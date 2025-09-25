Perú

Julio Velarde recibe conmovedora carta del presidente del Banco Central de Estados Unidos

Misiva se leyó durante la jornada de clausura de de la Perumin 37 organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP)

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Julio Velarde recibe conmovedora carta
Julio Velarde recibe conmovedora carta del presidente del Banco Central de Estados Unidos

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, recibió una ovación de pie y un reconocimiento formal por parte de Jerome Powell, titular de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), durante la jornada de clausura de la Perumin 37. El evento, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y celebrado en Arequipa, contó con la presencia de inversionistas, proveedores, trabajadores y estudiantes ligados al sector minero.

La ceremonia cobró especial relevancia cuando, ante un auditorio colmado, se proyectó una carta fechada el 22 de septiembre de 2025, firmada por Jerome Powell. El presidente de la Fed expresó: “Permítame felicitarle al acercarse a sus dos décadas como Presidente del Banco Central de Reserva del Perú”. Powell subrayó la solidez de la relación entre ambas instituciones y destacó la gestión de Velarde al frente del ente emisor peruano.

En otro fragmento de la misiva, Powell afirmó: “He valorado su experiencia y su firme liderazgo en el Perú y como parte de la comunidad de banqueros centrales. La Reserva Federal ha apreciado una relación muy colaborativa con el Banco Central de Reserva del Perú durante su mandato, y le felicito, en particular, por su inquebrantable compromiso con el servicio público y la estabilidad económica”.

Julio Velarde - BCR -
Julio Velarde - BCR - PERUMIN 37

Minutos después de la lectura y la proyección de la carta, Velarde subió al estrado. Visiblemente agradecido, se dirigió a la audiencia poniendo el foco en la autonomía como principio fundamental del banco central. Entre aplausos, sostuvo: “La independencia ha quedado como indispensable si queremos mantener una inflación baja. La tentación convencional siempre va a ser tratar de obtener réditos en el corto plazo con costos que van a notarse después”.

Durante el evento, el IIMP destacó el hecho de que Velarde es el presidente del BCR con el periodo más prolongado al frente de la entidad en la historia republicana del país. De acuerdo con el informe de Bloomberg, la gestión de Velarde ha sido reconocida varias veces por publicaciones financieras internacionales debido al control de la inflación y la estabilidad monetaria en un contexto regional y global desafiante.

El reconocimiento proveniente de Powell, uno de los cargos clave en la política monetaria internacional, sumó relevancia institucional a la labor del BCR del Perú, organismo al que la Reserva Federal de Estados Unidos consideró un interlocutor estratégico en América Latina. Julio Velarde concluyó agradeciendo los aplausos y enfatizó la importancia de preservar la independencia del banco central para enfrentar los retos futuros de la economía peruana.

Sucesor de Velarde

Julio Velarde señala que "hoy no" tiene planes de continuar a la cabeza del BCR - RPP

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), anunció que no planea continuar en el cargo tras finalizar su mandato en julio de 2026. Así lo comunicó durante la presentación del Reporte de Inflación de septiembre de 2025, en un contexto donde aumentan las expectativas sobre el futuro liderazgo de la autoridad monetaria. Al responder preguntas de la prensa, Velarde señaló: “El que designa es el presidente. No creo que me designe, pero si lo hiciera, al menos tendría que pensarlo. Pero no, no depende de mí en absoluto”.

Consultado sobre sus preferencias para la sucesión, Velarde evitó mencionar nombres externos y expresó su inclinación por miembros actuales del BCR, sugiriendo a Paul Castillo y Adrián Armas. Castillo es gerente general desde 2024 y tiene un doctorado en Economía por la London School of Economics. Armas ocupa la gerencia central de Estudios Económicos, con experiencia en el Fondo Monetario Internacional y una extensa trayectoria dentro de la entidad.

Velarde aclaró que la decisión corresponde a otras instancias y no descartó posibles candidatos externos, aunque reiteró su preferencia por la continuidad institucional. Por otro lado, el BCR elevó su proyección de crecimiento económico para 2025 a 3,2 %, impulsada por la fortaleza de la demanda interna y la inversión privada.

Temas Relacionados

Julio VelardeJerome PowellBCRPFEDperu-economia

Más Noticias

Ministro Santiváñez confirma que policías peruanos filtraban información a ‘El Monstruo’: Hay tres agentes identificados

Juan José Santiváñez reconoció que al menos tres agentes de la Policía Nacional del Perú facilitaron información a Erick Moreno Hernández dificultando los operativos policiales

Ministro Santiváñez confirma que policías

‘El Monstruo’ amenazó a generales y coroneles de la PNP para desacreditar su captura, según Víctor Zanabria

El suspendido comandante, Víctor Zanabria, negó corrupción al interior de la Policía y aseguró que ‘El Monstruo’ envió amenazas a altos mandos

Infobae

Tula Rodríguez conmueve con imagen generada por IA junto a Valentina y Javier Carmona: “Siempre seremos el mejor equipo de tres”

La conductora sorprendió al recrear con inteligencia artificial un tierno reencuentro familiar, despertando una ola de tiernos mensajes entre sus seguidores

Tula Rodríguez conmueve con imagen

Ministro del Interior investigará si hubo filtración de la PNP sobre ‘El Monstruo’: “Esos teléfonos van a hablar”

Carlos Malaver confirmó que se investigará si hubo filtración policial durante la captura de Erick Moreno, cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’, detenido en Paraguay

Ministro del Interior investigará si

Contraloría exige 254 millones de soles adicionales para prevenir una crisis institucional de cara a las Elecciones 2026

El presupuesto asignado a la Contraloría para el próximo año se ha reducido en más del 40% respecto al 2024. Contralor César Aguilar advierte que la falta de fondos afectará la operatividad nacional en pleno periodo electoral

Contraloría exige 254 millones de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Contraloría exige 254 millones de

Contraloría exige 254 millones de soles adicionales para prevenir una crisis institucional de cara a las Elecciones 2026

Rafael López Aliaga volvió a infringir la neutralidad electoral: JEE determina nueva falta del alcalde

Estas cinco regiones de Perú ejecutan menos del 50% de su presupuesto de inversión, advierte Contraloría

Pedro Castillo rechaza ser juzgado por conspiración: “Para ahorrar tiempo me van a imputar todo el Código Penal”

Peruanos en Nueva York protestaron contra Dina Boluarte en medio de su presentación en la Asamblea de la ONU

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez conmueve con imagen

Tula Rodríguez conmueve con imagen generada por IA junto a Valentina y Javier Carmona: “Siempre seremos el mejor equipo de tres”

Marcello Rivera, más de 30 años de carrera y su firme visión de la vida: “El ser humano es dueño de sus sentimientos y puede ejercerlo con libertad”

‘Raíz’, película filmada en quechua, llega a Perú tras recorrer más de 70 festivales internacionales

Marcelo Tinelli revela como se encuentra tras terminar con Milett Figueroa: “Estoy muy triste”

Leslie Shaw tilda a Micheille Soifer de “sin talento” y defiende su carrera musical con orgullo: “Se le nota la piconería, ubícate”

DEPORTES

Julio César Uribe sorprendió al

Julio César Uribe sorprendió al postular a dos técnicos nacionales para la selección peruana: “Van a decir que son mis amigos”

Este es el millonario premio que recibiría Alianza Lima si elimina a U. de Chile y clasifica a semifinales de la Copa Sudamericana 2025

U. de Chile tomó firme medida tras controversial banderazo previo al duelo decisivo con Alianza Lima por Copa Sudamericana 2025

Escandaloso banderazo de U. de Chile previo a duelo ante Alianza Lima: incendio y enfrentamiento de hinchas con la policía

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile HOY: partido en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025