Tráiler cargado de tierra se volcó en la Panamericana Norte y aplastó un auto: una persona quedó atrapada en Puente Piedra

El impacto dejó al automóvil completamente aplastado bajo el peso del camión. Se teme que más personas estuvieran al interior del vehículo. (Facebook: Chancay D' de impacto)

Un grave accidente ocurrió esta tarde en la Panamericana Norte, a la altura de Puente Piedra, muy cerca de la Escuela Policial. Un camión de carga pesada, que transportaba tierra y piedras, se volcó de manera violenta y cayó sobre un automóvil particular. El hecho dejó escenas de alarma entre los transeúntes y conductores que circulaban por la zona.

El impacto fue directo contra un Toyota Yaris negro de placa AJQ-206, vehículo que quedó completamente aplastado bajo el peso del tráiler. De acuerdo con los testigos, dentro del auto había personas atrapadas, lo que generó una rápida reacción de los equipos de emergencia.

Bomberos llegaron con varias unidades y desplegaron una grúa especial para levantar el vehículo de carga. Tras intensos trabajos lograron mover la estructura pesada, lo que permitió ubicar a una persona atrapada. El conductor del automóvil, identificado como Fredy Aldo Palma Rojas, sería quien permanece en el interior.

El accidente se registró a las 2:23 de la tarde, según el reporte oficial de la Compañía de Bomberos. En la zona se instalaron ambulancias y equipos de rescate con las unidades AMB-65, M150-1, M184-1 y M164-1. El tránsito permanece restringido y las autoridades policiales cerraron parte de la vía para facilitar la labor de los rescatistas.

Trabajo de rescate en Puente Piedra

Ocurrió a las 2:23 p.m. en la Panamericana Norte (Puente Piedra, zona de Tres Ruedas). Un tráiler cargado con tierra y piedras se volcó violentamente y cayó sobre un Toyota Yaris de placa AJQ-206. (composición: Infobae)

El accidente ocurrió en la zona conocida como Tres Ruedas, en Puente Piedra, donde la circulación vehicular suele ser intensa durante las horas de la tarde. El camión de carga, que se dirigía hacia el sur, perdió la estabilidad y terminó volcado sobre el auto que se desplazaba por el mismo carril.

El ambiente en la vía es de tensión. Algunos vecinos intentaron colaborar, pero los equipos especializados pidieron mantener distancia para evitar nuevos accidentes.

¿Qué puedo hacer en caso de un accidente?

En situaciones de accidente de tránsito, sin importar si eres víctima o testigo, es primordial actuar con rapidez. Primero, la prioridad es contactar a los servicios de emergencia, utilizando los siguientes números:

110 para la Policía de Carreteras

116 para la Compañía de Bomberos

106 para el Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

Las víctimas deben recibir atención médica sin importar si el vehículo tiene o no un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), ya que existe un fondo de compensación asociado al SOAT que cubre los gastos médicos indispensables.

Tras recibir atención médica, las víctimas deben interponer una denuncia ante las autoridades correspondientes, ya sea en la Fiscalía o en una comisaría, y obtener una copia certificada para seguimiento. Este procedimiento es crucial para continuar con el proceso judicial y reclamar derechos. Mientras tanto, los testigos desempeñan un rol vital al proporcionar información clave durante las investigaciones, lo que puede ser fundamental para determinar la responsabilidad del accidente.