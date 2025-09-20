Ventanilla será sede de megajornada estatal para 35 mil vecinos con más de 65 servicios gratuitos

La jornada tendrá dos componentes principales: el primero, atención a la ciudadanía a través de stands, que acercará diversos servicios del Estado de manera gratuita; y el segundo, brigadas de asistencia técnica, que brindará capacitaciones a autoridades locales y población en general sobre temas clave, como prevención de la anemia y desnutrición, salud mental, servicios digitales orientados al ciudadano, estrategias de gestión pública y el uso de plataformas del Estado.

Este fin de semana, el distrito de Ventanilla, en el Callao, se prepara para recibir la XVI Intervención Multisectorial Descentralizada Ponle Punche y Ganamos Todos Perú, un operativo estatal coordinado por 17 ministerios y entidades públicas.

Más de 35 mil personas podrán acceder a 65 servicios gratuitos en salud, asesoría y trámites durante dos jornadas. La cita será el sábado 20 y domingo 21 de septiembre en el Parque Temático Naval Monitor Huáscar, durante una jornada que se extenderá de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Según precisó la organización, el evento apunta a convertirse en uno de los operativos más amplios coordinados por el Poder Ejecutivo este año, al concentrar una propuesta de atención comunitaria que involucra al Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Cultura, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de la Producción, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

A ellos se suman los sectores de Trabajo y Promoción del Empleo, Transportes y Comunicaciones, Economía y Finanzas, Ambiente, Relaciones Exteriores y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Esta intervención se realiza en articulación con la Municipalidad Distrital de Ventanilla, la Municipalidad Provincial y el Gobierno Regional del Callao, como parte de la estrategia del Ejecutivo para garantizar el acceso a servicios públicos, fortalecer las capacidades locales y promover el desarrollo descentralizado.

La actividad se desarrollará de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y tiene como objetivo beneficiar a más de 35 000 personas.

Estrategia estatal

La agenda del evento establecerá dos componentes principales: la “atención a la ciudadanía a través de stands”, con servicios gratuitos desde campañas integrales de salud, trámites y asesoría legal, hasta información clave sobre programas sociales como Cuna Más, Juntos, Contigo y Pensión 65.

La segunda parte consiste en “brigadas de asistencia técnica”, que ofrecerán capacitaciones a autoridades locales y ciudadanos sobre temas como prevención de anemia y desnutrición, salud mental, uso de servicios digitales orientados al ciudadano, estrategias de gestión pública y acceso directo a plataformas del Estado.

Entre los más de 65 servicios gratuitos confirmados, los asistentes podrán recibir orientación legal, realizar trámites con Reniec, recibir información de mejora para cultivos, acceder a campañas de salud, participar en actividades culturales, cine al aire libre y espectáculos familiares.

La intervención incluye actividades recreativas como salas de lectura infantil, danzas típicas y shows dirigidos a públicos de todas las edades. Los organizadores estiman superar el número de asistencias de la edición anterior, efectuada a inicios de septiembre en Carabaya, Puno, donde se registraron 32.224 atenciones.

El objetivo institucional, según las autoridades, es consolidar estos operativos como herramientas de descentralización efectiva y generación de proximidad entre el Estado y la sociedad.

El formato busca replicar el modelo de “ventanilla única” para que los ciudadanos de Pachacútec y distritos aledaños puedan resolver múltiples necesidades sin desplazamientos a sedes dispersas.

La jornada se presenta como el escenario donde distintas instituciones estatales actúan como engranajes de una máquina al servicio de la población local. La sinergia busca fortalecer la capacidad de respuesta pública y acercar soluciones reales a la vida de miles de peruanos.