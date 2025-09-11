Pamela Franco rompe el silencio sobre su distanciamiento con Vanessa Pumarica y niega que sea por Christian Cueva. Video: Amor y Fuego

La ruptura de la amistad entre Pamela Franco y Vanessa Pumarica ha generado especulaciones sobre la posible influencia de Christian Cueva en este distanciamiento.

En una reciente entrevista con ‘Amor y Fuego’, la cantante de cumbia negó categóricamente que su pareja haya sido el motivo de la separación, al afirmar:

“Ni él tendría que dejar sus amigos por mí, ni yo. Entonces, tengo muy claro lo que quiero, lo que tengo al costado y no solamente estoy hablando de Christian, sino también de mis amistades, que son muy pocas”, expresó Pamela Franco.

La versión de Vanessa Pumarica difiere notablemente. La empresaria sostuvo que el distanciamiento se originó porque Christian Cueva no aprobaba los comentarios y consejos que ella le daba a la cantante.

Frente a estas afirmaciones, Pamela Franco dejó en claro su autonomía en la toma de decisiones y descartó cualquier tipo de influencia externa. La artista también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje directo a su ex amiga, quien ha aparecido en diversos programas de televisión.

A pesar de los quince años de relación, Pamela Franco fue tajante sobre la posibilidad de reconciliación: “Ella sabe por dentro, yo creo que el tiempo le va aclarar muchas cosas a ella. (¿En algún momento podrán conversar nuevamente ustedes o ya no?) No”, señaló la cantante en la misma entrevista.

“Si quería alejarnos, lo logró”: Vanessa Pumarica dispara contra Christian Cueva tras perder amistad con Pamela Franco. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Por su parte, Vanessa Pumarica reiteró su percepción sobre la situación en declaraciones a la prensa tras salir de un restaurante. La empresaria sostuvo que Pamela Franco estaría siendo influenciada por su pareja debido a su estado sentimental, aunque aclaró que su intención siempre fue aconsejarla como amiga.

“Influenciada, está enamorada, pero hay una frase que siempre decía mi madre: ‘el tiempo es sabio’. Yo en algún momento la apoyé y cumplí como amiga. Entonces, si no es recíproco doy un paso al costado nada más. Le deseo lo mejor, si ella considera dar todo por una relación, entonces la felicito y que le vaya bien de todo corazón”, dijo Vanessa Pumarica a ‘Amor y Fuego’.

Vanessa Pumarica culpa a Christian Cueva por el fin de su amistad con Pamela Franco

La empresaria Vanessa Pumarica rompió el silencio sobre el distanciamiento con Pamela Franco y apuntó directamente a Christian Cueva como responsable de la ruptura de una amistad de más de quince años.

En una entrevista exclusiva con ‘Magaly TV La Firme’, Pumarica aseguró: “Si en su mente pasó distanciarme de ella, pues lo logró”. Esta declaración, cargada de decepción, marca el tono de una polémica que involucra al futbolista del Emelec y a la cantante de cumbia.

Desde el inicio, Pumarica dejó claro que la relación sentimental entre Pamela Franco y Christian Cueva alteró por completo la dinámica de su entorno cercano. “Yo creo que él está enamorado. Ella está enamorada, eso lo puedo asegurar y él también, pero a su manera. Si él le dice algo, ella le cree, es su pareja”, afirmó Vanessa Pumarica ante las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’.

Según su testimonio, la confianza absoluta que la cantante deposita en el futbolista habría sido determinante para que se produjera un alejamiento progresivo entre ambas. La empresaria fue más allá y cuestionó la versión de Christian Cueva sobre un episodio reciente que involucró a su círculo de amistades.

Vanessa Pumarica sobre Pamela Franco: “El cariño no se borra de la noche a la mañana, pero ya no insisto”. Infobae Perú / Captura TV - Latina

Con estas palabras, sugirió que el futbolista mantiene actitudes repetitivas y que su comportamiento no ha cambiado con el paso del tiempo.

El momento más emotivo de la entrevista llegó cuando Pumarica reconoció la profundidad de la pérdida que significó el quiebre de su vínculo con Pamela Franco. “No solo era una amistad, era como mi hermanita. Él de alguna manera influenció para que nuestra amistad se abra. Yo le escribí, pero no me respondió”, confesó Vanessa, evidenciando el dolor que aún le provoca la distancia.

Para la examiga de la cantante, la situación trasciende los celos o los malentendidos. “Ella está enamorada y lo defiende. Si él dice algo, ella lo cree. Así funciona la relación”, explicó Pumarica, afirmando que la prioridad de Pamela Franco ha pasado a ser su pareja, incluso por encima de amistades de larga data.

La contundencia de la frase “si quería alejarnos, lo logró”, pronunciada por Vanessa Pumarica en ‘Magaly TV La Firme’, resume el impacto de la intervención de Christian Cueva en la vida de ambas mujeres.