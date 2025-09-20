“¡Qué conchudo! Si casi desmanteló a toda la orquesta de los Yaipén”, Magaly Medina arremete contra Christian Domínguez

Magaly Medina arremete contra Christian Domínguez tras enfrentamiento con los Hermanos Yaipén. Video: Magaly TV La Firme

La reciente polémica entre Christian Domínguez y los Hermanos Yaipén ha vuelto a sacudir la farándula, y Magaly Medina dedicó una burla irónica al cantante por su reacción ante los líderes de la conocida orquesta.

Todo esto luego de que defendiera públicamente a Karla Tarazona tras sentirse ofendido por comentarios de los Yaipén. “Qué conchudo”, exclamó Medina, cuestionando la vehemencia de Domínguez y su historial sentimental.

La burla de Magaly Medina y el motivo de la polémica

La controversia se originó cuando, durante una entrevista en el pódcast de Magaly Medina, Walter y Javier Yaipén minimizaron el papel de Karla Tarazona en las negociaciones para la participación de Domínguez en el aniversario de la orquesta.

Magaly Medina no tardó en comentar la situación en su espacio televisivo, donde se burló abiertamente de Domínguez por referirse a Tarazona como su “esposa”, pese a que nunca contrajeron matrimonio.

Magaly Medina se burla de Christian Domínguez cuando sale en defensa de Karla Tarazona. Video: Magaly TV La Firme

“A todas las ha llamado esposas. Ahora, otra vez llamando esposa a la Tarazona, así en achorado, en confrontacional, en pechador”, ironizó la conductora.

Medina también recordó el pasado del cantante con la orquesta, lanzando una crítica: “¡Qué conchudo!, agradecimiento dice. Si casi desmanteló a toda la orquesta de los Yaipén, nos contaron que se había llevado hasta el mánager. Un poco más y se lleva hasta los escritorios. Se llevó los músicos y los cantantes”, contó la conductora.

La reacción de Christian Domínguez en defensa de Karla Tarazona

En respuesta, Christian Domínguez negó haber llamado “esposa” a todas sus parejas, como sugirió Medina. “Yo no le he dicho esposa a nadie, solo a ella”, aseguró el cantante, refiriéndose a Karla Tarazona.

Domínguez también explicó que su salida de los Hermanos Yaipén en 2014 se debió a una fuerte discusión con Walter Yaipén y no a un supuesto desmantelamiento de la agrupación. “No salgo por un tema de agradecimiento. Yo me fui por una discusión muy fuerte. Fue con Walter por mi forma de pensar, somos diferentes”, detalló el artista.

El conflicto entre Domínguez y los Yaipén tiene raíces profundas. Los fundadores de la orquesta han sostenido públicamente que la salida del cantante provocó una desbandada de músicos, técnicos y personal.

“Se fueron los integrantes que había convocado y bueno, nosotros tuvimos que seguir. Técnicos, choferes. Todo”, relató Walter Yaipén en un informe de ‘Magaly TV La Firme’.

Domínguez, por su parte, ha negado estas acusaciones y ha subrayado que no mantiene una relación de amistad con los líderes de la agrupación. “Yo soy muy agradecido y por agradecimiento es que he callado muchas cosas, así que no te vuelvas a meter en un lugar donde no vas a salir bien parado”, advirtió el cantante.

En medio de la disputa, Karla Tarazona también se pronunció. La conductora dirigió un mensaje directo a los Hermanos Yaipén: “No les debo nada ni ustedes a mí, porque si yo quisiera hablar… tengo años para hablar y decir muchísimas cosas, porque aquí nadie es santo, ni siquiera ustedes. A mí no me tiembla nada y cuando hablo lo hago con pruebas”.

Además, Magaly recordó que, en el pasado, Tarazona apodaba a los músicos como los “hermanos Traipén”, acusándolos de encubrir supuestas infidelidades de Domínguez durante su relación.