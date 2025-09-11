Perú

Ministra de la Mujer anuncia que se cambiará de nombre el Centro de Emergencia Mujer “para atender también a la familia”

De acuerdo a la titular del MIMP, Ana Peña Cardoza, con esta medida se está “protegiendo y cuidando de forma integral a todo el grupo familiar”

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Los Centros de Emergencia Mujer
Los Centros de Emergencia Mujer ofrecen atención legal, psicológica y social a víctimas de violencia. (Flickr MIMP)

La ministra de la Mujer, Ana Peña Cardoza, anunció que el Gobierno de Dina Boluarte ha dispuesto que cambiar el nombre de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), para que pasen a denominarse Centro de Emergencia Mujer y Familia. De acuerdo con la política, esto corresponde a un nuevo enfoque que tiene el Poder Ejecutivo, que es atender los casos de violencia a todos los integrantes del grupo familiar.

“Estamos atendiendo violencia que sufren niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, hombres, personas con discapacidad. Y no solo estamos hablando de un cambio de nombre, sino de una atención integral”, explicó a los medios de comunicación.

Actualmente, hay más de 400 CEM a nivel nacional, de los cuales, 183 funcionan dentro de comisarios. La titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) afirma que cuando se hace uso de este servicio, “inmediatamente atendemos el caso, pero no lo soltamos. Damos asistencia legal, psicológica y también damos un acompañamiento para que, para que se vuelva esta persona que ha sufrido violencia, una persona autónoma y sana”.

El Ministerio de la Mujer
El Ministerio de la Mujer convoca a profesionales de diversas carreras a postular a su nueva oferta de empleos para el programa Aurora | Foto: MIMP

“Lo que necesitamos en nuestro país es romper este círculo histórico de la violencia. Porque está bien atender a la víctima de la violencia, que puede ser una mujer, un adulto mayor, pero no podemos descuidar que hay toda una familia y un entorno familiar que está también afectado, que puede ser un niño y que pasan los años y luego podría convertirse en un agresor. Entonces, estamos protegiendo y cuidando de forma integral a todo el grupo familiar”, puntualizó.

Finalmente, recordó que todos los segundos domingos de septiembre se conmemora el Día de la Familia Peruana. En ese sentido, invitó a todos los ciudadanos a que en esta fecha recuerden “cómo es la familia peruana con ‘punche’”. “Es una familia que respeta, que cuida a sus adultos mayores, que respeta e incluye a las personas con discapacidad y que comparte los valores para construir buena ciudadanía”, añadió.

¿Habrá un Ministerio de la Mujer?

Esta decisión va en la misma línea de otra propuesta de tanto el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. La congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, de Renovación Popular, presentó el Proyecto de Ley N.º 10328/2024-CR, que busca declarar de interés nacional la creación del Ministerio de Familia, Desarrollo e Inclusión Social mediante la fusión del MIMP con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Esta propuesta, indica la legisladora, tiene el objetivo de integrar en un solo sector a todos los miembros de la familia en situación de vulnerabilidad, incluyendo mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

La iniciativa responde a un compromiso asumido por el Gobierno, anunciado por la Presidenta de la República en el mensaje a la nación del 28 de julio de 2024, acerca de la reorganización del gabinete para mejorar la eficiencia administrativa y el uso de recursos públicos. Según el proyecto, la mandataria anunció que se presentaría una iniciativa legislativa para la fusión de estos ministerios con carácter de urgencia en los treinta días siguientes al mensaje presidencial, lo que aún no se ha concretado.

