Pamela Franco respalda a Christian Cueva en medio de críticas por retoques estéticos: “Hay muchísimas personas que somos malcriadas”

(Amor y Fuego)

La cantante Pamela Franco se pronunció tras la reciente ola de comentarios dirigidos contra Christian Cueva, su pareja, quien se convirtió en blanco de críticas por someterse a procedimientos estéticos y colocarse un chip que, según se informó, estimula la libido.

En el programa de espectáculos Amor y Fuego, la exintegrante de una agrupación de cumbia no dudó en responder de manera frontal a quienes cuestionaron estas decisiones personales del futbolista.

La intérprete, lejos de mostrarse incómoda, utilizó la ironía y la naturalidad para restar importancia a los señalamientos. Sus declaraciones buscaban no solo respaldar al deportista, sino también relativizar el tema y normalizar la elección de someterse a este tipo de intervenciones.

Pamela Franco minimiza las críticas contra Christian Cueva

(Amor y Fuego)

En la salida de uno de sus shows, Pamela Franco abordó con firmeza los comentarios que surgieron alrededor de Christian Cueva. La artista calificó de exagerados los juicios emitidos contra el jugador por su aspecto físico y el chip que se implantó. Con un tono desenfadado, afirmó: “Hay muchísimas personas que somos malcriadas, porque yo la verdad también me he hecho mi retoque, así que también seré una malcriadita entonces”.

La declaración de la cantante buscó poner en perspectiva la situación y dejar claro que los cambios estéticos no deberían convertirse en motivo de polémica. Al utilizar la palabra “malcriadita”, se incluyó a sí misma en la categoría de quienes han recurrido a algún procedimiento de belleza, marcando un contraste frente a las críticas que recibe el deportista.

La intervención de Franco fue recibida como un respaldo público a su pareja, quien ha enfrentado en las últimas semanas no solo cuestionamientos por su vida personal, sino también comentarios en torno a su permanencia en el extranjero. Para la artista, la discusión carece de fundamento cuando se reduce a decisiones íntimas que no afectan a terceros.

El debate sobre el chip y los retoques estéticos

(Amor y Fuego)

El caso de Christian Cueva ganó espacio en la prensa de espectáculos después de que se conociera que había recurrido a un tratamiento que incluye la colocación de un chip orientado a potenciar la libido. La noticia despertó reacciones encontradas y alimentó un debate que trascendió las redes sociales. Algunos consideraron el procedimiento como un exceso, mientras que otros lo vieron como un tema privado.

A la par, el jugador también se sometió a retoques estéticos, lo que generó nuevas conversaciones alrededor de su imagen pública. Las cámaras captaron esos cambios y rápidamente los programas de entretenimiento iniciaron un intercambio de opiniones. La figura de Cueva, por su condición de personaje mediático, quedó una vez más en el centro de la atención.

Pamela Franco, en ese contexto, consideró innecesario el revuelo y trató de bajar la intensidad de las críticas. Sus palabras reflejaron un intento de proteger a su pareja frente a lo que considera una exposición excesiva. Consciente de que los comentarios sobre la apariencia suelen multiplicarse en televisión y redes, la artista prefirió responder con ironía para mostrar que no otorga mayor relevancia al tema.

Reacciones en televisión y en redes sociales

(Amor y Fuego)

Los comentarios de Pamela Franco no pasaron desapercibidos y rápidamente fueron replicados en distintos espacios. En el mismo programa de espectáculos donde se pronunció, las expresiones de la cantante marcaron un contraste con opiniones previas de otros conductores y panelistas, quienes habían abordado el asunto con un tono más crítico.

Entre las voces más sonoras estuvo la de Magaly Medina, que opinó acerca del chip colocado a Cueva. La conductora cuestionó el tratamiento señalando que incrementa la libido y dejó en el aire la interrogante sobre el futuro del futbolista sin pareja en Ecuador. Sus palabras alimentaron aún más la conversación y abrieron un debate sobre los límites de lo privado y lo público en figuras reconocidas.

Frente a esa línea de cuestionamiento, Franco se mostró tranquila y sin ánimo de confrontar directamente. Prefirió usar ejemplos cotidianos para desdramatizar el tema. Al referirse a los retoques, recordó que muchas personas, incluyéndose ella, han pasado por experiencias similares, lo que en su opinión elimina cualquier motivo para juzgar a quienes lo hacen.