brasil y Rusia.

Delincuentes roban laptop y ahorros a joven promesa peruana de la astronomía. | Fuente: Latina Noticias

El robo afectó directamente sus recursos y le arrebató su principal herramienta de estudio. La computadora le permitía investigar, resolver ejercicios complejos y conectarse a sus clases y a los entrenamientos académicos, vitales en su preparación para competencias internacionales.

Pese a la pérdida, Alexander logró presentarse en el Mundial de Astronomía y demostró que talento y entrega pueden más que cualquier obstáculo.

Ahorraba de sol en sol para su propio telescopio

Uno de los aspectos más inspiradores en la vida de Alexander es su disciplina financiera. Ahorraba un sol cada día, recorría largas distancias a pie para evitar gastos en transporte y sumaba cada moneda hasta reunir lo necesario para adquirir un telescopio.

“Quería tener un telescopio para practicar cada día y observar el cielo a mi propio ritmo. Pero el robo me quitó esa oportunidad momentáneamente”, relató Alexander, quien jamás permitió que la adversidad frenara su progreso.

Un joven prodigio peruano de
Un joven prodigio peruano de la astronomía perdió su laptop y los ahorros para su telescopio tras un robo en su vivienda, a pocos días de representar al país en un certamen mundial. Foto: Composición Infobae Perú

Su madre resaltó el esfuerzo de su hijo: cargar libros, caminar extensos trayectos y ahorrar cada moneda formaban parte de su rutina diaria para acercarse a su sueño de infancia. Cada sacrificio diario lo acercaba a observar las estrellas con su propio instrumento.

Finalmente, la vocación y dedicación de Alexander le permitieron superar la adversidad y representar exitosamente al país en India, Brasil y Rusia. La delegación peruana, integrada por Anahí Ponce, Kerry Bailon, Jordan Juscamaita, Jharold Álvarez, Alonso Marthans y Alexander Valencia, se consolidó como un referente de talento juvenil en astronomía y ciencias espaciales.

Temas Relacionados

Astronomía Olimpiada Mundial de Astronomía SPACE-UNMSM San Juan de MirafloresEscolaresperu-noticias

Más Noticias

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por la punta del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Se juega el segundo tiempo. ‘Cremas’ superan 2-1 a los ‘aurinegros’ con goles de Alex Valera y Williams Riveros en el estadio Monumental de Ate. Facundo Callejo marcó el descuento. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Cusco FC EN

Vía Expresa Sur en la mira: denuncian falta de señalización y riesgo para escolares en Surco

Padres de familia del colegio Champagnat y vecinos alertan que la habilitación parcial de la Vía Expresa Sur expone a estudiantes y transeúntes a un alto peligro por ausencia de señalización, semáforos y control de tránsito

Vía Expresa Sur en la

Golazo de Alex Valera tras una notable jugada preparada en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

El delantero peruano ha registrado su segundo partido consecutivo remeciendo las redes contrarias. En esta ocasión se hizo presente para destrabar el choque contra su más cercano perseguidor, en el estadio Monumental

Golazo de Alex Valera tras

Cusco: paralización del proyecto Vilcanota II pone en riesgo una inversión de más de 250 millones de soles

La falta de resolución de interferencias y disputas territoriales detienen uno de los proyectos de saneamiento más importantes del país

Cusco: paralización del proyecto Vilcanota

Gol de Williams Riveros con el que aumentó la ventaja en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

El férreo central paraguayo halla la reivindicación en un partido clave y de mucha intensidad celebrado en el estadio Monumental. Con esa diana, la ‘U’ amplió su diferencia

Gol de Williams Riveros con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte ratifica que el

Dina Boluarte ratifica que el Reinfo cerrará en diciembre de este año: “El tiempo es corto”

Jóvenes peruanos podrán trabajar legalmente en Hungría, una vez que entre en vigor el acuerdo suscrito por ambos países

Presidente de EsSalud sobre deficiencias en el Seguro: “La renovación de equipos constituye una prioridad”

Presidente de Brasil, Lula da Silva, invita formalmente a Dina Boluarte a la COP30 durante reunión bilateral en Estados Unidos

Arana responde a López Aliaga y niega conocimiento de una carta de queja de EE.UU.

ENTRETENIMIENTO

“¿Qué le pasa?“, le increpa

“¿Qué le pasa?“, le increpa esposa de Christian Rodríguez a Gustavo Salcedo tras ataque a su familia: ”Me miró de manera desafiante”

Falleció Camucha Negrete: ¿Dónde y cuándo será velada la primera actriz?

Rodrigo González conmueve con mensaje de despedida a Camucha Negrete: “Te admiraré por siempre”

Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla, fue brutalmente golpeado por Gustavo Salcedo

Marcello Rivera, más de 30 años de carrera y su firme visión de la vida: “El ser humano es dueño de sus sentimientos y puede ejercerlo con libertad”

DEPORTES

Universitario vs Cusco FC EN

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por la punta del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol de Williams Riveros con el que aumentó la ventaja en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

Golazo de Alex Valera tras una notable jugada preparada en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

Facundo Callejo marcó golazo de cabeza para recortar distancias en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

Néstor Gorosito recibió fuerte respuesta del presidente de la U. de Chile por polémicas declaraciones como técnico de Alianza Lima