Atacan con explosivo el vehículo del regidor municipal frente a su casa en Carabayllo

El funcionario del partido Somos Perú, Johnny Montero Castro, señaló que no ha recibido amenazas por su negocio, pero no descartó que tenga relación con su participación en la política

Clara Giraldo

El regidor de Carabayllo, Johnny Montero Castro, fue víctima de un ataque con artefacto explosivo que destruyó su vehículo estacionado frente a su casa en horas de la madrugada de este miércoles 17 de septiembre. El atentado se perpetró cuando sujetos desconocidos lanzaron un paquete, presuntamente un sobre manila con material explosivo, al interior del auto registrado a nombre del funcionario del partido Somos Perú.

Imágenes recogidas tras el hecho muestran la magnitud de los daños: el vehículo perdió por completo el parabrisas, la capota quedó destruida y los vidrios fueron esparcidos alrededor del área. Los daños se concentraron principalmente en la parte superior. Fragmentos del parabrisas quedaron en la vía pública tras la explosión.

Regidor asegura que no recibe amenazas

De acuerdo con el testimonio de Montero Castro, este ataque representa la primera amenaza directa sufrida desde el inicio de su gestión política en 2023. El regidor descartó ante Latina Noticias que se trate de un acto extorsivo vinculado a su entorno familiar o laboral, y enfatizó que no ha recibido comunicaciones, advertencias ni amenazas previas.

La vivienda del funcionario alberga en su primer piso una botica de su propiedad, que cuenta con cámaras de videovigilancia. “Nunca he tenido problemas ni amenazas, y siempre he actuado con honestidad en mi labor”, declaró el regidor.

Evitó precisar si sospecha de una motivación política detrás del atentado y anunció que entregará más declaraciones a las autoridades conforme avance la investigación.

Las cámaras de vigilancia del establecimiento serán claves para reconocer a los atacantes. De acuerdo con las primeras investigaciones, los sujetos lanzaron el artefacto al auto del regidor y emprendieron la huida por la avenida Rosa de América.

Durante la madrugada, peritos de criminalística y el equipo de explosivos UDEX inspeccionaron minuciosamente la zona, levantaron evidencias y aseguraron los restos del artefacto utilizado para su posterior análisis.

La explosión generó temor entre los habitantes de la vivienda, donde se encontraban los tres hijos del regidor al momento del ataque. Montero Castro manifestó su preocupación por la seguridad de su familia y solicitó que se esclarezcan los hechos a la brevedad.

“No ando con problemas con nadie, jamás he dado un golpe bajo para ser quien soy hoy en día. No tengo ninguna amenaza, no tengo negocio grande. Me preocupa porque tengo tres hijos”, mencionó.

Peruano integraba millonaria red criminal
Cabe recordar que no es el único atentado reportado durante este mes, debido a que hace semanas un sujeto atacó el vehículo de una exfiscal que dejó destrozado. La abogada señaló que proporcionó los videos a la PNP, pero que no se realiza la investigación.

Canales de emergencia

Central 111: Línea gratuita y confidencial de la Policía Nacional del Perú (PNP). Opera las 24 horas todos los días y permite denunciar extorsiones de forma segura y sin revelar la identidad del denunciante.

Central de Emergencias 105: Número de la Policía Nacional para reportar atentados, actividades sospechosas o cualquier emergencia general en todo el país.

Bomberos 116: Para emergencias como incendios, rescates o casos que requieran la intervención del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

