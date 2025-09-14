El papa León XIV cumple 70 años y celebra su primer aniversario como líder de la Iglesia Católica

El saludo del Vaticano en X al papa León XIV

El papa León XIV cumple este domingo 70 años y atraviesa la primera celebración de su natalicio al frente del Vaticano. La Santa Sede programó varios actos previstos en los que aparecerá en público.

La agenda de este domingo incluye el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico ante miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro. Por la tarde, a las 17.00 hora local (15.00 GMT), el Sumo Pontífice encabezará una conmemoración dedicada a los mártires del siglo XXI en la basílica de San Pablo Extramuros.

“Con filial gratitud, ofrecemos al Santo Padre nuestros más sinceros deseos, pidiendo a Dios que lo sostenga en su ministerio y le conceda la alegría de servir a la Iglesia. ¡Feliz cumpleaños, Papa León! ¡Por muchos años!“, escribió la cuenta del Vaticano en la red social X en una publicación que se llenó de emotivos mensajes.

El papa León XIV saludando a los fieles (FE/ANGELO CARCONI)

Los niños ingresados en el hospital Bambino Gesú enviaron dibujos para el papa, representándolo con banderas de la paz, uno de los temas centrales de su magisterio en estos primeros meses a la cabeza de la Iglesia.

Además, el Vaticano prevé divulgar este domingo extractos de la primera entrevista que concedió el noveno soberano de la Ciudad del Vaticano desde su elección, en coincidencia con la presentación de su biografía “León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”, editada en Perú.

El Papa León XIV celebra este domingo sus 70 años (Instagram)

Entre los primeros mensajes enviados al pontífice figuran los saludos de la Conferencia Episcopal Italiana y de su vicario en la diócesis de Roma, el cardenal Baldassare Reina, quienes extendieron felicitaciones oficiales en nombre de la Iglesia italiana y de la comunidad diocesana

“Mientras compartimos sus preocupaciones, sobre todo por los tantos escenarios de guerra que desangran el mundo, le deseamos que pueda realizar sus sueños y continuar sembrando esperanza entre los hombres y mujeres de nuestro tiempo”, escribió el cardenal.

El papa León XIV saluda al final de su audiencia con una sonrisa en su rostro (AP/Alessandra Tarantino)

Rovert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, es hijo de Louis, de ascendencia francesa e italiana, y de Mildred, de origen español. El actual pontífice posee también nacionalidad peruana, adquirida tras sus años de misión en Sudamérica. Su pontificado inició el 8 de mayo y su primera celebración de cumpleaños como papa incluye una agenda intensa de actividades.

Ayer, la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, se transformó en escenario de emoción y fraternidad este sábado, cuando miles de drones formaron en el cielo el rostro del fallecido papa Francisco durante un espectáculo musical y lumínico sin precedentes.

El homenaje de la Iglesia al papa Francisco en la noche anterior al cumpleños de su sucesor (REUTERS/Matteo Minnella)

El homenaje se realizó en el marco del concierto gratuito “Grace for the World”, que reunió a decenas de miles de personas en uno de los eventos más multitudinarios del año en el corazón de Roma.

“La pasada noche, miles de personas desearon un feliz cumpleaños a León XIV durante un insólito concierto en la Plaza de San Pedro”, destacó la oficina de prensa vaticana. El evento tuvo la presencia de artistas como Karol K, Pharrell Williams, John Legend y el tenor Andrea Bocelli.

(Con información de EFE)