Ayacucho: sismo de 5.1 fue el más fuerte de los 35 registrados durante la primera mitad de septiembre

El Instituto Geofísico del Perú también dio cuenta de otros dos temblores cuyos epicentros estuvieron en Loreto y Ucayali

Carlos Oré Arroyo

Ayacucho: sismo de 5.1 fue el más fuerte de los 35 registrados durante la primera mitad de septiembre

Al anochecer del 14 de septiembre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 5,1 a 52 kilómetros al oeste de Chuschi, en la provincia de Cangallo, región Ayacucho, el evento telúrico más intenso registrado en el país durante lo que va de septiembre. La actividad se detectó a las 20:52 horas y generó atención inmediata de las autoridades y la ciudadanía local.

A lo largo de esa jornada, la red sísmica de vigilancia del IGP también identificó dos movimientos telúricos adicionales en la región de la selva peruana. El primero ocurrió a las 11:06 horas, con una magnitud de 4,1, a 72 kilómetros al noroeste de Barranca, Datem del Marañón, en Loreto. Más tarde, a las 14:56 horas, un nuevo sismo de magnitud 4,4 se registró a 36 kilómetros al sureste de Aguaytía, provincia de Padre Abad, en la región de Ucayali. Ambos movimientos fueron reportados rápidamente a la población y a los organismos de defensa civil.

El reporte consolidado a fecha 15 de septiembre eleva a 35 la cantidad de sismos documentados por el IGP en lo que va del mes. El promedio mensual en 2025 alcanza los 72 movimientos telúricos, una cifra que mantiene el pulso sísmico histórico del país, donde la actividad tectónica es monitoreada de forma constante. El patrón de sismicidad observado hasta ahora se ajusta a los promedios registrados desde años anteriores.

IGP explica porqué Chile y Japón sufren menos daño por sismo

En los días recientes, la frecuencia de eventos fue notoria: el 2, 3, 8 y 11 de septiembre, el IGP registró cuatro sismos en cada jornada, reflejo de la alta recurrencia sísmica. Hasta el momento, no se reportan daños mayores asociados al sismo de Ayacucho ni a los percibidos en la selva, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). El monitoreo permanece activo en todo el territorio nacional, especialmente en regiones como Ayacucho, Loreto y Ucayali, donde la actividad sísmica ha mostrado niveles relevantes durante la última semana.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantener los protocolos de seguridad, tener listas las mochilas de emergencia y atender los mensajes oficiales difundidos por el IGP y el INDECI, responsables de actualizar la información ante cualquier eventualidad sísmica.

Recomendaciones ante un temblor

Frente a un sismo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y organismos de respuesta internacionales coinciden en la importancia de mantener la calma y seguir protocolos claros para reducir riesgos personales. Durante el movimiento, se debe buscar protegerse en zonas seguras como debajo de mesas resistentes o junto a columnas estructurales. Es fundamental alejarse de ventanas, estanterías, espejos y objetos que puedan caer. Si la persona está en el exterior, debe ubicarse lejos de postes, cables eléctricos, árboles y fachadas con riesgo de desprendimiento. Si se transita en automóvil, lo indicado es detenerse en una zona despejada y permanecer dentro del vehículo.

¿Se puede predecir un sismo? Esto responde Hernando Tavera del IGP | RPP TV

No es recomendable utilizar ascensores ni intentar salir del edificio mientras dura el temblor, ya que el movimiento puede provocar accidentes en escaleras y zonas comunes. Luego de finalizar el sismo, se debe evacuar con serenidad por rutas establecidas, evitando correr o empujar. Es crucial revisar si existen heridos, prestar primeros auxilios básicos y contactar a los servicios de emergencia si es necesario. Además, debe cortarse el suministro de gas, agua y electricidad si hay indicios de fugas o daños en las instalaciones.

La mochila de emergencia es un elemento esencial. Según recomendaciones de INDECI, debe contener agua potable para tres días, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, baterías extra, botiquín básico, mascarillas, alcohol en gel, mantas, ropa de cambio, dinero en efectivo, documentos personales en bolsa hermética, silbato, útiles de higiene, cargador portátil de celular, llaves de la casa y duplicados, cuaderno con teléfonos de contacto, copia de recetas médicas y medicamentos indispensables. Incluir una lista con información médica familiar y objetos de apoyo para niños o persona dependientes refuerza la capacidad de respuesta ante una emergencia. La mochila debe encontrarse en un lugar accesible y lista para ser utilizada en cualquier momento.

