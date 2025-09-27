Perú

Pelea por celulares de ‘El Monstruo’: Policía de Paraguay no entregaría equipos a Perú por “desconfianza”

El periodista paraguayo Iván Leguizamón señaló que los equipos se encuentran bajo la administración de Unidad Especial de Inteligencia (SIU). Mientras que la PNP del Perú ya solicitó los artículos

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Pelea por los cuatro celulares
Pelea por los cuatro celulares de ‘El Monstruo’: Policía de Paraguay no entregaría equipos a Perú por “desconfianza”| Composición Infobae

La captura de Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, ha generado nuevas perspectivas y la posibilidad de descubrir a quienes están detrás de la organización ‘Los Injertos de Lima Norte’. Los cuatro equipos incautados al líder más buscado en Perú serán elementos clave para extraer información e identificar a más implicados, según confirmó el ministro del Interior, Carlos Malaver.

Sin embargo, la “desconfianza” ha surgido tras las revelaciones del periodista paraguayo Iván Leguizamón, quien ha seguido de cerca la situación en Paraguay. Leguizamón afirmó que Moreno Hernández logró evadir la captura en varias ocasiones debido a filtraciones de información por parte de agentes peruanos.

Esta versión no ha sido descartada por la PNP, pero fue confirmada por el actual ministro de Justicia, Juan José Santivañez, quien indicó que al menos dos efectivos facilitaron información, lo que frustró la captura durante su gestión. Como consecuencia, la Policía paraguaya ha mostrado desconfianza hacia sus homólogos peruanos.

Pelea por los cuatro celulares
Pelea por los cuatro celulares de 'El Monstruo': Periodista afirma que Policía de Paraguay no entregaría equipos a Perú| X

Policía de Paraguay no entregaría los equipos a Perú

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el periodista brindó estos detalles, pero también aseveró que las autoridades paraguayas han mostrado “molestias” porque la PNP del Perú aseveró que la captura se dio gracias a la información proporcionada por ellos.

“Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, usará uniforme rojo en la cárcel. Por desconfianza, Paraguay se niega a entregar a Perú los celulares incautados. La extracción de datos de los teléfonos se haría en Asunción y solo el resultado se enviaría a Lima”, se lee.

De acuerdo con la publicación en el medio ABC, los equipos fueron entregados a la Unidad Especial de Inteligencia (SIU), la cual es una oficina élite que administra la DEA de Estados Unidos. El comunicador lo señala como “incorruptible”, por lo que existe una mínima posibilidad de que se pierdan datos, luego de que no se descarte que policías peruanos sean parte de esta banda criminal.

General de la PNP confirma que foto tomada con 'El Monstruo' fue protocolar | América TV

Investigación en secreto

El comisario Marcelino Espinoza, director de Investigación de Hechos Punibles de la Policía de Paraguay, reveló que la DEA participó de forma secreta en la captura de Erick Moreno Hernández.

La colaboración entre la DEA y la policía paraguaya se realizó sin informar previamente a las autoridades peruanas. Esta decisión respondió a la “desconfianza” generada por posibles filtraciones internas, luego de que se detectara que agentes peruanos habrían alertado a Moreno Hernández durante intentos previos de captura.

“Entre nosotros no hubo ningún policía peruano, aunque sí comunicación directa de nuestros personales con la policía peruana sobre alguna información que ellos estaban manejando”, señaló a Exitosa.

General de la PNP sostiene que desde marzo coordinaban con la policía de Paraguay para localizar a 'El Monstruo' | América TV

Además, las autoridades han señalado que trabajaron con los efectivos peruanos para obtener más información, pero que esta intervención fue secreta.

Los investigadores ya seguían los pasos a Moreno, quien hace 10 días había alquilado la vivienda en Asunción, pero su poca actividad en la zona llamó la atención de los vecinos. El líder más buscado evitaba salir del inmueble, pero tenía a una compañera, quien salía y compraba alimentos.

No obstante, también identificaron una ropa interior masculina en la lavandería que llamó la atención de las autoridades. Cada

Temas Relacionados

ParaguayPolicía Nacional de PerúEl Monstruoperu-noticiasUnidad Especial de Inteligencia

Más Noticias

Marcha 27 y 28 de septiembre EN VIVO: ‘Generación Z’, transportistas y diversos gremios se suman a una tercera movilización

Miguel Palomino, vocero de los transportistas, confirmó que diversas empresas de transportistas se unirán a la protesta para alzar su voz frente a los recientes asesinatos de sus compañeros

Marcha 27 y 28 de

Coronas fúnebres, persecusiones, golpes y amenazas: el historial de denuncias del exproductor de Maju Mantilla contra Gustavo Salcedo

Los documentos de la PNP revelan episodios de intimidación que incluyen ataques en la vía pública y advertencias enviadas a la casa de Christian Rodríguez, quien advierte temer por su vida y la de sus seres queridos

Coronas fúnebres, persecusiones, golpes y

Herederos del Fonavi ya pueden consultar con DNI si cobran el Reintegro 4

El link oficial para consultar con el DNI del fonavista titular ya se ha activado para los familiares que cobrarán por los fallecidos en el Banco de la Nación

Herederos del Fonavi ya pueden

Fonavi: Cerad del Reintegro 4 ya está activo para consultar tu monto con DNI

Los fonavistas del cuarto grupo de reintegro que ya cobraron y que aún no cobran ya pueden revisar el Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista

Fonavi: Cerad del Reintegro 4

Cineplanet sobre filtración de datos: “La base de datos no ha sido vulnerada”

La auditoría de seguridad de datos que realizó el cine reveló que no hubo vulneración. Pero, como se sabe, los ‘hackers’ ya no necesitan romper la seguridad digital para sacar datos de clientes

Cineplanet sobre filtración de datos:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Cancillería reincorporó al embajador Fortunato

Cancillería reincorporó al embajador Fortunato Quesada al Servicio Diplomático, quien fue acusado de abuso de autoridad y hostigamiento laboral

Así avanza la censura contra Juan José Santiváñez en el Congreso: Mesa Directiva evaluará su admisión el lunes

Buscan reducir presupuesto para VIH en 2026: Advierten retrocesos en control de la enfermedad

Exjefe PNP revela presuntos nexos de ‘El Monstruo’ con el Congreso y otras autoridades locales

Rafael López Aliaga suma nueva derrota: Corte Suprema rechaza recurso de la MML para no reponer a obreros despedidos

ENTRETENIMIENTO

Christian Rodríguez revela qué pasó

Christian Rodríguez revela qué pasó con su hijo y esposa tras brutal choque de Gustavo Salcedo: “Mi hijo estaba dentro del carro”

José Peláez lleva el pan con chicharrón a Hollywood y Jared Leto emocionando con respuesta: “El Perú es conocido por la buena comida”

Austin Palao, Karime Scander, Mayra Goñi, Luciana Fuster y más peruanos nominados a ‘Los 100 rostros más bellos del mundo 2025’

Coronas fúnebres, persecusiones, golpes y amenazas: el historial de denuncias del exproductor de Maju Mantilla contra Gustavo Salcedo

El adiós a Camucha Negrete, la reina de la comedia y el drama: una trayectoria imparable en la televisión, cine y teatro

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 27

Partidos de hoy, sábado 27 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por la punta del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs Cusco FC HOY: canal TV online del duelo en el Monumental por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC HOY: partido clave por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Italia vs Bulgaria en Perú: canales TV y streaming de la final del Mundial de Vóley Masculino 2025