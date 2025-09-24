¿ATU intensifica lucha contra el transporte informal?: 420 vehículos enviados al depósito en solo tres semanas

En el transcurso de tres semanas, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), bajo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), desplegó una serie de operativos que resultaron en el envío al depósito de 420 vehículos relacionados con el transporte público informal.

Estas intervenciones, realizadas hasta el lunes 22 de septiembre, forman parte de una estrategia de fiscalización sostenida para reducir la incidencia de unidades no autorizadas en el sistema de movilidad urbana.

Durante los 364 operativos realizados en Lima y Callao, la ATU detectó que un grupo considerable de los vehículos intervenidos acumulaba multas por un total de 8.272.832 soles.

Un total de 179 unidades forman parte de este bloque sancionado, lo que refleja la magnitud de la infracción económica dentro del transporte informal en ambas ciudades.

Además, 171 conductores fueron intervenidos por operar vehículos sin contar con la licencia de conducir correspondiente, una falta considerada grave por las autoridades viales.

Veinticinco de las unidades enviadas al depósito registraron más de veinte años de antigüedad, un factor que incide de manera directa en el estado y la seguridad ofrecida a los pasajeros.

Algunas de estas unidades fueron observadas circulando en condiciones que no cumplen con los parámetros mínimos exigidos para el transporte urbano. Desde inicios de año, la ATU ha enviado al depósito cerca de 4.000 vehículos informales, una cifra que evidencia tanto la recurrencia como la magnitud del fenómeno.

Fiscalización y ordenamiento: objetivos principales de la ATU

La estrategia implementada por la ATU incluye la colaboración de fiscalizadores y la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes refuerzan la legalidad y el control en las vías principales y secundarias de la capital.

En estos operativos, se impusieron más de 800 actas de fiscalización, de las cuales un ochenta y cinco por ciento corresponde a la prestación de servicios de transporte público regular y taxis sin la debida autorización otorgada por la entidad supervisora.

Las acciones se fundamentan en puntos considerados críticos, previamente identificados por la ATU en distintas avenidas y calles de distritos ubicados en Lima y Callao.

Estos lugares concentran el tránsito de unidades informales, lo que impulsa la elaboración de operativos focalizados para retirar de circulación a los vehículos que no cumplen con la reglamentación.

La entidad reguladora subrayó que este tipo de intervenciones busca no solo sancionar, sino también fortalecer el orden y la seguridad para los pasajeros que usan el transporte público.

Al sacar de circulación muchos de estos vehículos, se reduce la exposición de usuarios a conductores sin licencia, unidades en condiciones deficientes o con historial de multas millonarias. Esta dinámica puede compararse con eliminar piezas defectuosas en una maquinaria compleja para evitar fallos que pongan en riesgo el funcionamiento global.

La ATU remarcó, mediante su última comunicación, su responsabilidad en la creación de un sistema de transporte urbano seguro y ordenado, así como la importancia de que las unidades cuenten con la autorización necesaria y cumplan las normas vigentes.