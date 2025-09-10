Indecopi ordena retiro de toallitas húmedas Cresse: lote fabricado representa riesgo para la salud

La entidad pidió revisar empaques y lotes antes de usar productos que podrían poner en riesgo la salud.

El Indecopi informó que un lote de las toallitas húmedas Baby Wipes, marca Cresse, deberá ser retirado del mercado peruano y destruido. La medida responde a un informe de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) que advirtió sobre un resultado crítico en las pruebas de control de calidad aplicadas a este producto.

Se trata del lote AD2306001, fabricado en China e importado por la empresa Distribuidora Droguería Las Américas S.A.C., que no cumplió con los parámetros de seguridad sanitaria establecidos. La falla detectada representa un riesgo para los consumidores, por lo que se activó el Sistema de Alertas de Productos y Servicios Peligrosos.

Producto en observación

De acuerdo con la Digemid, las pruebas al lote en cuestión revelaron que no superó el ensayo de límite microbiano. Esta situación genera preocupación debido a que el producto está dirigido principalmente al cuidado de bebés y niños, quienes forman parte de la población más expuesta a complicaciones por contacto con artículos contaminados.

Las pruebas sanitarias confirmaron que el lote afectado no cumplía con los parámetros exigidos por la autoridad. | Indecopi

El organismo recordó que, al confirmarse una desviación en el control de calidad, se procede a la inmovilización inmediata del lote y a la disposición de su destrucción para evitar que llegue al público. Las autoridades señalaron que los consumidores pueden comunicarse directamente con la Digemid a través del número (01) 631-4300 para obtener detalles adicionales sobre la alerta.

Reincidencia en la misma marca

No es la primera vez que el nombre de Cresse aparece vinculado a un caso similar. En marzo de 2024, otro lote del mismo producto, identificado como AD2105001, fue retirado del mercado peruano por razones relacionadas con el incumplimiento de estándares sanitarios. En aquella ocasión también se ordenó la destrucción de las unidades afectadas.

Este antecedente refuerza la preocupación de los usuarios y de las entidades reguladoras respecto a la calidad de los productos importados, especialmente aquellos que se destinan al uso cotidiano en el cuidado personal de menores de edad.

Advertencia a los consumidores

Esta decisión del Indecopi todavía es apelable. Foto: Gobierno del Perú

El Indecopi exhortó a los ciudadanos a revisar los empaques de los productos que utilizan y a verificar tanto la marca como el número de lote antes de emplearlos. La institución recomendó evitar el uso de cualquier unidad vinculada a las alertas emitidas para proteger la salud propia y la de sus familias.

La entidad también insistió en la importancia de mantenerse informados sobre las notificaciones que emite el Sistema de Alertas de Consumo, mecanismo que difunde reportes oficiales de proveedores y de las autoridades sectoriales competentes sobre bienes y servicios con riesgos asociados.

Herramienta de vigilancia

El Sistema de Alertas de Consumo se ha convertido en una vía directa para que la ciudadanía acceda a información sobre artículos que no cumplen con los parámetros mínimos de seguridad. A través de esta plataforma, se difunden casos detectados en distintos rubros, incluidos alimentos, juguetes, medicamentos y productos de uso cotidiano.

En este caso, la alerta respecto a las toallitas Cresse busca reducir cualquier exposición innecesaria a un lote que ya ha sido identificado como riesgoso. Las autoridades recalcaron que la vigilancia continuará y que el compromiso es garantizar la seguridad de los consumidores frente a eventuales incumplimientos de las normas sanitarias.