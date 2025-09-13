Perú

Campaña “FormalízateYa” para extranjeros que superaron su tiempo legal en Perú arranca este lunes 15 de septiembre

El proceso ofrece opciones para trabajadores extranjeros, personas con vínculos familiares con peruanos y residentes con documentación vencida

Por Alejandro Aguilar

Lanzan proceso de formalización migratoria para quienes excedieron su permanencia legal (Créditos: Migraciones)

La Superintendencia Nacional de Migraciones lanzará este lunes 15 de septiembre un proceso para que personas extranjeras que excedieron el tiempo de permanencia o residencia regularicen su situación migratoria en el Perú.

Esta iniciativa apunta a quienes ingresaron legalmente al país pero han sobrepasado su tiempo autorizado, sin alcanzar a quienes entraron de manera irregular, como parte de un plan para fortalecer el control migratorio y la seguridad nacional.

Bajo el mensaje “Estar en regla no es opcional ¡Formaliza tu situación migratoria ya!”, el organismo estatal busca consolidar la integración de personas provenientes de otros países y facilitar su acceso a derechos y obligaciones.

Como parte de esta estrategia, se llevarán a cabo más controles en diferentes zonas, junto a operativos para verificar el estatus de extranjería y actividades de fiscalización sobre documentación vencida.

El proceso está dirigido únicamente
El proceso está dirigido únicamente a quienes ingresaron de forma legal, excluyendo a las personas que cruzaron la frontera sin registro migratorio - Créditos: Andina.

Las medidas anunciadas consideran un aumento en la cantidad de intervenciones y revisiones de documentación en todo el país, la habilitación de jornadas para gestionar la regularización y la aplicación de sanciones ante faltas administrativas. Los trámites estarán disponibles principalmente a través de la Agencia Digital de Migraciones (https://agenciavirtual.migraciones.gob.pe), a fin de evitar desplazamientos y agilizar las solicitudes.

Migraciones informó que aquellas personas cuyo Permiso Temporal de Permanencia (PTP) o Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP) se encuentren caducados, deberán tramitar el cambio a calidad migratoria “Especial Residente”. Dicha gestión entrega el Carné de Extranjería con validez de un año, renovable, y un costo de S/ 40.60.

Para quienes ya poseen Carné de Extranjería pero necesitan extender su estancia, es indispensable realizar una prórroga conforme a la calidad migratoria en vigor. El plazo se extiende por 12 meses adicionales, prorrogables, y la tasa del trámite asciende a S/ 20.20. El mismo procedimiento también se efectúa por vía digital.

La Superintendencia Nacional de Migraciones
La Superintendencia Nacional de Migraciones habilitará desde el 15 de septiembre un procedimiento de regularización para extranjeros que superaron el plazo autorizado de estancia o residencia - Créditos: Migraciones.

También se han contemplado variantes según la situación. Extranjeros que desarrollan labores remuneradas pueden acceder a “Trabajador Residente”, que brinda un periodo de residencia de un año prorrogable, con una tarifa de S/161.40.

Si el contrato firmado corresponde a empleos bajo prueba o periodos de corta duración, se deberá solicitar la condición de trabajador temporal.

Por otra parte, las personas que cuentan con lazos familiares con ciudadanos peruanos —como padres, madres o hijos menores de edad— pueden acceder a la calidad migratoria “Familiar Residente”. Este estatus permite realizar actividades laborales, fijando la vigencia en dos años para familiares de nacionales y un año para parientes de extranjeros residentes, también con un costo de S/161.40.

La política de regularización excluye a quienes hayan atravesado la frontera sin registro, manteniendo el enfoque en la formalización solo para quienes respetaron los procedimientos de ingreso. Para dudas, información sobre los requisitos o detalles de los procesos, la entidad invita a consultar el portal oficial www.gob.pe/migraciones y estar atentos a los canales de comunicación institucional.

Funciones de Migraciones

  • Verificar el ingreso, permanencia y salida de ciudadanos extranjeros y peruanos en el territorio nacional
  • Otorgar, prorrogar, cancelar y controlar calidades y condiciones migratorias
  • Emitir carnés de extranjería, permisos temporales y otros documentos migratorios
  • Administrar el registro de extranjeros y mantener actualizada la base de datos migratoria
  • Supervisar y aplicar sanciones por infracciones a la legislación migratoria
  • Brindar asistencia y orientación a migrantes para trámites y regularización
  • Coordinar con otras entidades de seguridad y control fronterizo
  • Implementar operativos de fiscalización y control documental en todo el país

