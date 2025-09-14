Perú

Futuro del empleo: 40% de las habilidades laborales cambiarán hacia 2030, según el Foro Económico Mundial

El estudio también revela que 63% de los empleadores considera la falta de competencias entre los trabajadores como el mayor obstáculo para la productividad y la innovación

David Solar Silva

Por David Solar Silva

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El mercado laboral atraviesa una transformación acelerada. Un informe del Foro Económico Mundial alerta que casi la mitad de las competencias actuales quedará obsoleta en los próximos años, mientras que la demanda de nuevas habilidades tecnológicas y humanas crecerá sin precedentes.

El mundo del trabajo está en plena reconfiguración. De acuerdo con el Informe sobre el Futuro del Empleo 2025 del Foro Económico Mundial (FEM), cerca del 40 % de las habilidades necesarias para los puestos actuales deberán modificarse antes de 2030, un escenario que exigirá a los profesionales actualizarse de manera constante para no quedar rezagados.

El estudio también revela que 63 % de los empleadores considera la falta de competencias entre los trabajadores como el mayor obstáculo para la productividad y la innovación. Este desajuste podría convertirse en el principal reto para empresas y sistemas educativos durante la próxima década.

Al mismo tiempo, el FEM proyecta la creación de 78 millones de empleos hacia 2030, siempre y cuando los países logren cerrar la brecha de cualificaciones. La clave será encontrar un equilibrio entre la capacitación técnica en áreas emergentes y el fortalecimiento de las llamadas habilidades blandas.

Las competencias más demandadas

El informe del FEM identifica diez competencias críticas que marcarán la diferencia en el futuro cercano:

  • Pensamiento analítico e innovación.
  • Aprendizaje activo y estrategias de actualización.
  • Creatividad, originalidad e iniciativa.
  • Conocimientos de programación y diseño tecnológico.
  • Pensamiento crítico y capacidad de resolución de problemas.
  • Resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad.
  • Liderazgo e influencia social.
  • Inteligencia emocional.
  • Capacidad de análisis y evaluación de sistemas.
  • Colaboración y trabajo en equipo.

Este listado muestra que la tecnología será central, pero no suficiente. Los empleadores valorarán cada vez más a los profesionales capaces de adaptarse a entornos cambiantes, gestionar equipos diversos y aprender de forma autónoma.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En palabras de Justo Zaragoza, director de Educación al Futuro, “ya no basta con dominar la tecnología; también se requiere pensamiento crítico, liderazgo y capacidad de adaptación. Las organizaciones valorarán a quienes puedan reinventarse frente a los cambios y mantener un aprendizaje continuo”.

La combinación entre lo técnico y lo humano

El reto para los trabajadores será construir un perfil integral que combine conocimiento especializado en áreas tecnológicas —como inteligencia artificial, big data, ciberseguridad o programación— con competencias humanas y sociales.

Zaragoza enfatizó que la formación debe asumirse como un proceso permanente: “El aprendizaje activo será la mejor inversión para mantenerse vigente en un mercado tan competitivo. Las empresas premiarán la capacidad de reinventarse frente a los cambios”.

El informe del FEM también advierte que la velocidad de los avances tecnológicos obligará a que los sistemas educativos revisen sus planes de estudio con mayor frecuencia. Carreras que antes garantizaban estabilidad ahora requerirán actualizaciones constantes para responder a las necesidades de un mercado laboral globalizado.

Oportunidades para jóvenes y profesionales

En el Perú y en América Latina, la transición hacia nuevas competencias es también un desafío. De acuerdo con especialistas, gran parte de los jóvenes que ingresan al mercado laboral aún no cuenta con la formación suficiente en habilidades digitales ni con las herramientas emocionales para enfrentar entornos de alta presión.

Para atender esta brecha, iniciativas como la Expouniversidad 2025, que se llevará a cabo del 18 al 20 de septiembre en el Polideportivo del Club Metropolitano Lloque Yupanqui (Los Olivos), buscan orientar a los futuros profesionales. El evento ofrecerá a los estudiantes información sobre tendencias laborales, orientación vocacional y opciones académicas alineadas a las demandas del futuro del trabajo.

