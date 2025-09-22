Roxana Molina despotricó contra Rosángela Espinoza y le recuerda foto con Christian Cueva: “Eres cizañosa y boca suelta”

Roxana Molina lanzó duros comentarios contra Rosángela Espinoza, a raíz de las insinuaciones que la popular ‘Chica Selfie’ dejó caer sobre un supuesto romance entre Patricio Parodi y Onelia Molina en 'Esto es Guerra’.
La conductora de Doble Sentido no se guardó nada y con palabras directas calificó a la modelo de “cizañosa” y “boca suelta”, dejando claro que no permitirá que se manche la imagen de su ‘hermana’, Onelia.
En su pronunciamiento, Roxana apuntó que Rosángela no tiene autoridad moral para hablar de respeto. “El respeto se gana y si vas a hablar de respeto en tu vida, se te ha olvidado un paréntesis en tu pasado. ¿Recuerda esa foto? (con Cueva), no sé de qué respeto, me hablas”, dijo con firmeza, recordándole a la exchica reality la recordada fotografía en la que aparecía con Christian Cueva.
Nunca la invitaron a su podcast
Además, desmintió categóricamente a Rosángela, quien aseguró que había sido invitada a su programa. “Dice que la hemos invitado al podcast, pero ¿quién te ha invitado a ti, mi reina?”, cuestionó, dejando claro que no existió tal invitación. Incluso se dio tiempo para criticar la relevancia de su presencia digital:
“Puedes tener cuatro millones de seguidores en Instagram, pero tus estadísticas a las justas llegan a 200 comentarios, y no nos sirves con ese contenido acá”.
La defensa hacia su hermana Onelia fue evidente. Roxana subrayó que la modelo ha mostrado siempre lealtad hacia sus amistades, algo que, según ella, Rosángela no sabe demostrar.
“Te vienes a pintar como una santa paloma, pero con esa actitud que has tenido con Onelia te muestras tal cual eres. Y la estoy defendiendo porque ella sí tiene amigas de verdad”, sentenció.
Pero el enfrentamiento no se quedó allí. La conductora fue más allá al cuestionar las insinuaciones que Rosángela hizo sobre el beso entre Patricio y Onelia.
“Tú eres cizañosa al decir que los amigos no se besan en la boca, qué quieres dar a entender con eso, porque sabes bien que Onelia está en una relación con Mario Irivarren... eres una boca suelta. Mi reina, ubícate un poquito, si no aprendes a respetar te lo voy a tener que enseñar yo”, concluyó entre duras advertencias.
Karen Dejo arremetió contra Rosángela Espinoza
Mientras tanto, en paralelo a esta polémica, otra figura de la televisión también salió a enfrentar a Rosángela. Esta vez fue Karen Dejo, quien vivió un fuerte incidente con ella durante una competencia en Esto es guerra. Todo ocurrió cuando Karen le reventó dos huevos en la cabeza como parte de un juego, lo que provocó la molestia de la ‘Chica Selfie’, quien terminó abandonando el set muy indignada.
A través de un video, la bailarina explicó que incluso decidió retirarse del canal porque la situación había sido demasiado tensa. “Yo entiendo que en el programa es un reality show donde competimos, donde nos picamos, pero creo que Rosángela ya pasó la línea del show que ella puede hacer. Justamente ese es su papel, ser la discordia del programa”, expresó con evidente incomodidad.
Karen no dudó en remarcar que la actitud de su compañera ha dejado de ser divertida y afecta la dinámica del reality. “Estamos haciendo una competencia jocosa para que ustedes se entretengan con el programa (...) pero ya no me es divertido cuando maneja el show, ya esto no es nada agradable, ni siquiera ni para mí ni para ella”, agregó.
Finalmente, lanzó una de las frases más fuertes de su descargo al señalar que Rosángela no respeta límites y que suele atacar aspectos personales de los demás. “Cruzó la línea totalmente, o se mete con la edad, o se mete con la reputación o con la imagen de una compañera tratando de deteriorar mi imagen y ya no es divertido”, acusó con firmeza.