Chechito y Angye Zapata protagonizan besos en nuevo ampay: “Esperemos que el ex de la bailarina no se ponga celoso”

La bailarina evitó responder a la prensa después de ser captada en besos con el popular cantante de cumbia

Chechito y Angye Zapata protagonizan nuevo ampay en Magaly TV: “Ahí están chapando”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noche limeña volvió a ser escenario de un nuevo episodio de la farándula. Esta vez, las cámaras de Magaly Medina captaron al joven cantante Chechito, conocido como el Bad Bunny de la cumbia, en un apasionado encuentro con la bailarina Angye Zapata, expareja del salsero Josimar. El ampay fue emitido en Magaly TV, La Firme y rápidamente se convirtió en tema de conversación, no solo por la inesperada pareja, sino también por el contexto en que se produjo.

Mejor vamos a ver a Chechito que esta vez, el Bad Bunny de la cumbia, ahora con Angye Zapata, la ex de Josimar. Bueno, ahí están estas imágenes. Ahora nadie va a decir que no es Angie Zapata porque lo hemos verificado esta vez. Sí se hizo la verificación del caso y sí era ella, y es Chechito”, comentó Magaly al dar pase al reportaje.

Chechito y Angye Zapara fueron captados besándose

El registro se produjo a las 5:10 de la madrugada del domingo, cuando los reporteros de la producción siguieron a Chechito tras una presentación en una discoteca de Independencia. El cantante salió acompañado de su manager y se dirigió a el Callao, donde se encontró con Angye Zapata.

La joven, recordada por su participación como bailarina en el programa de La Chola Chabuca, tomó la iniciativa y le dio un primer beso al artista. Luego, tras miradas cómplices, siguió un segundo beso más prolongado, confirmando la cercanía que existe entre ambos.

El romance no pasó desapercibido. Angye ingresó luego a un condominio en San Miguel, que según la narración de la nota podría ser su nuevo domicilio, dejando atrás la vivienda que ocupaba en una zona más peligrosa. El seguimiento mostró además que la bailarina volvía a salir del lugar en un auto que la recogía, lo que incrementó las sospechas de que ahora se estaría quedando en esa dirección.

La vida amorosa de la bailarina ya había estado en el ojo público. La joven fue vinculada con dos futbolistas: Martín Távara, a quien denunció por maltrato físico, y Bryan Reina, seleccionado nacional que fue visto visitándola con la aprobación de su madre. También se le relacionó con otros cantantes, y ahora, con este ampay, se suma Chechito a la lista.

Por el lado del cantante, su fama no solo se ha consolidado por la música, sino también por las constantes noticias sobre sus romances. Antes fue vinculado con la tiktoker Daniela Takire, con la joven Roxana Molina e incluso con dos mujeres que llegaron a disputar su amor públicamente.

El reportaje también mostró cómo Chechito, a la salida de su concierto, no prestó atención a sus seguidoras que le pedían fotos o saludos. En cambio, subió rápidamente al vehículo de su manager, rumbo al encuentro con Angye.

Quizás por la hora, Chechito ni caso le hacía a sus fans que le pedían una foto. Subió de fresa al auto de su manager con dirección al Yauca. La calle estaba sola para estos dos tórtolos”, narró el equipo de investigación.

Angye Zapata se pronuncia

Cuando el programa intentó obtener declaraciones, Angye evitó responder con claridad. Al ser interceptada por un reportero, la bailarina reaccionó con incomodidad: “Qué miedo”, dijo entre risas nerviosas, sin confirmar ni negar la relación con Chechito.

Por su parte, el cantante no respondió a las preguntas que se le hicieron. Aunque fue abordado por la prensa, optó por el silencio, dejando que las imágenes hablaran por sí solas. El silencio de ambos parece reafirmar que lo que empieza como un romance está aún en proceso de definirse.

Magaly cerró la nota reflexionando con ironía sobre la temporada del año: “Bueno, ahí están estas imágenes. Un nuevo romance en la farándula. La gente está tan enamoradiza. Estamos entrando a la primavera, el mes del amor”.

Conocido café es sancionado con

Alineaciones de Perú vs Paraguay

A qué hora juega Ecuador

A qué hora juega Venezuela

A qué hora juega Chile
