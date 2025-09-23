Estaciones del Metropolitano con fallas en su infraestructura: sin extintores y cámaras inoperativas, según Contraloría

ATU alertada por graves fallas en infraestructura, señalización y accesibilidad en el Metropolitano| Contraloría

Puertas de vidrio templado inoperativas, señalización desgastada y extintores vencidos forman parte del panorama que la Contraloría General de la República ha documentado en su más reciente informe sobre el Metropolitano, administrado por la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU).

Las inspecciones realizadas el 8 de septiembre de 2025, de acuerdo con el Informe de Visita de Control N.° 006-2025-OCI/6402-SVC, revelan una serie de deficiencias en infraestructura, señalización, sistemas de seguridad y accesibilidad en varias estaciones y terminales, lo que, según la Contraloría, pone en riesgo la seguridad y la calidad del servicio para millones de usuarios.

Deficiencias en infraestructura y mantenimiento del Metropolitano

El informe detalla que la ATU, responsable de la gestión y mantenimiento del Metropolitano, no ha cumplido con sus obligaciones en la conservación de la infraestructura del Corredor Segregado de Alta Capacidad (COSAC I). Entre las principales deficiencias identificadas figuran la inoperatividad y ausencia de puertas de vidrio templado en las zonas de embarque, deterioro por humedad, acumulación de sedimentos en techos de policarbonato, signos de oxidación y corrosión en estructuras metálicas, así como problemas en instalaciones sanitarias, eléctricas y electromecánicas. Estas condiciones, según la Contraloría, incrementan el riesgo de deterioro funcional y afectan directamente la calidad del servicio.

Problemas en señalización y orientación

En cuanto a la señalización y orientación, el informe resalta problemas en estaciones clave. En el terminal Naranjal, las señalizaciones en el piso, tanto podotáctiles como horizontales, se encuentran en mal estado, lo que representa un riesgo para la seguridad y accesibilidad de los usuarios.

En la estación Colmena, la señalización podotáctil en los accesos muestra desgaste y, en algunos casos, está ausente, dificultando la orientación y seguridad de los pasajeros. De la misma manera, la estación Central carece de señalización podotáctil y sistema braille en las escaleras, además de no contar con barandas laterales en los pasos de embarque ni señalización horizontal para la salida de ruedas.

En el terminal Matellini, la falta de mantenimiento y la ausencia de señalización táctil en los umbrales de las puertas y en los pisos de los embarques afectan especialmente a las personas con discapacidad. La estación Angamos presenta señalización podotáctil y horizontal deteriorada en embarques, escaleras y entradas, lo que compromete la continuidad y seguridad en el desplazamiento.

En Tomás Valle, la señalización podotáctil en rampas y puertas muestra desgaste y decoloración, lo que dificulta la orientación, sobre todo para usuarios con movilidad reducida.

Falta de sistemas de seguridad y contra incendios

El ente también advierte sobre la ausencia y mal estado de sistemas de seguridad y contra incendios. Se constató la falta o inoperatividad de extintores, luces de emergencia y cámaras de videovigilancia, así como la inexistencia de cintas antideslizantes y el acceso restringido a rutas de evacuación. El sistema de red de agua contra incendios en el patio de estacionamiento norte no funciona, y los extintores presentan la fecha de recarga vencida. Estas deficiencias, según el informe, incumplen la normativa vigente y elevan el riesgo de accidentes.

Accesibilidad y atención a personas con discapacidad

Respecto a la accesibilidad, el informe subraya que la señalización podotáctil se encuentra desgastada y discontinua en varias estaciones, y que los paneles informativos y el sistema braille no han sido actualizados. Esta situación limita la calidad del servicio y constituye un incumplimiento de las normas técnicas, lo que podría derivar en sanciones económicas para la ATU.

Estas fallas afectan especialmente a personas con discapacidad y movilidad reducida, restringiendo su acceso seguro y adecuado al sistema.

Cámaras de seguridad inoperativas

Durante la inspección realizada en la estación Central se detectó que 15 de las 36 cámaras de videovigilancia instaladas en ese punto no estaban operativas. Esta situación, documentada en el Acta de Inspección N.° 03-2025-ATUOCI/SVC, evidencia una falta de mantenimiento en los equipos y reduce la capacidad de monitoreo.

En todo el sistema del COSAC I existen 440 cámaras de videovigilancia distribuidas en estaciones, terminales y patios. De ese total, 61 no funcionan, 111 presentan fallas de servidor y solo 268 están operativas, lo que significa que cerca del 39% de los dispositivos no presta servicio.

La Contraloría ha notificado formalmente a la ATU sobre las deficiencias detectadas y ha exigido la adopción de medidas correctivas urgentes dentro de sus competencias, con el objetivo de proteger la integridad de los miles de ciudadanos que dependen diariamente del Metropolitano para su movilidad en Lima y Callao.