Perú

Aeropuerto de Jaén volverá a operar el 29 de septiembre tras más de dos años cerrado, anuncia el MTC

Reactivación del terminal aéreo traerá beneficios comerciales y turísticos a Cajamarca y el nororiente peruano

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Aeropuerto de Jaén
Aeropuerto de Jaén

El Aeropuerto Fernando Belaunde Terry de Jaén, ubicado en la región Cajamarca, reiniciará sus operaciones comerciales a partir del 29 de septiembre, según anunció el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval.

El terminal permaneció cerrado durante más de dos años y medio, en un periodo que impactó en la economía local y limitó la conectividad de la zona nororiental del país.

“El 29 de septiembre se pondrá en marcha el aeropuerto de Jaén, que ha estado paralizado casi algo más de dos años y medio”, aseguró César Sandoval durante una conferencia de prensa posterior a la sesión del Consejo de Ministros.

La suspensión de operaciones se había producido el 4 de junio de 2022 debido al mal estado de la pista de aterrizaje, lo que provocó reiterados retrasos en la ejecución de las obras de recuperación y más de tres años de inconvenientes para la región.

Infraestructura del aeropuerto de Jaén
Infraestructura del aeropuerto de Jaén en mal estado. (Foto: Corpac)

La reactivación de este aeropuerto representa una respuesta a las demandas de la población y del sector empresarial. Antes de la suspensión, el terminal aéreo recibía hasta doce mil visitantes mensuales y operaban al menos dos aerolíneas con rutas directas a Lima.

De acuerdo con informes de gremios turísticos locales, el prolongado cierre significó la pérdida de más de setenta por ciento de agencias de viajes que dependían directamente del flujo generado por el aeródromo.

El impacto negativo se extendió al comercio y a la exportación de productos regionales, que perdieron la vía aérea como canal logístico para la distribución nacional e internacional.

Sobre este punto, Sandoval explicó: “Tenemos la conectividad aérea que ha estado paralizada y hoy vuelve a darle ese movimiento y esa conectividad para generar mejor calidad de vida, ahorro y un transporte de calidad para los ciudadanos, pero a la vez también permite mejores condiciones para transportar o comercializar productos”.

Estrategias para los terminales del interior

El titular del MTC también informó sobre avances en la apertura y mantenimiento de terminales aéreos en otras regiones.

“Se pondrá en marcha y se está concluyendo la parte que le denominamos el terminal del aeropuerto de Caballococha, que también entrará en funcionamiento en el mes de octubre”, indicó Sandoval en referencia al terminal ubicado en la región Loreto.

Además, se refirió a la reapertura del aeropuerto de Jauja y precisó que dicho terminal moviliza ya más de cuatro mil pasajeros de manera semanal.

Sandoval subrayó que la reactivación de estos espacios favorece la conectividad, fomenta el comercio, potencia la llegada de visitantes y facilita el traslado seguro y eficiente de los habitantes de cada zona.

El ministro agregó: “La conectividad aérea mejora la calidad de vida, genera ahorro y permite el comercio de productos”.

Por otro lado, el funcionario compartió avances del plan nacional ferroviario, un proyecto vinculado al compromiso del Ejecutivo para mejorar la infraestructura de transporte de largo alcance.

“Venimos coordinando con los gobiernos locales y regionales respecto al plan nacional ferroviario”, afirmó Sandoval, confirmando la convocatoria internacional para la construcción del tramo Lima-Ica, bajo la modalidad de gobierno a gobierno, así como próximas licitaciones para los tramos Lima-Barranca y Lima-Abancay.

“Próximamente habrá un anuncio con la presencia de la presidenta y de los ministros sobre un proyecto ferroviario muy importante en el país”, añadió.

Temas Relacionados

Aeropuerto de JaénCajamarcaMTCperu-noticias

Más Noticias

Indignación por nuevo caso de discriminación: hombre iracundo lanza insultos a joven que pasó cerca de él sin pedir permiso

Este incidente discriminatorio ocurre solo días después de que la influencer Alejandra Argumedo protagonizara un episodio similar en el Metropolitano de Lima, donde emitió insultos racistas hacia los pasajeros

Indignación por nuevo caso de

Susana Villarán en su segundo día de juicio: “El 65% de los peajes de Lima los entregó Luis Castañeda Lossio”

La exalcaldesa afirmó que el juicio en su contra tiene motivaciones políticas y negó haber favorecido a Odebrecht y OAS a cambio de aportes, pese a admitir que recibió financiamiento. La Fiscalía solicita 29 años de prisión en su contra

Susana Villarán en su segundo

La película más popular en Netflix Perú HOY

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

La película más popular en

Más allá de la masa muscular: otros beneficios de la creatina para el metabolismo, el cerebro y la longevidad

Reducir la creatina a un mero aliado para ganar músculo no hace justicia a su potencial real en la salud integral

Más allá de la masa

Gobierno confirma reconciliación con Rafael López Aliaga y declara reservada la información del tren Lima–Chosica

El premier Eduardo Arana confirmó la reconciliación con el alcalde de Lima y anunció que la información sobre el proyecto se mantendrá reservada hasta tomar una decisión final, con el fin de evitar la politización

Gobierno confirma reconciliación con Rafael
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Susana Villarán en su segundo

Susana Villarán en su segundo día de juicio: “El 65% de los peajes de Lima los entregó Luis Castañeda Lossio”

Gobierno confirma reconciliación con Rafael López Aliaga y declara reservada la información del tren Lima–Chosica

EE.UU. alista queja formal contra el Gobierno de Dina Boluarte por tren Lima-Chosica, según Rafael López Aliaga

Dina Boluarte sostuvo una recepción privada con Donald Trump: “Fue muy atento con él”, señala Gustavo Adrianzén

Dina Boluarte protesta ante el secretario general de la ONU por rechazo del alto comisionado a la ley de amnistía

ENTRETENIMIENTO

La película más popular en

La película más popular en Netflix Perú HOY

Leslie Shaw rompe el silencio y promete una respuesta sin filtros a Micheille Soifer en Magaly TV La Firme esta noche

Pedro Infante de ‘Yo Soy’: De entrenador y fisicoculturista a imitador de ‘El ídolo de México’

Pamela López aclara rumores sobre convivencia con Paul Michael: “Mis hijos aún no saben que tenemos una relación”

La influencer Zully confirma su deseo de postular al Miss Perú y revela cómo se está preparando

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 24

Partidos de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Raziel García reveló que Ricardo Gareca lo comparó con ‘cracks’ de la selección de Brasil: “Me decía que no había mucha diferencia”

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras HOY: partido en Brasil por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

Alianza Lima envió carta de preocupación a Conmebol debido a “actitud hostil” por parte de hinchas de U. de Chile en Coquimbo

Dónde ver River Plate vs Palmeiras HOY: canal tv online por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025