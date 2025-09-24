Perú

¿ATU intensifica lucha contra el transporte informal?: 420 vehículos enviados al depósito en solo tres semanas

Operativos en Lima y Callao de la Autoridad de Transporte Urbano revelan presencia de unidades con multas millonarias y conductores sin licencia

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar

En el transcurso de tres semanas, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), bajo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), desplegó una serie de operativos que resultaron en el envío al depósito de 420 vehículos relacionados con el transporte público informal.

Estas intervenciones, realizadas hasta el lunes 22 de septiembre, forman parte de una estrategia de fiscalización sostenida para reducir la incidencia de unidades no autorizadas en el sistema de movilidad urbana.

Durante los 364 operativos realizados en Lima y Callao, la ATU detectó que un grupo considerable de los vehículos intervenidos acumulaba multas por un total de 8.272.832 soles.

Un total de 179 unidades forman parte de este bloque sancionado, lo que refleja la magnitud de la infracción económica dentro del transporte informal en ambas ciudades.

Además, 171 conductores fueron intervenidos por operar vehículos sin contar con la licencia de conducir correspondiente, una falta considerada grave por las autoridades viales.

Veinticinco de las unidades enviadas al depósito registraron más de veinte años de antigüedad, un factor que incide de manera directa en el estado y la seguridad ofrecida a los pasajeros.

Algunas de estas unidades fueron observadas circulando en condiciones que no cumplen con los parámetros mínimos exigidos para el transporte urbano. Desde inicios de año, la ATU ha enviado al depósito cerca de 4.000 vehículos informales, una cifra que evidencia tanto la recurrencia como la magnitud del fenómeno.

Fiscalización y ordenamiento: objetivos principales de la ATU

La estrategia implementada por la ATU incluye la colaboración de fiscalizadores y la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes refuerzan la legalidad y el control en las vías principales y secundarias de la capital.

En estos operativos, se impusieron más de 800 actas de fiscalización, de las cuales un ochenta y cinco por ciento corresponde a la prestación de servicios de transporte público regular y taxis sin la debida autorización otorgada por la entidad supervisora.

Las acciones se fundamentan en puntos considerados críticos, previamente identificados por la ATU en distintas avenidas y calles de distritos ubicados en Lima y Callao.

Estos lugares concentran el tránsito de unidades informales, lo que impulsa la elaboración de operativos focalizados para retirar de circulación a los vehículos que no cumplen con la reglamentación.

La entidad reguladora subrayó que este tipo de intervenciones busca no solo sancionar, sino también fortalecer el orden y la seguridad para los pasajeros que usan el transporte público.

Al sacar de circulación muchos de estos vehículos, se reduce la exposición de usuarios a conductores sin licencia, unidades en condiciones deficientes o con historial de multas millonarias. Esta dinámica puede compararse con eliminar piezas defectuosas en una maquinaria compleja para evitar fallos que pongan en riesgo el funcionamiento global.

La ATU remarcó, mediante su última comunicación, su responsabilidad en la creación de un sistema de transporte urbano seguro y ordenado, así como la importancia de que las unidades cuenten con la autorización necesaria y cumplan las normas vigentes.

Temas Relacionados

ATUTransporte informalVehículosDepósitoperu-noticias

Más Noticias

Día de la Juventud: especialistas recomiendan cuidar la salud mental de los jóvenes en el inicio de la primavera

Especialistas destacan la importancia de crear entornos de apoyo, establecer límites tecnológicos y fomentar actividades físicas para mejorar el estado emocional

Día de la Juventud: especialistas

Poder Judicial evaluará el próximo 1 de octubre si Andrés Hurtado y la fiscal Elizabeth Peralta siguen en prisión

La audiencia, que será virtual, también evaluará la situación de la suspendida fiscal, implicada en el mismo caso y recluida en el penal de Chorrillos

Poder Judicial evaluará el próximo

Apareció niña de 11 años en Ate tras horas de búsqueda: PNP detuvo a sospechoso de 39 años que la captó a través de un videojuego

El Ministerio del Interior informó que la menor se reencontró con su familia en la comisaría de Santa Clara tras un operativo policial

Apareció niña de 11 años

Feria de Novios “Sí Acepto” llega al Parque de las Leyendas con pasarela de moda, bodas simbólicas

El evento se realizará el domingo 28 de septiembre de 10 a.m. a 5 p.m. y contará con wedding planners, fotógrafos, joyeros y más

Feria de Novios “Sí Acepto”

Pamela Franco descarta que esté embarazada: atribuye su aumento de peso a problemas de salud

La cantante respondió a especulaciones sobre un posible embarazo. Aclaró que el aumento de peso se debe a problemas de salud y descuido en la dieta. Señaló que ser madre otra vez no figura entre sus planes actuales

Pamela Franco descarta que esté
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga infringió neutralidad

Rafael López Aliaga infringió neutralidad electoral con publicaciones en sus redes: JEE determina falta

Rafael López Aliaga arremete contra el JNE tras ser hallado en infracción: “Vienen y me filman, soy su objetivo”

Susana Villarán sobre muerte de su exgerente municipal, José Miguel Castro: “Solo él y yo sabíamos de los aportes”

Dina Boluarte asegura ante la ONU que las familias son su prioridad, pero bajo su gobierno la pobreza en el Perú alcanzó a 9,4 millones de personas

Rafael López Aliaga informa que reunión con MTC sobre tren Lima–Chosica será secreta: “No voy a revelar fecha ni hora ni lugar”

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco descarta que esté

Pamela Franco descarta que esté embarazada: atribuye su aumento de peso a problemas de salud

Santiago Suárez se quiebra al hablar de su proceso tras denuncia de abuso: “Golpeó a toda mi familia”

Hernán Romero, un adiós al caballero peruano de la actuación: su exitosa trayectoria en cine, teatro y televisión

Hijo de Lucía de la Cruz saca pruebas desde EE. UU. y la acusa de manejar cuenta bancaria: “Mi mamá es responsable”

Daddy Yankee elogió la gastronomía nacional y revela por qué vino al país: “Aquí se come a otro nivel”

DEPORTES

Pedro García lanzó ‘misil’ contra

Pedro García lanzó ‘misil’ contra Renato Tapia por indirecta tras elección de Manuel Barreto como DT de Perú: “No puedes vivir de Rusia 2018″

Se reveló al primer jugador en la lista de Manuel Barreto para la selección peruana de cara al amistoso con Chile en octubre

Paulo Autuori señaló el error de Sporting Cristal para alejarse del Torneo Clausura y elogió a Juan Pablo II: “Ese es el fútbol peruano”

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras: partido en Brasil por cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

Árbitro confirmado para el duelo entre Universitario y Cusco FC por Torneo Clausura 2025: CONAR designó terna FIFA