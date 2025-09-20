Magaly responde a Patricio Parodi luego que revelara en Kick que se siente utilizado por las mujeres: “Merecido lo tienes”

Patricio Parodi revela en Kick que se siente utilizado por las mujeres: “Me ven como un pedazo de carne”. Video: Kick

“Me ven como un pedazo de carne”. Con esa frase, Patricio Parodi, conocido por su participación en realities y su faceta como streamer, generó una ola de reacciones. El joven confesó en una transmisión en la plataforma Kick que, en más de una ocasión, siente que las mujeres lo utilizan y lo perciben solo como un objeto. Estas declaraciones provocaron una respuesta inmediata y sin concesiones de Magaly Medina: “Merecido lo tienes”.

Patricio Parodi se confiesa sobre cómo es visto por las mujeres

Durante una transmisión en Kick, el chico reality se sinceró con sus seguidores y compartió su sentir respecto a la manera en que lo perciben algunas mujeres. “Siento que a veces me utilizan, me ven como un objeto, como un pedazo de carne. A veces las mujeres se olvidan que soy humano, soy una persona que siente, con sentimientos, tengo mi corazoncito de pollo”, expresó el integrante de ‘Esto es Guerra’.

El modelo relató que, pese a su imagen pública, también experimenta emociones y vulnerabilidad: “Hoy puedo estar feliz, mañana triste, puedo reír, molestarme, llorar”, añadió en la transmisión.

Parodi abordó además el estigma que enfrentan los hombres que no toman la iniciativa en las relaciones, refiriéndose al término “princeso” que circula en redes sociales. “Hoy en día, se dice que si eres el hombre y no estás interesado o no estás detrás de la mujer, dicen que eres un princeso. ¿Por qué estaría mal que la mujer dé el primer paso, que escriba, que proponga planes?”, cuestionó.

El chico reality defendió la idea de que los hombres también desean sentirse deseados y no solo cumplir un rol activo en la conquista.

Magaly Medina responde a Patricio Parodi luego que revelara en Kick que se siente utilizado por las mujeres: “Merecido lo tienes”.

En el mismo espacio, Parodi denunció el impacto de la tecnología en su imagen pública, señalando que ha sido víctima de videos generados con inteligencia artificial que lo muestran en situaciones comprometedoras. “Me generan videos con IA, la IA hoy en día está pero terrible”, lamentó.

Magaly Medina le recuerda a Patricio Parodi cómo es con las mujeres

La confesión de Parodi no pasó desapercibida para Magaly Medina, quien desde su programa en ’Magaly TV La Firme respondió con dureza. “Dice que se siente utilizado por las mujeres, como un objeto de deseo, ay ni que fuera tan guapo y espectacular para que se peleen todas las mujeres por él”, ironizó la conductora, restando importancia a la supuesta victimización del modelo.

Medina fue más allá y cuestionó el historial de Parodi en el mundo del espectáculo: “No lo hemos visto agarrando a una y a otra, manoseándolas como pedazo de carne. Bueno, si alguna mujer te trata como un objeto, como una cosa que usa y desecha, pues bien, es el vuelto por lo que has hecho toda la vida”, sentenció.

La periodista insistió en que la postura de Parodi no resulta creíble, considerando su comportamiento pasado. “Eso de victimizarse no te queda”, afirmó la conductora de espectáculos y añadió: “Estás recibiendo el vuelto y bien merecido lo tienes”.

Para Medina, el trato que ahora denuncia el chico reality sería una consecuencia directa de sus propias acciones en el pasado, sugiriendo que la exposición mediática y las polémicas en las que se ha visto envuelto forman parte de un ciclo que él mismo habría alimentado.

Magaly Medina responde con dureza a Patricio Parodi y cuestiona su victimización pública: “Merecido lo tienes”. Video: Magaly TV La Firme

Las declaraciones de Parodi y la respuesta de Medina generaron reacciones en otros personajes del espectáculo. Rafael Cardozo, invitado en el set de ‘América Hoy’, opinó que el mensaje del streamer podría estar dirigido a una mujer en particular.

“Yo creo que esa es una indirecta para una chica... hay una chica, quiere que ella dé el primer paso, creo que empezaron con likes...”, comentó el exintegrante de realities. Ante la insistencia de los conductores, Cardozo admitió conocer detalles, aunque prefirió no revelarlos.

En paralelo, la atención mediática se centró en Favia Arévalo, modelo e influencer de 24 años, quien fue captada en situaciones cercanas con Parodi, según un informe de ‘Amor y Fuego’.

No es la primera vez que ambos aparecen juntos en eventos sociales, y en ocasiones anteriores también se les vio compartiendo muestras de afecto.

Consultado por la prensa sobre su vínculo con Arévalo, Parodi optó por la discreción: “Yo estoy tranquilo y no voy a hablar de personas que no son del medio y de ahí no puedo decirles nada más. Estoy contento, feliz, no le hago daño a nadie. Me va a caer mi mochadita”, declaró.