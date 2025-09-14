Mundo

El papa León XIV cumple 70 años y celebra su primer aniversario como líder de la Iglesia Católica

El Sumo Pontífice encabezará el rezo del Ángelus y una conmemoración de los mártires del siglo XXI en la basílica San Pablo Extramuros en el día de su cumpleaños

Guardar
El saludo del Vaticano en X al papa León XIV

El papa León XIV cumple este domingo 70 años y atraviesa la primera celebración de su natalicio al frente del Vaticano. La Santa Sede programó varios actos previstos en los que aparecerá en público.

La agenda de este domingo incluye el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico ante miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro. Por la tarde, a las 17.00 hora local (15.00 GMT), el Sumo Pontífice encabezará una conmemoración dedicada a los mártires del siglo XXI en la basílica de San Pablo Extramuros.

“Con filial gratitud, ofrecemos al Santo Padre nuestros más sinceros deseos, pidiendo a Dios que lo sostenga en su ministerio y le conceda la alegría de servir a la Iglesia. ¡Feliz cumpleaños, Papa León! ¡Por muchos años!“, escribió la cuenta del Vaticano en la red social X en una publicación que se llenó de emotivos mensajes.

El papa León XIV saludando
El papa León XIV saludando a los fieles (FE/ANGELO CARCONI)

Los niños ingresados en el hospital Bambino Gesú enviaron dibujos para el papa, representándolo con banderas de la paz, uno de los temas centrales de su magisterio en estos primeros meses a la cabeza de la Iglesia.

Además, el Vaticano prevé divulgar este domingo extractos de la primera entrevista que concedió el noveno soberano de la Ciudad del Vaticano desde su elección, en coincidencia con la presentación de su biografía “León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”, editada en Perú.

El Papa León XIV celebra
El Papa León XIV celebra este domingo sus 70 años (Instagram)

Entre los primeros mensajes enviados al pontífice figuran los saludos de la Conferencia Episcopal Italiana y de su vicario en la diócesis de Roma, el cardenal Baldassare Reina, quienes extendieron felicitaciones oficiales en nombre de la Iglesia italiana y de la comunidad diocesana

“Mientras compartimos sus preocupaciones, sobre todo por los tantos escenarios de guerra que desangran el mundo, le deseamos que pueda realizar sus sueños y continuar sembrando esperanza entre los hombres y mujeres de nuestro tiempo”, escribió el cardenal.

El papa León XIV saluda
El papa León XIV saluda al final de su audiencia con una sonrisa en su rostro (AP/Alessandra Tarantino)

Rovert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, es hijo de Louis, de ascendencia francesa e italiana, y de Mildred, de origen español. El actual pontífice posee también nacionalidad peruana, adquirida tras sus años de misión en Sudamérica. Su pontificado inició el 8 de mayo y su primera celebración de cumpleaños como papa incluye una agenda intensa de actividades.

Ayer, la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, se transformó en escenario de emoción y fraternidad este sábado, cuando miles de drones formaron en el cielo el rostro del fallecido papa Francisco durante un espectáculo musical y lumínico sin precedentes.

El homenaje de la Iglesia
El homenaje de la Iglesia al papa Francisco en la noche anterior al cumpleños de su sucesor (REUTERS/Matteo Minnella)

El homenaje se realizó en el marco del concierto gratuito “Grace for the World”, que reunió a decenas de miles de personas en uno de los eventos más multitudinarios del año en el corazón de Roma.

“La pasada noche, miles de personas desearon un feliz cumpleaños a León XIV durante un insólito concierto en la Plaza de San Pedro”, destacó la oficina de prensa vaticana. El evento tuvo la presencia de artistas como Karol K, Pharrell Williams, John Legend y el tenor Andrea Bocelli.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

León XIVpapa León XIVÚltimas Noticias AméricaIglesiabasílica San Pablo ExtramurosItaliaVaticanoRovert Francis Prevost

Últimas Noticias

Marco Rubio llegó a Israel para reunirse con Benjamin Netanyahu y evaluar la guerra en Gaza

El secretario de Estado de EEUU arribó esta mañana a Tel Aviv a la espera de una reunión diplomática con el primer ministro israelí. Ambos harán una visita al Muro de los Lamentos

Marco Rubio llegó a Israel

El aumento de la gasolina en Rusia golpea a los consumidores en medio de la inflación y los bombardeos

El precio del combustible subió 6,7% desde fines de 2024, con cortes de suministro en varias regiones y presión sobre hogares y pequeños negocios. El Kremlin intenta frenar el impacto con restricciones a la exportación

El aumento de la gasolina

Xi Jinping está en una carrera contra el tiempo para asegurar su legado en China

El líder chino intensifica sus acciones para consolidar su posición histórica, enfrentando desafíos internos y externos mientras busca la unificación con Taiwán y enfrenta presiones demográficas y tecnológicas

Xi Jinping está en una

El régimen de China amenazó a Filipinas por sus “provocaciones” en el mar Meridional y la acusó de difundir “reclamos ilegales”

El Ejército Popular de Liberación realizó patrullajes junto al portaaviones Fujian mientras Filipinas, Estados Unidos y Japón llevaban a cabo maniobras conjuntas en la región

El régimen de China amenazó

La dictadura norcoreana amenazó a EEUU, Japón y Corea del Sur por sus maniobras militares conjuntas: “Les traerá malos resultados”

Kim Yo-jong, hermana del dictador Kim Jong-un, advirtió que los ejercicios aéreos, navales y de defensa antimisiles en aguas de Jeju son una “imprudente demostración de fuerza”

La dictadura norcoreana amenazó a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Fuimos a comer curry y

“Fuimos a comer curry y 11 de nosotros terminamos en los paramédicos”: un restaurante causa una intoxicación múltiple y cierra “temporalmente”

Familia de Álvaro Gómez Hurtado logra que la JEP revise su decisión de investigar el magnicidio y pide que el caso vuelva a la Fiscalía

Clima en Cartagena de Indias: cuál será la temperatura máxima y mínima este 14 de septiembre

Clima en Colombia: el estado del tiempo para Bogotá este 14 de septiembre

Temperaturas en Medellín: prepárate antes de salir de casa

INFOBAE AMÉRICA
Sudán rechaza "cualquier intervención que

Sudán rechaza "cualquier intervención que no respete" su soberanía tras plan de tregua de EEUU y países árabes

Muere uno de los heridos en el tiroteo en un parque de Mollet del Vallès (Barcelona)

El PP exige en el Congreso frenar la subida de las tasas de Aena para no perjudicar al sector turístico

VÍDEO: Reina Letizia anima a la lectura a alumnos de un CEIP de Rincón (La Rioja), donde ha inaugurado el curso escolar

Beatriz Trapote desvela cómo se encuentra tras diagnosticarle cáncer a su padre

ENTRETENIMIENTO

La historia de amor de

La historia de amor de Bruce Willis y Demi Moore: del divorcio a un vínculo inquebrantable

Heidi Fleiss, la “Hollywood Madam” delatada por Charlie Sheen y condenada por liderar una red de prostitución

Andrea Bocelli y Karol G cantaron “Vivo por ella” y brillaron en el histórico concierto “Grace for the world” en el Vaticano

Por qué Taylor Swift quedó fuera del proceso judicial entre Justin Baldoni y Blake Lively

Gen V: la serie derivada de ‘The Boys’ que no puedes perderte en los estrenos de la semana del 15 al 21 de septiembre