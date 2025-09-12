El miedo genera una liberación de adrenalina y dopamina, hormonas que producen excitación y placer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cine de terror es uno de los géneros más populares en el mundo y el Perú no es la excepción. Según datos recogidos por el Ministerio de Cultura (Mincul) y medios especializados en cine, las películas de terror suelen ubicarse entre las más vistas en la cartelera nacional, especialmente en temporadas como Halloween.

Aunque para muchos puede resultar difícil de comprender por qué alguien disfruta de pasar miedo frente a la pantalla, lo cierto es que miles de personas buscan activamente este tipo de experiencias. ¿Por qué ocurre esto? La psicología tiene algunas respuestas que ayudan a entenderlo.

¿Por qué hay personas a las que les gusta ver películas de terror?

Según la psicología, existen varias razones por las que las personas disfrutan las películas de terror. Una de las principales es la búsqueda de emociones intensas. El miedo genera una liberación de adrenalina y dopamina, hormonas que producen excitación y placer. Esta combinación provoca que, aun sintiendo temor, la experiencia resulte gratificante.

Otra explicación es que el terror permite a las personas enfrentar sus miedos en un entorno seguro. Al estar en una sala de cine o en casa, el espectador sabe que no está en peligro real, pero su cerebro vive la experiencia como si lo estuviera. Esto brinda una sensación de control: se experimenta el miedo, pero se sabe que terminará cuando acabe la película.

Asimismo, el género de terror cumple una función social y puede ser saludable. Compartir una película de miedo con amigos o pareja fortalece vínculos, ya que el miedo compartido genera cercanía emocional. Además, para algunos, superar la tensión y los sustos produce una sensación de logro personal, como si hubieran vencido a sus propios temores.

Beneficios de ver películas de terror para la salud emocional

Aunque parezca contradictorio, ver películas de terror puede tener efectos positivos en la salud emocional. Entre los más destacados se encuentran:

Liberación de estrés: el aumento de adrenalina seguido de la calma posterior funciona como una válvula de escape emocional, similar a subir a una montaña rusa.

Mayor resiliencia: enfrentarse a situaciones ficticias de miedo ayuda a desarrollar tolerancia a la ansiedad y a fortalecer la capacidad de manejar emociones intensas.

Catarsis emocional: ver una película de terror permite canalizar miedos internos y procesarlos de manera simbólica.

Mejora del estado de ánimo: algunas investigaciones sugieren que tras la tensión inicial, el alivio que se experimenta al terminar la película puede producir una sensación de bienestar y satisfacción.

Incremento de la concentración: el miedo activa la atención plena en lo que ocurre en pantalla, lo que mantiene al espectador completamente enfocado.

De hecho, psicólogos señalan que estas experiencias controladas de miedo pueden ser beneficiosas para personas que buscan salir de la rutina y experimentar sensaciones intensas sin exponerse a riesgos reales.

¿En qué casos ver películas de terror podría afectar la salud?

No todo el mundo responde de la misma manera a las películas de terror. Para algunas personas, este tipo de contenido puede resultar perjudicial.

Niños y adolescentes: la exposición a imágenes violentas o perturbadoras puede generar pesadillas, ansiedad o fobias.

Personas con ansiedad generalizada o depresión: el exceso de estímulos de miedo puede intensificar los síntomas y generar malestar emocional.

Individuos sensibles al estrés: quienes tienen dificultad para regular sus emociones pueden experimentar taquicardia, insomnio o episodios de angustia tras ver películas de terror.

Personas con trastornos del sueño: el contenido de terror puede alterar los ciclos de descanso, provocando insomnio o sueños recurrentes.

En estos casos, lo más recomendable es evitar el consumo excesivo del género o buscar alternativas más adecuadas. La psicología enfatiza que el entretenimiento debe generar bienestar y no convertirse en una fuente de sufrimiento.