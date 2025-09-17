Tula Rodríguez confiesa entre lágrimas: “Me quedan cinco meses con ella”, antes de la partida de su hija Valentina. Video: Mande quien Mande

Tula Rodríguez se emocionó hasta las lágrimas al anunciar, en el set de Mande quien mande, que su hija Valentina Carmona dejará el Perú en cinco meses para iniciar sus estudios universitarios en el extranjero. La conductora de televisión y exvedette confesó que vive con nostalgia y orgullo estos últimos meses junto a la adolescente de 16 años.

“Me quedan cinco meses con ella. Amar es soltar”, declaró, visiblemente conmovida, ante la audiencia del programa de América Televisión.

“Amar es soltar”: la despedida más emotiva de Tula Rodríguez a su hija

En la más reciente edición de Mande quien mande, Tula Rodríguez compartió uno de los momentos más duros y memorables de su vida: la pronta separación de su hija Valentina Carmona. La joven, fruto de su relación con el fallecido Javier Carmona, iniciará su vida universitaria fuera del país, cumpliendo así uno de sus grandes sueños.

La conductora relató el especial instante en el que ambas acudieron a la embajada para tramitar las visas, mientras observaba a Valentina convertida en una mujercita.

“Hoy fue un día especial… necesito que Dios me la cuide. Me queda con ella cinco meses para estar juntas y ya luego parte, te amo”, expresó entre lágrimas, resaltando su orgullo y el temor que siente ante este nuevo reto familiar.

Valentina, por su parte, también dedicó palabras emocionantes a su madre en pleno programa: “Feliz porque sé que es una gran oportunidad que no es tan común y agradecida con mi mamá porque me la puede dar”.

El camino de Valentina: independencia, nuevos retos y superación

Valentina Carmona, a sus 16 años, ha dado pasos firmes hacia su futuro profesional. Recientemente, ingresó a dos universidades, lo que fue motivo de gran celebración familiar.

Tula Rodríguez reunió a sus seres queridos y compartió en redes el tradicional baño de huevos, símbolo de orgullo y alegría por el logro de su hija. “Muy bien, hijita. Soy la mujer más feliz del mundo”, afirmó.

“¿Qué hacíamos cuando estudiábamos? Nos dejaban calva o huevo a huevo. Así que hay que echarle huevos. Es un verdadero ingreso a la universidad”, comentó la actriz entre risas, junto a su hermana Beatriz, mientras Valentina era bañada con huevos y acompañada por familiares que compartían la broma y el momento.

“Valentina postuló a dos universidades e ingresó a las dos. Estamos muy contentas, pero ella no quiere que diga tanto detalle. Me dice que le da roche, así que me toca como mamá respetar sus deseos”, comentó Tula. “Los ingresos han sido acá en Perú”, comentó la conductora hace un tiempo.

Desde pequeña, Valentina convive con una discapacidad auditiva y utiliza una prótesis. Su experiencia la motivó a estudiar audiología o terapia del habla, áreas poco exploradas en el país pero fundamentales para muchas personas.

“No hay muchas personas fonoaudiólogas en el Perú. Es una carrera que se necesita porque hay mucha gente con discapacidad auditiva que no se hacen ver porque no saben”, compartió la joven, decidida a romper barreras y ayudar a otros.

En junio de este año, Valentina Carmona y Tula Rodríguez dieron una entrevista en ‘Día D’, donde la adolescente, de 16 años, relató que nació sin una oreja y que, lejos de sentirse avergonzada, siempre procuró asumirlo con naturalidad y mucha tranquilidad.

“Yo nací sin una oreja. Yo tengo un audífono, me operaron a los 6. Para mí siempre ha sido un tema demasiado relajado porque me encanta contarlo. Me encanta ver la reacción de la gente porque se quedan asombrados”, comentó.

A lo largo de su crecimiento, Tula Rodríguez reconoció haber enfrentado desafíos personales en la crianza y la independencia de Valentina, incluso recurriendo a terapia para acompañar mejor su evolución. Hoy, reafirma: “Amar es soltar”, mostrando que, pese a la tristeza de la distancia, prima la convicción de ver a su hija volar alto y segura.