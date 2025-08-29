Magaly Medina cuestiona a Patricio Parodi por entorno “chibolero” luego de ampay con joven de 19 años: “Es viejonazo para ella”

Magaly Medina cuestiona a Patricio Parodi tras ampay con joven de 19 años: “Es viejonazo para ella”. Video: Magaly TV La Firme

El reciente ampay que muestra al chico reality de ‘Esto es Guerra’, Patricio Parodi, besando a una joven de 19 años en una discoteca de Barranco no solo ha causado revuelo en redes sociales, sino que también desató fuertes críticas por parte de la conductora de espectáculos Magaly Medina.

El video, difundido en el programa ‘Magaly TV La Firme’, puso en el centro del debate la marcada diferencia de edad entre ambos y el tipo de círculo social que frecuenta el chico reality, levantando preguntas sobre la madurez de Parodi y la influencia que ejerce en quienes lo rodean.

Magaly Medina sobre Patricio Parodi: “Es viejonazo para ella”

Magaly Medina, quien no dudó en opinar sobre la convivencia de Parodi con jóvenes mucho menores que él. “Es viejonazo para ella” expresó la presentadora en pleno programa, mostrando su preocupación por la diferencia generacional y dejando entrever su incomodidad con las relaciones entre adultos y adolescentes.

Durante la emisión, Magaly analizó cuadro a cuadro las imágenes captadas en la discoteca, señalando insistentemente la corta edad de los acompañantes de Parodi y en especial de la joven con la que fue grabado besándose.

“Está en su grupo de puros chibolos. ¿Cuántos años tiene Patricio Parodi? Treinta y tantos, pero anda con chicos menores que él y esta chiquita parece una veinteañera. Para mí, más de veinte no debe tener. Veinte, veintiuno. Es bien chibolita”, enfatizó.

Patricio Parodi e Isabel Indacochea: ¿Quién es la joven de 19 años, promoción 2023 y con quién fue visto besándose? Video: Magaly TV La Firme

La postura crítica de Medina no fue casual. Volvió a cuestionar lo que considera una falta de madurez de Parodi y la “responsabilidad” que debe tener alguien mayor, sobre todo cuando sale de fiesta con quienes apenas han entrado a la adultez. “Es chibolita. Yo digo: ¿Sabrán los padres de esta chibola que anda así en este grupo con el ‘Pato’? Porque es viejonazo para ella”, lanzó en vivo, visibilizando su posición de desaprobación.

¿Cuál fue el ampay de Patricio Parodi con joven 12 años menor que él?

Según las imágenes emitidas por ‘Magaly TV La Firme’, Parodi fue grabado disfrutando en una discoteca junto a un grupo de jóvenes que, según Medina, “parecen recién salidos del colegio”. En medio del bullicio y la música, la joven -identificada como Isabel Indacochea de 19 años- muestra gestos de complicidad con el chico reality.

En un momento, la cámara llega a captar con claridad el beso entre ambos y su interacción cercana a lo largo de la velada. La voz en off del reportaje fue aún más directa, señalando el parecido físico de la joven con Luciana Fuster, expareja de Parodi y Miss Grand International. “Es el clon de Luciana Fuster, pero en Full HD”, se escucha en el programa.

Después de la fiesta en Barranco, Patricio y la joven se suben a una camioneta con sus amigos y continuaron la salida en un concurrido centro comercial de Miraflores. En todo momento, el modelo se muestra atento y cariñoso con ella, tomándola de la cintura y de la mano mientras se desplazan entre tiendas y pasillos. La cercanía entre ambos reavivó las preguntas en redes sociales sobre si este sería el inicio de un nuevo romance o, simplemente, se trata de una noche de diversión entre amigos.

Magaly critica a Patrocio por su entorno “chibolero”

La reacción de Magaly Medina fue firme durante todo su programa. Además de cuestionar la diferencia de edad, la presentadora remarcó que el entorno de Parodi está compuesto casi en su totalidad por personas veinteañeras.

Isabel Indacochea y sus transmisiones en Kick junto a Patricio Parodi y Piero Arenas. Video: Magaly TV La Firme

“La edad mental que tendrá el Pato, pues será de veinte años, por más que tenga treinta y uno. Por eso anda con puro chibolito, que parece que recién han salido del colegio”, afirmó.

Magaly no dejó pasar la oportunidad para bromear sobre el tema, diciendo entre risas que “todos son muy jóvenes y que recién deben haber salido del colegio hace uno o dos años”. Para la periodista, esto revelaría que Parodi todavía no alcanza una madurez acorde a su edad.

“Uno siempre anda en un círculo de amigos más o menos contemporáneos, porque de lo contrario no tienes de qué hablar, no tienes cosas en común que compartir. Bueno, él paraba todo el rato en sus videojuegos. Entonces andará con chibolos que se dedican también a eso, suponemos”, señaló en pantalla.

Rosángela Espinoza se enfrenta a Patricio Parodi luego de ampay con joven de 19 años. Video: Magaly TV La Firme

Los usuarios en redes sociales también participaron activamente del debate, muchos apoyando la postura de Medina y otros defendiendo la libertad de Parodi de salir con quien quiera. De igual modo, en los programas de espectáculos —en especial en el propio “Esto es guerra”— no faltaron comentarios y bromas sobre el ampay.

Mientras algunos miembros del reality han insinuado que entre Parodi y Rosángela Espinoza existía “química especial” fuera de cámaras, con gestos cariñosos y besos en la mejilla, la modelo negó estar al tanto del polémico video. “¿Qué ‘ampay’? No entiendo. Yo no he visto nada ¿Mi ‘ampay’? No”, respondió sorprendida y con una sonrisa forzada ante la prensa.