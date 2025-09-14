Cumpleaños del papa León XIV: Peruanos llevan gran banderola al Vaticano por su onomástico número 70 y le hacen llegar invitación

Papa León XIV realiza el rezo del Angelus dominical el día de su cumpleaños. (Euronews)

El papa León XIV celebró este domingo 14 de septiembre su cumpleaños número 70 en medio de una Plaza de San Pedro colmada de fieles.

La jornada coincidió con la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, ocasión en la que el pontífice presidió el rezo del Ángelus dominical desde la ventana del Palacio Apostólico.

Durante su intervención, el papa expresó unas palabras de agradecimiento: “Queridos amigos, hoy cumplo setenta años. Doy gracias al Señor y a mis padres; y doy también las gracias a todos los que se han acordado de mí en sus oraciones”. El mensaje fue replicado en sus redes sociales, donde miles de creyentes extendieron sus saludos por el onomástico.

La jornada incluyó un intenso programa de actividades, entre ellas la conmemoración de los mártires del siglo XXI en la basílica de San Pablo Extramuros. Asimismo, niños del hospital Bambino Gesù enviaron dibujos en homenaje al pontífice, mientras que artistas internacionales participarán en un espectáculo musical realizado en la plaza en su honor.

El papa León XIV reacciona mientras celebra una audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano. 10 de septiembre de 2025. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/

Banderola peruana

Entre la multitud de fieles reunidos, destacó la presencia de una delegación peruana que desplegó una banderola de gran tamaño con los colores rojo y blanco de la bandera nacional. En ella se podía leer: “Feliz cumpleaños, papa León XIV. Monsefú – Chiclayo. Te esperamos”.

El gesto se realizó frente a la ventana del Palacio Apostólico y captó la atención de los asistentes. La iniciativa fue impulsada por compatriotas residentes en Roma y tuvo como objetivo resaltar el vínculo del pontífice con el Perú, país donde desarrolló parte de su labor pastoral.

La pancarta se convirtió en un símbolo de fraternidad y de cercanía cultural, pues León XIV conserva también la nacionalidad peruana gracias a sus años de misión en Chiclayo.

Feligreses de Chiclayo despliegan una enorme banderola en la Plaza de San Pedro con el mensaje 'Feliz cumpleaños, Papa León. (Captura)

Cristo Cautivo de Monsefú

La acción fue organizada por la Asociación “Jesús Nazareno Cautivo” de Monsefú, localidad de la provincia de Chiclayo que celebra precisamente cada 14 de septiembre la festividad central de su patrón. La coincidencia de fechas permitió unir ambas celebraciones en el Vaticano.

El presidente de la asociación, Segundo Celso Fernández Flores, explicó que esta iniciativa buscó retribuir el cariño que el entonces obispo de Chiclayo mostró hacia la comunidad monsefuana.

“Por ese cariño que siempre ha tenido hacia nosotros, hoy retribuimos ese cariño y somos nosotros quienes venimos a él por las tantas veces que él acudió. El iba sin decir que era su cumpleaños porque él iba a celebrar a Jesús Nazareno Cautivo”, declaró para Vatican News.

Además de la banderola, los fieles llevaron hasta Roma la imagen del Cristo Cautivo de Monsefú, reforzando el sentido religioso de la jornada. La procesión simbólica en la Plaza de San Pedro unió a cientos de creyentes que compartieron oraciones y cánticos en homenaje tanto al santo patrono como al papa.

El presidente de la asociación, residente en Roma Segundo Celso Fernández Flores contó que Robert Prevost celebraba la fiesta central del Cristo Cautivo en la población de Monsefú. REUTERS/Vincenzo Livieri

Monsefú celebra con misa y pastel

Al otro lado del mundo, en Monsefú, distrito lambayecano donde León XIV ejerció como obispo antes de asumir el pontificado, la municipalidad organizará una misa solemne en el parque principal, que reunirá a cientos de fieles, autoridades y vecinos.

El evento comenzó a las 11:00 de este domingo 14. Tras la ceremonia religiosa, los asistentes participarán de una degustación gratuita de un pastel gigante de dos metros de largo, elaborado por la Asociación de Panificadores de Monsefú.