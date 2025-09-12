Chiclayo honra el cumpleaños del Papa León XIV con celebraciones y recuerdos de su paso por la ciudad

Papa León XIV - Andina

La ciudad de Chiclayo se sumó a las celebraciones internacionales por el cumpleaños de Papa León XIV, rememorando su profunda relación con la región durante su tiempo como obispo. La organización católica Milagro Eucarístico Perú 1649 compartió un video donde se revive un encuentro ocurrido el 14 de septiembre de 2022, cuando el actual Pontífice, entonces obispo local, fue saludado afuera de la catedral por miembros del grupo. El video se ha convertido en símbolo de la cercanía que el hoy líder de la Iglesia Católica mantuvo con la comunidad durante la pandemia de covid-19.

La jornada del recuerdo y el homenaje

En el material difundido, puede verse a los integrantes de Milagro Eucarístico Perú 1649 entregando un cuadro con la imagen del Divino Niño del Milagro y el proyecto del Santuario Eucarístico de Eten al entonces obispo, así como una torta en gesto de aprecio. La coordinadora del grupo, Jesús León Ángeles, explicó que este episodio representa “la calidez humana de quien hoy guía a la Iglesia Católica, y un recordatorio de su vínculo especial con la comunidad de Chiclayo y el proyecto del santuario".

FOTO DE ARCHIVO. El papa León XIV bendice a la gente mientras celebra una audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano. 10 de septiembre de 2025. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El Santuario Eucarístico de Eten es considerado uno de los proyectos más importantes para la región, pues busca convertirse en un lugar de peregrinación y devoción que conmemore el Milagro de la Eucaristía. La imagen entregada aquel día simboliza el compromiso de la comunidad con la concreción de este templo largamente esperado.

Papa León XIV, de Chiclayo al Vaticano

Papa León XIV, conocido anteriormente como Robert Francis Prevost, residió en el Perú durante varios años. Desempeñó labores pastorales y de liderazgo en diferentes diócesis, consolidando una estrecha relación con los fieles de Chiclayo y el clero local. Su paso por el país marcó una etapa de renovadas propuestas pastorales y fortalecimiento de proyectos sociales y religiosos, como el impulso al Santuario Eucarístico de Eten.

La elección de Prevost como Papa en Roma generó repercusión nacional e internacional. Diversos sectores de la iglesia peruana y la ciudadanía expresaron su satisfacción ante la noticia, que fue recibida en Chiclayo con alegría y orgullo. Su experiencia en Latinoamérica y especialmente en el Perú contribuyó a la expectativa de un liderazgo que busca mantener acercamiento con las comunidades y priorizar gestos de humildad y apertura.

‘De Chiclayo al Vaticano: El camino del Papa León XIV’ se estrena el 28 de agosto.

La reacción de la comunidad y el legado en Chiclayo

Desde el anuncio de su elección como Papa León XIV, la comunidad de Chiclayo ha fortalecido el recuerdo de los años en los que el Pontífice vivió en la ciudad. Parroquianos y líderes religiosos han realizado oraciones, misas y jornadas de reflexión para dar gracias por su vida y pedir por su labor en el Vaticano.

“Recordamos con gran emoción la humildad y el amor con el que nuestro querido obispo acogía cada detalle”, expresó Jesús León Ángeles en el video que circula en redes. Este testimonio ha motivado muestras de afecto y esperanza entre quienes compartieron con el ahora Papa sus años de servicio.

Las celebraciones por su cumpleaños y los homenajes realizados en la ciudad buscan fortalecer la conexión entre Chiclayo y el Vaticano, en el año en que el Pontífice reafirma su lazo con la región y con el proyecto del Santuario Eucarístico de Eten, que se mantiene como una de las promesas más sentidas para la comunidad local.