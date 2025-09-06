Magaly Medina arremete contra Gisela Valcárcel tras su regreso a la Teletón 2025: “Se portó como una diva trasnochada”. Video: Magaly TV La Firme

La reciente controversia entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel ha vuelto a encender el debate en el mundo del espectáculo peruano, luego de que la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ calificara a la popular ‘Señito’ de “pinocha” y cuestionara su comportamiento tras la publicación de una entrevista en la revista Somos y su confirmación en la Teletón.

En relación con la participación de Gisela Valcárcel en la Teletón, Medina ironizó sobre la percepción de la conductora respecto a su rol en el evento: “Nada, no la van a reemplazar porque ella se alucina la dueña de la Teletón, yo lo he dicho desde hace mucho tiempo”, dijo.

La popular ‘Urraca’ añadió sobre el acto benéfico: “Además, ella es una imagen ligada desde hace muchos años a la Teletón”. Medina también cuestionó la vigencia del protagonismo de Valcárcel en el evento, al señalar: “Ya las Teletones hace varios años que ya no son las antiguas Teletones”.

Magaly critica duramente a Gisela Valcárcel y la tilda de “pinocha”

Medina no dudó en señalar: “La pinocha sigue cayendo en pinochadas”, en referencia directa a lo que considera actitudes contradictorias de Valcárcel. Durante su programa, Magaly Medina recordó el episodio en el que Gisela Valcárcel denunció haber sido vetada de Somos por un conflicto con el CEO de América Televisión, Fernando Muñiz.

Según Medina, Valcárcel se victimizó al afirmar que “ya le habían hecho una entrevista para Somos, pero debido a que había pifeado, piteado y haberle dicho la vela verde al CEO de América, Fernando Muñiz, ya no la iban a sacar en la carátula de Somos porque total era todo el emporio El Comercio y que ella ya no iba a salir”, dijo.

Gisela Valcárcel arremete contra América TV por enviar imágenes a Magaly TV: “Se me hace ver como una mentirosa” | Instagram

La periodista enfatizó en la diferencia de trato entre la revista y la conductora, al afirmar: “¿Cómo será que la han dejado como pinocha y han sido mucho más educados que ella? Totalmente han sabido separar un conflicto y una polémica y, miren, la han puesto en Somos como para desmentirla y ponerla más en evidencia de que esa pataleta fue por nada”, criticó Magaly duramente sobre la situación de la productora.

Medina insistió en que la reacción de Valcárcel fue desproporcionada: “Se portaron más caballerosos de lo que ella fue, porque ella fue discriminadora, insultante, igualmente mintió, ridiculizó... Hizo todo lo que creo que cualquier persona con una madurez emocional e inteligencia emocional no lo hubiera hecho. Se portó como una diva trasnochada”, puntualizó la conductora de espectáculos.

El conflicto entre Gisela Valcárcel y América Televisión

El conflicto se remonta al 26 de agosto, cuando Gisela Valcárcel denunció públicamente que le prohibieron el ingreso a las instalaciones de América Televisión, atribuyendo la decisión al CEO del canal, Fernando Muñiz, como represalia por el lanzamiento de su plataforma GV Play.

Sin embargo, la versión oficial del canal contradijo a la conductora. En un comunicado, América Televisión afirmó que “Gisela sí ingresó a los camerinos y que incluso interrumpió de manera unilateral la emisión de ‘América Hoy’, lo que habría generado un incumplimiento de obligaciones contractuales y un ambiente tenso entre ambas partes”.

La controversia se intensificó cuando Magaly Medina reveló detalles adicionales sobre el comportamiento de Valcárcel durante el incidente. Según Medina, “Gisela llegó al set acompañada de su propio equipo de grabación y levantó el programa en vivo, llevándose a la producción sin autorización”. La periodista advirtió que este hecho “podría traer consecuencias legales por el uso indebido de los recursos del canal”.

Gisela Valcárcel no pudo entrar a América TV y anuncia el retiro inmediato de América Hoy: “Yo tengo un país que me quiere”

El regreso de Gisela Valcárcel a la televisión a través de la Teletón 2025

Unas semanas antes de que se diera el conflicto entre Gisela y el CEO de América TV, la popular ‘Señito’ confirmaba que regresaba a la conducción en la televisión a través de la Teletón 2025, una cruzada solidaria que cada año busca movilizar a todo el país.

“Vuelvo a la televisión y vuelvo por la Teletón. La máxima razón que alguien puede tener para unirse a todos. Estoy realmente feliz porque este 12 y 13 de septiembre estaremos unidos a todo el país”, afirmó Gisela Valcárcel en aquel entonces.

La conductora, considerada la figura más emblemática de la pantalla nacional, fue vista nuevamente en los pasillos de América Televisión, donde grabó el material promocional para la campaña. De este modo, quedó confirmado que sería esa casa televisiva la encargada de la transmisión oficial de la Teletón en 2025. El canal prepara una programación especial que reunirá a distintas personalidades de su pantalla, dejando de lado la competencia interna para sumarse a una causa común.

Entre los nombres que se barajan para acompañar a Gisela Valcárcel en la conducción y animación del evento figuran Adolfo Aguilar, Ethel Pozo y otras figuras de programas líderes como ‘Esto es Guerra’.

Gisela Valcárcel vuelve a América Televisión como imagen principal de la Teletón 2025. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Esta combinación de talentos promete un espectáculo variado, con música, humor, historias de vida y momentos emotivos, todo orientado a recaudar fondos para la rehabilitación de niños y jóvenes que dependen de la Fundación Teletón San Juan de Dios.

En su intervención, Gisela Valcárcel subrayó la dimensión integradora del evento: “La Teletón es un movimiento que une al país entero. No importa de dónde vengas o qué canal mires, todos podemos sumarnos”. Con estas palabras, la conductora convocó tanto a los televidentes como a empresas y organizaciones a sumarse con donaciones o acciones de apoyo.

La Teletón es un evento solidario y televisivo que se realiza cada año en varios países de Latinoamérica, incluido el Perú, con el objetivo de recaudar fondos para instituciones que apoyan a niños, niñas y jóvenes con discapacidad o en situación vulnerable.

En el caso peruano, la recaudación se destina principalmente a la Fundación Teletón – Clínica San Juan de Dios, que ofrece tratamientos, terapias y rehabilitación a pacientes que muchas veces no cuentan con recursos para costearlos.

El evento suele transmitirse durante más de 24 horas seguidas, con la participación de artistas, conductores, deportistas y figuras públicas que animan al público a hacer donaciones. Además, incluye presentaciones musicales, retos y segmentos donde se cuentan historias reales de superación. En 2025, según lo anunciado por Gisela Valcárcel, la transmisión exclusiva estará a cargo de América Televisión los días 12 y 13 de septiembre.