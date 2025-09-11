Minedu fortalece programas de alfabetización para abrir oportunidades a miles de peruanos

Más de 22 000 jóvenes y adultos retomaron sus estudios en 2024 mientras que más de 10 000 culminaron la primaria con la mayor tasa de egreso registrada.

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció el fortalecimiento del Programa de Alfabetización de la Educación Básica Alternativa (EBA), con el objetivo de reducir de manera progresiva el analfabetismo en el país y alinearse a la meta internacional de la Unesco. Esta iniciativa busca que más jóvenes y adultos accedan a la educación formal y culminen su trayectoria escolar.

El programa parte de la premisa de que aprender a leer y escribir no es la meta final, sino el inicio de un camino educativo que conduce a la conclusión de la primaria en la modalidad de EBA.

Por ello, los beneficiarios no son únicamente las 1.2 millones de personas en condición de analfabetismo, sino también quienes dejaron inconclusa la primaria. En total, se trata de más de 3.3 millones de peruanos con la posibilidad de retomar sus estudios.

En 2024, el programa atendió a 22 658 estudiantes en 19 regiones priorizadas, de los cuales 10 746 culminaron el tercer grado del ciclo intermedio, equivalente a la primaria. Esta cifra representa un 47 % de egreso, la tasa más alta en la historia del programa. En 2022, la tasa fue de 12 %, en 2023 alcanzó 26 % y en 2024 prácticamente se duplicó.

“Estamos demostrando que el compromiso y la inversión en educación transforman vidas. Alfabetizar no solo es enseñar a leer y escribir, es abrir las puertas a la inclusión social, a la participación ciudadana y a la construcción de un futuro con más oportunidades”, afirmó el ministro de Educación, Morgan Quero.

Educación Básica Alternativa y proyecciones

El titular del sector resaltó la importancia de garantizar la continuidad educativa a través de la EBA, que en 2024 atendió a 181 245 estudiantes en 1564 Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) a nivel nacional. Esta modalidad cuenta con horarios flexibles y diversas opciones de estudio: presencial, semipresencial y a distancia, lo que permite atender a jóvenes y adultos en situación de pobreza, personas privadas de libertad, adultos mayores y ciudadanos con discapacidad auditiva.

De cara al 2025, se proyecta que más de 3000 estudiantes egresen del programa, consolidando la meta de disminuir de manera sostenida el analfabetismo y acercarse al estándar internacional.

“En el Minedu estamos convencidos de que alfabetizar es darle a cada peruano la llave de un futuro mejor. La alfabetización es el puente que une el conocimiento con la acción y permite que jóvenes y adultos hagan oír su voz y participen activamente en la sociedad”, concluyó Quero.

Razones del analfabetismo en Perú

Las razones por las que en Perú aún hay millones de personas en estado de analfabetismo tienen raíces complejas. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año 2018 la tasa de analfabetismo en población de 15 años a más era de 5,6 %, con diferencias según región: la Sierra alcanzaba el 9,9 %, la Selva el 7,3 % y la Costa solo el 3,0 %.

Una de las causas principales es la pobreza, que limita el acceso a una educación de calidad. Las comunidades rurales e indígenas enfrentan mayores obstáculos. En zonas rurales, el analfabetismo supera el 18 %, mientras que en urbano apenas llega a 3 %.

La desigualdad de género agrava la situación: las mujeres rurales, especialmente aquellas que hablan lenguas originarias, presentan tasas de analfabetismo del 22,8 %, en comparación con hombres.

Otro factor relevante es la falta de infraestructura educativa y la escasez de docentes en comunidades alejadas. A ello se añade la discriminación lingüística: cuando la educación está impartida solo en español, se excluye a quienes hablan quechua, aymara u otras lenguas nativas.

También existe un contenido curricular que no siempre se adapta a la realidad cultural de estos grupos. Esto motiva el abandono escolar y dificulta que los adultos retornen al sistema educativo. Por último, muchos programas de alfabetización para adultos fallan en atraer participantes porque no responden a sus necesidades prácticas inmediatas.