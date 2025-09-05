Christian Cueva sorprende con un ‘chip de libido’ y nuevos retoques estéticos para fortalecer su relación con Pamela Franco. Video: Amor y Fuego

La decisión de Christian Cueva de someterse a un conjunto de tratamientos estéticos, entre ellos la implantación de un ‘chip de libido’, ha generado un nuevo foco de atención sobre el futbolista peruano.

En un video difundido recientemente, se observa cómo el popular ‘Aladino’ se somete a este procedimiento, el mismo al que recurrió su pareja, Pamela Franco, meses atrás, con el objetivo de “potenciar su vitalidad y fortalecer su relación con la cumbiambera”, según se detalla en el informe que presentó ‘Amor y Fuego’.

La intervención estuvo a cargo de la especialista Dora Correa Navarro, quien explicó ante las cámaras los alcances del dispositivo antes de colocarlo en la zona glútea del jugador. “Es un procedimiento que ayuda mucho en la calidad de vida y fortalece el organismo”, afirmó la doctora Correa, subrayando que tanto Cueva como Franco confiaron en sus tratamientos para mejorar su salud física y emocional.

El futbolista no se limitó al chip de libido. También optó por un procedimiento facial conocido como Morpheus y recibió un cóctel de vitaminas antiage, todo orientado a incrementar su vitalidad. Como parte de la promoción de estos tratamientos, Cueva participó en una parodia del programa ‘El Valor de la Verdad’, donde respondió preguntas sobre los beneficios que estos retoques habrían aportado a su vínculo con Pamela Franco.

Christian Cueva tuvo momento incómodo con la prensa en show de Pamela Franco

Días antes de la difusión del video, Cueva protagonizó un momento incómodo con un reportero durante una presentación de Pamela Franco en La Estación de Barranco. Al ser abordado por las cámaras de La Noche Habla, el periodista le solicitó: “Al menos dinos algo, pues”. La respuesta del futbolista fue tajante: “¿Acaso es obligación?”, replicó Cueva.

Ante la aclaración del reportero, quien insistió en que no era una obligación, el jugador concluyó el intercambio con un comentario directo: “Ah ya, gracias. Déjenme caminar, puede haber un accidente y eso no, gracias”.

Durante el espectáculo, Pamela Franco se mostró especialmente afectuosa con su pareja desde el escenario, dedicándole canciones como ‘El Cervecero’. “Yo quiero beber y beber y beber hasta morir. Porque nunca, nunca va a morir”, expresó la cantante, mientras Cueva la observaba con atención y gestos de complicidad.

Christian Cueva es consultado sobre si le pidió la mano a Pamela Franco

La reciente aparición pública de Christian Cueva junto a Pamela Franco en un concierto en Barranco ha intensificado las especulaciones sobre un posible compromiso entre el futbolista y la cantante. La atención mediática se centró en la pareja cuando, tras el espectáculo, los reporteros del programa ‘América Hoy’ les consultaron directamente si se había producido una pedida de mano.

Ante la pregunta, Cueva optó por no confirmar ni desmentir los rumores y respondió: “Es amor, chicos, es amor”, una frase que, lejos de disipar las dudas, alimentó las versiones sobre una inminente boda.

El regreso de Christian Cueva a Perú no solo generó expectativas por su vida sentimental, sino también por su reencuentro con sus hijos, tras varios meses de ausencia. El futbolista, actualmente vinculado al club ecuatoriano Emelec, fue visto entre los asistentes al show de Pamela Franco en “La Estación de Barranco”, donde la cantante lucía lo que la prensa describió como un posible anillo de compromiso.

Ni Pamela Franco ni Christian Cueva ofrecieron detalles adicionales sobre una eventual pedida de mano. La cantante, al ser consultada por periodistas sobre el acuerdo de visitas entre Cueva y su expareja Pamela López, respondió con firmeza: “Qué bueno, pero la verdad no tengo nada que opinar ahí (...). Seguro encontrará la manera”. Con estas palabras, Franco dejó claro que prefiere mantenerse al margen de los asuntos familiares de su pareja.

La relación entre Christian Cueva y Pamela Franco ha sido objeto de atención desde que el futbolista anunció su separación de Pamela López, madre de sus hijos. Desde entonces, la pareja ha optado por la discreción respecto a su convivencia, planes a futuro y vida personal, enfocándose en sus respectivas carreras profesionales. Mientras Cueva se integró recientemente a Emelec, Franco continúa su actividad artística con presentaciones en Lima y otras ciudades.

La visita de Christian Cueva a Lima reavivó el interés sobre su situación familiar, especialmente tras el reencuentro con sus hijos. En la última emisión del programa Magaly TV La Firme, Pamela López fue consultada sobre la posibilidad de que los menores compartan tiempo con su padre en presencia de Pamela Franco.

La respuesta de la influencer fue contundente: “No, en este momento no es posible”. López explicó que la situación actual no permite incorporar a la nueva pareja de Cueva en la dinámica familiar, debido a que existen aspectos emocionales y explicaciones pendientes para los hijos.

Según detalló, los menores aún no han recibido una explicación clara sobre los motivos que llevaron a Christian Cueva a dejar el hogar, lo que ha afectado su bienestar. “Se mueren por tocarles el tema de por qué se fue”, dijo López.

Durante la entrevista con Magaly Medina, Pamela López insistió en que su prioridad es la protección y estabilidad emocional de los niños y que, bajo las circunstancias actuales, no existen razones para permitir el contacto con Pamela Franco. Además, enfatizó la importancia de establecer límites claros tras la ruptura con Cueva.