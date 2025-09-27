Perú

Ayacucho: La PNP y las Fuerzas Armadas incautaron 240 kilogramos de alcaloide de cocaína en el VRAEM

La intervención en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro se realizó en las inmediaciones del centro poblado Paltaypampa, en la provincia de La Mar, Ayacucho

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Las Fuerzas Armadas y la PNP destruyen laboratorio clandestino y decomisan 240 kg de cocaína . Foto: Andina

Un laboratorio clandestino de procesamiento de cocaína fue destruido en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) durante una operación conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

En el operativo, las autoridades incautaron 240 kilogramos de alcaloide de cocaína, así como una cantidad considerable de insumos químicos y hoja de coca en proceso de maceración.

La intervención se realizó en las inmediaciones del centro poblado Paltaypampa, en la provincia de La Mar, región Ayacucho. En el lugar, los agentes destruyeron e incineraron un laboratorio rústico clandestino y una poza de decantación, ambos utilizados para la producción ilegal de cocaína.

El VRAEM es un valle que se extiende por las regiones de Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Junín. - BBC

Además de la droga decomisada, se incautaron 685 kilogramos de insumos químicos, tanto fiscalizados como no fiscalizados, y 3.910 kilogramos de hoja de coca que se encontraba en proceso de maceración.

El Vraem es reconocido como uno de los principales focos de producción y tráfico de drogas en Perú. La región representa un desafío constante para las fuerzas del orden, debido a la presencia de organizaciones criminales y a la complejidad geográfica que dificulta el control territorial.

La destrucción de laboratorios clandestinos y la incautación de grandes volúmenes de droga e insumos forman parte de los esfuerzos continuos del Estado para debilitar la infraestructura del narcotráfico y reforzar la seguridad en la región.

La aeronave fue hallada entre la vegetación tras tratar de evadir a la Policía e impactó al intentar darse a la fuga. - Infobae Perú / Mindef

Revelan red aérea de droga en el VRAEM

La reciente incautación de una avioneta boliviana en Cusco fue resultado de un operativo conjunto entre militares del Comando Especial VRAEM y la PNP. El hallazgo se produjo en una pista de aterrizaje clandestina en el distrito de Echarate, dentro de la provincia de La Convención. Los agentes habían detectado movimientos irregulares vinculados a vuelos ilícitos originados en Bolivia. Al intervenir, los ocupantes de la aeronave intentaron huir y la avioneta terminó estrellada entre la vegetación.

El operativo permitió decomisar una serie de materiales asociados al tráfico de drogas, entre ellos una compactadora, varios bidones de combustible para aviación, un winche manual y documentación de identidad. Todo el material incautado fue trasladado bajo custodia policial al Fuerte Pichari, donde la Fiscalía y la Policía iniciaron las diligencias correspondientes para identificar la red logística y sus conexiones internacionales.

La investigación refleja que la frontera entre Perú y Bolivia se ha convertido en uno de los principales corredores binacionales del narcotráfico en Sudamérica. Pilotos bolivianos, con amplia experiencia en vuelos de bajo perfil, operan aeronaves en pistas improvisadas en la selva del VRAEM, ingresando insumos y saliendo con cargamentos procesados en laboratorios peruanos. Las organizaciones involucradas aprovechan la geografía de difícil acceso y la escasa vigilancia para mantener activo un ‘puente aéreo’ que favorece el flujo constante de estupefacientes.

Cusco se ha consolidado como plataforma estratégica para este tráfico aéreo. Desde la región, la droga es transportada hacia Bolivia y, posteriormente, redirigida por rutas aéreas que pasan por Brasil y Paraguay con destino a Honduras, Guatemala y México. La tecnología avanzó hasta el uso de sistemas de comunicación encriptados y pilotos especializados, lo que dificulta seriamente la labor de las fuerzas del orden.

