Aeropuerto de Jaén volverá a operar el 29 de septiembre tras más de dos años cerrado, anuncia el MTC

El Aeropuerto Fernando Belaunde Terry de Jaén, ubicado en la región Cajamarca, reiniciará sus operaciones comerciales a partir del 29 de septiembre, según anunció el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval.

El terminal permaneció cerrado durante más de dos años y medio, en un periodo que impactó en la economía local y limitó la conectividad de la zona nororiental del país.

“El 29 de septiembre se pondrá en marcha el aeropuerto de Jaén, que ha estado paralizado casi algo más de dos años y medio”, aseguró César Sandoval durante una conferencia de prensa posterior a la sesión del Consejo de Ministros.

La suspensión de operaciones se había producido el 4 de junio de 2022 debido al mal estado de la pista de aterrizaje, lo que provocó reiterados retrasos en la ejecución de las obras de recuperación y más de tres años de inconvenientes para la región.

Infraestructura del aeropuerto de Jaén en mal estado. (Foto: Corpac)

La reactivación de este aeropuerto representa una respuesta a las demandas de la población y del sector empresarial. Antes de la suspensión, el terminal aéreo recibía hasta doce mil visitantes mensuales y operaban al menos dos aerolíneas con rutas directas a Lima.

De acuerdo con informes de gremios turísticos locales, el prolongado cierre significó la pérdida de más de setenta por ciento de agencias de viajes que dependían directamente del flujo generado por el aeródromo.

El impacto negativo se extendió al comercio y a la exportación de productos regionales, que perdieron la vía aérea como canal logístico para la distribución nacional e internacional.

Sobre este punto, Sandoval explicó: “Tenemos la conectividad aérea que ha estado paralizada y hoy vuelve a darle ese movimiento y esa conectividad para generar mejor calidad de vida, ahorro y un transporte de calidad para los ciudadanos, pero a la vez también permite mejores condiciones para transportar o comercializar productos”.

Estrategias para los terminales del interior

El titular del MTC también informó sobre avances en la apertura y mantenimiento de terminales aéreos en otras regiones.

“Se pondrá en marcha y se está concluyendo la parte que le denominamos el terminal del aeropuerto de Caballococha, que también entrará en funcionamiento en el mes de octubre”, indicó Sandoval en referencia al terminal ubicado en la región Loreto.

Además, se refirió a la reapertura del aeropuerto de Jauja y precisó que dicho terminal moviliza ya más de cuatro mil pasajeros de manera semanal.

Sandoval subrayó que la reactivación de estos espacios favorece la conectividad, fomenta el comercio, potencia la llegada de visitantes y facilita el traslado seguro y eficiente de los habitantes de cada zona.

El ministro agregó: “La conectividad aérea mejora la calidad de vida, genera ahorro y permite el comercio de productos”.

Por otro lado, el funcionario compartió avances del plan nacional ferroviario, un proyecto vinculado al compromiso del Ejecutivo para mejorar la infraestructura de transporte de largo alcance.

“Venimos coordinando con los gobiernos locales y regionales respecto al plan nacional ferroviario”, afirmó Sandoval, confirmando la convocatoria internacional para la construcción del tramo Lima-Ica, bajo la modalidad de gobierno a gobierno, así como próximas licitaciones para los tramos Lima-Barranca y Lima-Abancay.

“Próximamente habrá un anuncio con la presencia de la presidenta y de los ministros sobre un proyecto ferroviario muy importante en el país”, añadió.