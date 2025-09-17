Perú

Tula Rodríguez confiesa entre lágrimas: “Me quedan cinco meses con ella”, antes de la partida de su hija Valentina

La conductora de televisión compartió entre lágrimas que Valentina Carmona dejará el Perú en cinco meses para estudiar en el extranjero

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Guardar
Tula Rodríguez confiesa entre lágrimas: “Me quedan cinco meses con ella”, antes de la partida de su hija Valentina. Video: Mande quien Mande

Tula Rodríguez se emocionó hasta las lágrimas al anunciar, en el set de Mande quien mande, que su hija Valentina Carmona dejará el Perú en cinco meses para iniciar sus estudios universitarios en el extranjero. La conductora de televisión y exvedette confesó que vive con nostalgia y orgullo estos últimos meses junto a la adolescente de 16 años.

“Me quedan cinco meses con ella. Amar es soltar”, declaró, visiblemente conmovida, ante la audiencia del programa de América Televisión.

“Amar es soltar”: la despedida más emotiva de Tula Rodríguez a su hija

En la más reciente edición de Mande quien mande, Tula Rodríguez compartió uno de los momentos más duros y memorables de su vida: la pronta separación de su hija Valentina Carmona. La joven, fruto de su relación con el fallecido Javier Carmona, iniciará su vida universitaria fuera del país, cumpliendo así uno de sus grandes sueños.

La conductora relató el especial instante en el que ambas acudieron a la embajada para tramitar las visas, mientras observaba a Valentina convertida en una mujercita.

“Hoy fue un día especial… necesito que Dios me la cuide. Me queda con ella cinco meses para estar juntas y ya luego parte, te amo”, expresó entre lágrimas, resaltando su orgullo y el temor que siente ante este nuevo reto familiar.

Valentina, por su parte, también dedicó palabras emocionantes a su madre en pleno programa: “Feliz porque sé que es una gran oportunidad que no es tan común y agradecida con mi mamá porque me la puede dar”.

El camino de Valentina: independencia, nuevos retos y superación

Valentina Carmona, a sus 16 años, ha dado pasos firmes hacia su futuro profesional. Recientemente, ingresó a dos universidades, lo que fue motivo de gran celebración familiar.

Tula Rodríguez reunió a sus seres queridos y compartió en redes el tradicional baño de huevos, símbolo de orgullo y alegría por el logro de su hija. “Muy bien, hijita. Soy la mujer más feliz del mundo”, afirmó.

“¿Qué hacíamos cuando estudiábamos? Nos dejaban calva o huevo a huevo. Así que hay que echarle huevos. Es un verdadero ingreso a la universidad”, comentó la actriz entre risas, junto a su hermana Beatriz, mientras Valentina era bañada con huevos y acompañada por familiares que compartían la broma y el momento.

“Valentina postuló a dos universidades e ingresó a las dos. Estamos muy contentas, pero ella no quiere que diga tanto detalle. Me dice que le da roche, así que me toca como mamá respetar sus deseos”, comentó Tula. “Los ingresos han sido acá en Perú”, comentó la conductora hace un tiempo.

Desde pequeña, Valentina convive con una discapacidad auditiva y utiliza una prótesis. Su experiencia la motivó a estudiar audiología o terapia del habla, áreas poco exploradas en el país pero fundamentales para muchas personas.

“No hay muchas personas fonoaudiólogas en el Perú. Es una carrera que se necesita porque hay mucha gente con discapacidad auditiva que no se hacen ver porque no saben”, compartió la joven, decidida a romper barreras y ayudar a otros.

En junio de este año, Valentina Carmona y Tula Rodríguez dieron una entrevista en ‘Día D’, donde la adolescente, de 16 años, relató que nació sin una oreja y que, lejos de sentirse avergonzada, siempre procuró asumirlo con naturalidad y mucha tranquilidad.

Yo nací sin una oreja. Yo tengo un audífono, me operaron a los 6. Para mí siempre ha sido un tema demasiado relajado porque me encanta contarlo. Me encanta ver la reacción de la gente porque se quedan asombrados”, comentó.

A lo largo de su crecimiento, Tula Rodríguez reconoció haber enfrentado desafíos personales en la crianza y la independencia de Valentina, incluso recurriendo a terapia para acompañar mejor su evolución. Hoy, reafirma: “Amar es soltar”, mostrando que, pese a la tristeza de la distancia, prima la convicción de ver a su hija volar alto y segura.

Temas Relacionados

Tula RodríguezValentina CarmonaJavier Carmona

Más Noticias

Hija mayor de Christian Domínguez, marca distancia de Karla Tarazona: “Es la mamá de mi hermano, nada más”

Camila Domínguez sorprende en una transmisión en vivo acerca de su relación con las madres de sus hermanos y expresa su cariño por Isabel Acevedo.

Hija mayor de Christian Domínguez,

Dónde ver River Plate vs Palmeiras en Perú: canal TV online del partido de ida por cuartos de final de Copa Libertadores 2025

El plantel de Marcelo Gallardo dispondrá de su mejor elenco para hacer respetar la localía. El ‘verdao’, por su parte, aparece como un hueso duro de roer por su elevado nivel en la región. Conoce los horarios del cruce, en Buenos Aires

Dónde ver River Plate vs

El papa León XIV conoce la corrupción y los abusos de la Iglesia y “siempre ha estado del lado de las víctimas”, señala periodista

La periodista Elise Ann Allen destacó que el pontífice reconoce la gravedad de las crisis que enfrenta la Iglesia y actuará con determinación, ya que es una persona discreta pero eficaz

El papa León XIV conoce

Edwin Oviedo desvela pasajes inéditos de su relación con Agustín Lozano en la FPF: “Siempre buscó ir en contra de los proyectos de la institución”

El antiguo titular de la Federación Peruana de Fútbol aún no comprende cómo el nuevo presidente sigue en funciones: “Me sorprende cómo una elección que debió ser en noviembre o diciembre, maquiavélicamente se adelantó para agosto”

Edwin Oviedo desvela pasajes inéditos

Pisco peruano pierde por un punto ante aguardiente chileno en certamen internacional de destilados en Asia

Con 96 puntos frente a los 95 alcanzados por la marca peruana Portón, el pisco chileno Bou Legado logró destacar en una cata a ciegas, donde más de veinte países participaron en uno de los certámenes más prestigiosos de la industria de los destilados

Pisco peruano pierde por un
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza insiste que proceso

Delia Espinoza insiste que proceso en su contra es ilegal y advierte que miembros de la JNJ “terminarán en la cárcel”

“Si vas a ser ministro, tienes que ser macho”: Titular de Energía defiende a Juan José Santiváñez y Eduardo Arana con frase machista

La reforma de pensiones: lo que dicen los congresistas vs. lo que realmente votaron con la Ley 32123

Declaran inadmisible demanda de Sada Goray por esta insólita razón: empresaria pedía un millón de dólares de indemnización

Suspensión de Delia Espinoza se verá este viernes 19 de septiembre: Fiscal de la Nación tendrá 10 minutos para dar su descargo ante la JNJ

ENTRETENIMIENTO

Hija mayor de Christian Domínguez,

Hija mayor de Christian Domínguez, marca distancia de Karla Tarazona: “Es la mamá de mi hermano, nada más”

Pablo Alborán anuncia concierto en Lima: fecha, lugar y venta de entradas para su show

Magaly Medina sobre escenas de Maju Mantilla y George Slebi: “Ni Gianella Neyra tuvo besos tan apasionados en sus protagónicos”

¿Quién es George Slebi? El actor que habría tenido un ‘affaire’ con Maju Mantilla durante telenovela ‘Te volveré a encontrar’

Samahara Lobatón matricula a su hija en EE.UU. y Youna explota al enterarse por redes: “Que el Perú se entere la porquería de persona que eres”

DEPORTES

Eddie Fleischman hizo fuerte revelación

Eddie Fleischman hizo fuerte revelación sobre la selección peruana: los jugadores que serían borrados por Jean Ferrari y los contactos con el próximo DT

Dónde ver River Plate vs Palmeiras en Perú: canal TV online del partido de ida por cuartos de final de Copa Libertadores 2025

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras: partido en Buenos Aires por ida de cuartos de final por Copa Libertadores 2025

Dónde ver PSG vs Atalanta en Perú: canal TV online del partido por la fecha 1 de la Champions League

Universidad de Chile sufre tres bajas sensibles de cara a duelo de ida ante Alianza Lima por Copa Sudamericana 2025