Maju Mantilla y la vez que lloró en su cumpleaños habría sido porque Gustavo Salcedo descubrió el romance clandestino con su productor

La conductora Magaly Medina aseguró que el propio esposo confirmó la infidelidad y que el matrimonio continuó aparentando unión

El llanto de Maju Mantilla en su cumpleaños habría sido tras descubrirse su romance con el productor. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

La confirmación de la infidelidad de Maju Mantilla a Gustavo Salcedo con su productor Christian Rodríguez Portugal ha sacudido a la farándula peruana, no solo por el impacto de la noticia, sino también por las declaraciones que ofreció Magaly Medina al dar a conocer detalles de cómo se descubrió la verdad y en qué contexto se vivió aquel episodio dentro del matrimonio.

La periodista recordó ante cámaras que los primeros indicios surgieron en julio del 2023, cuando el empresario habría encontrado conversaciones comprometedoras entre su esposa y el productor de Arriba mi gente. Según narró la conductora, la fecha exacta fue el 9 de julio del 2023, y ese mismo día se habría producido una discusión intensa entre Maju y su esposo.

Al día siguiente, en pleno cumpleaños de la ex Miss Mundo, se vio a la conductora quebrarse en vivo frente a las cámaras de su programa.

“Al Westin, al spa del Westin. Es anterior. Incluso, esto se descubre el nueve de julio del 2023 y al día siguiente era su cumpleaños. ¿Y recuerdan ustedes que el 10 de julio del 2023, día de su cumpleaños, ella aparece junto a sus compañeros y rompe en llanto? Eso no habría sido porque amaneció sensible ni porque era su cumpleaños, sino porque habría tenido una conversación el día anterior, donde su exesposo descubre unas conversaciones que desataron una pelea en el matrimonio”, explicó Magaly en su programa.

Ese momento, que para la audiencia parecía una simple reacción emotiva de alguien sensible en su día, hoy adquiere otra lectura. La propia Maju Mantilla, al agradecer a sus compañeros de set, expresó con voz entrecortada:

“Y de verdad que siento mucho amor. Estoy muy contenta. Hoy día amanecí sensible, no sé por cosas que pasan, pero estoy contenta de celebrar mi cumpleaños con ustedes”. Sin embargo, según la periodista, la tristeza de la conductora se debía a la crisis interna que ya se había desatado en su matrimonio.

La revelación de Magaly no se quedó solo en ese episodio. También recordó el recordado ampay en el spa del Westin en agosto del 2023, cuando se habló por primera vez de la cercanía de Mantilla con su productor. Para entonces, el matrimonio de la conductora y el empresario ya habría atravesado una tormenta, pero lo sorprendente fue que, pese a ello, continuaron mostrando públicamente una imagen de familia sólida.

“Nosotros lo llamamos y él nos confirmó que toda la información que estábamos manejando desde hace algunos días era totalmente cierta. Difícil de creer, porque todos tenemos una imagen de una Maju muy dulce, una mujer que generalmente nunca ha hablado de sus problemas personales. Sí, le hemos visto quebrarse en algún momento, pero los rumores de una relación con su productor los desestimamos porque ellos seguían viajando juntos. Después vino el ampay en el spa del Westin, pero incluso luego de eso, en mayo del 2024, ellos seguían apareciendo como una familia bien compuesta, disfrutando momentos juntos. Lo que todos veíamos era solo la superficie”, relató Medina.

Para la periodista, lo más llamativo fue cómo el matrimonio decidió seguir compartiendo actividades familiares, viajes y apariciones públicas, mientras en la intimidad ya existían heridas abiertas que más tarde terminarían por confirmarse. Ese contraste entre la vida privada y la imagen pública habría sido la razón por la cual la noticia impactó tanto en los televidentes y seguidores de la exreina de belleza.

A pesar de la confirmación del propio Gustavo Salcedo sobre la relación extramarital, la historia sigue cargada de interrogantes. Si bien existe una conciliación entre la pareja, no se ha formalizado aún un divorcio, y según la propia Magaly, podrían continuar viviendo bajo el mismo techo, aunque no necesariamente compartiendo los mismos ambientes. “Ellos pueden estar separados, pero yo creo que aún viven bajo el mismo techo. Tal vez no en el mismo ambiente, pero sí en la misma casa”, indicó la conductora.

