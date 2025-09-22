Perú

Roxana Molina despotricó contra Rosángela Espinoza y le recuerda foto con Christian Cueva: “Eres cizañosa y boca suelta”

La conductora de ‘Doble Sentido’ arremetió contra la ‘Chica Selfie’ tras dejar entrever un supuesto affaire entre sus amigos, Onelia Molina y Patricio Parodi

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Roxana Molina a Rosángela Espinoza: “Eres cizañosa y boca suelta”. Infobae Perú / Captura: TikTok

Roxana Molina lanzó duros comentarios contra Rosángela Espinoza, a raíz de las insinuaciones que la popular ‘Chica Selfie’ dejó caer sobre un supuesto romance entre Patricio Parodi y Onelia Molina en 'Esto es Guerra’.

La conductora de Doble Sentido no se guardó nada y con palabras directas calificó a la modelo de “cizañosa” y “boca suelta”, dejando claro que no permitirá que se manche la imagen de su ‘hermana’, Onelia.

En su pronunciamiento, Roxana apuntó que Rosángela no tiene autoridad moral para hablar de respeto. “El respeto se gana y si vas a hablar de respeto en tu vida, se te ha olvidado un paréntesis en tu pasado. ¿Recuerda esa foto? (con Cueva), no sé de qué respeto, me hablas”, dijo con firmeza, recordándole a la exchica reality la recordada fotografía en la que aparecía con Christian Cueva.

La vez que Rosángela Espinoza
La vez que Rosángela Espinoza negó cualquier vínculo con Christian Cueva y Carlos Zambrano: “No hay pruebas”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Nunca la invitaron a su podcast

Además, desmintió categóricamente a Rosángela, quien aseguró que había sido invitada a su programa. “Dice que la hemos invitado al podcast, pero ¿quién te ha invitado a ti, mi reina?”, cuestionó, dejando claro que no existió tal invitación. Incluso se dio tiempo para criticar la relevancia de su presencia digital:

Puedes tener cuatro millones de seguidores en Instagram, pero tus estadísticas a las justas llegan a 200 comentarios, y no nos sirves con ese contenido acá”.

La defensa hacia su hermana Onelia fue evidente. Roxana subrayó que la modelo ha mostrado siempre lealtad hacia sus amistades, algo que, según ella, Rosángela no sabe demostrar.

Roxana Molina explota contra Rosángela:
Roxana Molina explota contra Rosángela: “Ubícate, si no aprendes a respetar te lo enseño yo”. Infobae Perú / Captura: TikTok

Te vienes a pintar como una santa paloma, pero con esa actitud que has tenido con Onelia te muestras tal cual eres. Y la estoy defendiendo porque ella sí tiene amigas de verdad”, sentenció.

Pero el enfrentamiento no se quedó allí. La conductora fue más allá al cuestionar las insinuaciones que Rosángela hizo sobre el beso entre Patricio y Onelia.

Tú eres cizañosa al decir que los amigos no se besan en la boca, qué quieres dar a entender con eso, porque sabes bien que Onelia está en una relación con Mario Irivarren... eres una boca suelta. Mi reina, ubícate un poquito, si no aprendes a respetar te lo voy a tener que enseñar yo”, concluyó entre duras advertencias.

Roxana Molina explota contra Rosángela:
Roxana Molina explota contra Rosángela: “Ubícate, si no aprendes a respetar te lo enseño yo”. Infobae Perú / Captura: TikTok

Karen Dejo arremetió contra Rosángela Espinoza

Mientras tanto, en paralelo a esta polémica, otra figura de la televisión también salió a enfrentar a Rosángela. Esta vez fue Karen Dejo, quien vivió un fuerte incidente con ella durante una competencia en Esto es guerra. Todo ocurrió cuando Karen le reventó dos huevos en la cabeza como parte de un juego, lo que provocó la molestia de la ‘Chica Selfie’, quien terminó abandonando el set muy indignada.

A través de un video, la bailarina explicó que incluso decidió retirarse del canal porque la situación había sido demasiado tensa. “Yo entiendo que en el programa es un reality show donde competimos, donde nos picamos, pero creo que Rosángela ya pasó la línea del show que ella puede hacer. Justamente ese es su papel, ser la discordia del programa”, expresó con evidente incomodidad.

Roxana Molina explota contra Rosángela:
Roxana Molina explota contra Rosángela: “Ubícate, si no aprendes a respetar te lo enseño yo”. Infobae Perú / Captura: TikTok

Karen no dudó en remarcar que la actitud de su compañera ha dejado de ser divertida y afecta la dinámica del reality. “Estamos haciendo una competencia jocosa para que ustedes se entretengan con el programa (...) pero ya no me es divertido cuando maneja el show, ya esto no es nada agradable, ni siquiera ni para mí ni para ella”, agregó.

Finalmente, lanzó una de las frases más fuertes de su descargo al señalar que Rosángela no respeta límites y que suele atacar aspectos personales de los demás. “Cruzó la línea totalmente, o se mete con la edad, o se mete con la reputación o con la imagen de una compañera tratando de deteriorar mi imagen y ya no es divertido”, acusó con firmeza.

Roxana Molina explota contra Rosángela:
Roxana Molina explota contra Rosángela: “Ubícate, si no aprendes a respetar te lo enseño yo”. Infobae Perú / Captura: TikTok

Temas Relacionados

Roxana MolinaRosángela EspinozaOnelia MolinaPatricio Parodiperu-entretenimiento

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario y Alianza Lima ganaron sus partidos. Mientras que Sporting Cristal no pudo con Juan Pablo II. Cusco FC, por su lado, juega este lunes un choque clave. Así va la pelea por el título

Tabla de posiciones de la

El Valor de la Verdad EN VIVO: Néstor Villanueva promete responder de todo sin filtros en el sillón rojo

El cantante peruano se prepara para una velada de confesiones, donde abordará desde su carrera musical hasta los momentos más controversiales de su vida personal.

El Valor de la Verdad

Ely Yutronic anuncia con ternura que tendrá una niña: “Siempre me dice que soy su mejor regalo”

La presentadora compartió detalles de este momento especial y resaltó la unión familiar que vive en esta etapa de su vida

Ely Yutronic anuncia con ternura

Marcha de la Generación Z: disturbios, represión policial y heridos deja el segundo día de manifestaciones en Lima

Cientos de jóvenes, junto a colectivos ecologistas, animalistas y gremios de trabajadores, convocaron a una movilización para recorrer las principales avenidas de Lima, exigiendo transparencia en las decisiones del Gobierno y del Congreso y rechazando la reforma del sistema de pensiones

Marcha de la Generación Z:

¿Cuál es la diferencia entre ginecología y sexología?

Aunque comparte con la ginecología ciertos intereses, como la salud sexual y reproductiva, la sexología tiene campo y enfoques propios

¿Cuál es la diferencia entre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Camisas propias, galletas de menta,

Camisas propias, galletas de menta, azúcar y papel higiénico en exceso: los insólitos gatos del despacho de Morgan Quero

Juan José Santiváñez pidió favores para ‘El diablo’ en el penal de Trujillo, denunció testigo protegido: “Tenía un buen padrino”

JNE confirma que César Acuña infringió neutralidad electoral: hizo proselitismo de APP en Piura pese a ser autoridad pública

“Oye, un favor, pues”: Nuevo peritaje fiscal confirma voz de Juan José Santiváñez en audio del capitán ‘Culebra’

El plan de alias ‘El Diablo’: cómo grabaron en secreto a Juan José Santiváñez y Eduardo Arana dentro del Ministerio del Interior

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad EN VIVO: Néstor Villanueva promete responder de todo sin filtros en el sillón rojo

Ely Yutronic anuncia con ternura que tendrá una niña: “Siempre me dice que soy su mejor regalo”

Dilbert Aguilar revela por qué no detiene sus presentaciones pese a estar en silla de ruedas: “Debo cumplir mis compromisos”

Canciones de K-pop en iTunes Perú para escuchar hoy

Filmes para ver esta noche en Netflix Perú

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos 4-0: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol de Kevin Quevedo con emotiva celebración en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025

DT de Emelec explicó el sorpresivo viaje de Christian Cueva a Perú en medio de la recta final de la liga ecuatoriana

Gol de Pedro Aquino tras ‘blooper’ del arquero rival en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025