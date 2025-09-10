Perú

Indecopi ordena retiro de toallitas húmedas Cresse: lote fabricado representa riesgo para la salud

La Digemid dispuso la destrucción de un lote importado desde China tras detectarse fallas en las pruebas de control de calidad

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar
La entidad pidió revisar empaques
La entidad pidió revisar empaques y lotes antes de usar productos que podrían poner en riesgo la salud.

El Indecopi informó que un lote de las toallitas húmedas Baby Wipes, marca Cresse, deberá ser retirado del mercado peruano y destruido. La medida responde a un informe de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) que advirtió sobre un resultado crítico en las pruebas de control de calidad aplicadas a este producto.

Se trata del lote AD2306001, fabricado en China e importado por la empresa Distribuidora Droguería Las Américas S.A.C., que no cumplió con los parámetros de seguridad sanitaria establecidos. La falla detectada representa un riesgo para los consumidores, por lo que se activó el Sistema de Alertas de Productos y Servicios Peligrosos.

Producto en observación

De acuerdo con la Digemid, las pruebas al lote en cuestión revelaron que no superó el ensayo de límite microbiano. Esta situación genera preocupación debido a que el producto está dirigido principalmente al cuidado de bebés y niños, quienes forman parte de la población más expuesta a complicaciones por contacto con artículos contaminados.

Las pruebas sanitarias confirmaron que
Las pruebas sanitarias confirmaron que el lote afectado no cumplía con los parámetros exigidos por la autoridad. | Indecopi

El organismo recordó que, al confirmarse una desviación en el control de calidad, se procede a la inmovilización inmediata del lote y a la disposición de su destrucción para evitar que llegue al público. Las autoridades señalaron que los consumidores pueden comunicarse directamente con la Digemid a través del número (01) 631-4300 para obtener detalles adicionales sobre la alerta.

Reincidencia en la misma marca

No es la primera vez que el nombre de Cresse aparece vinculado a un caso similar. En marzo de 2024, otro lote del mismo producto, identificado como AD2105001, fue retirado del mercado peruano por razones relacionadas con el incumplimiento de estándares sanitarios. En aquella ocasión también se ordenó la destrucción de las unidades afectadas.

Este antecedente refuerza la preocupación de los usuarios y de las entidades reguladoras respecto a la calidad de los productos importados, especialmente aquellos que se destinan al uso cotidiano en el cuidado personal de menores de edad.

Advertencia a los consumidores

Esta decisión del Indecopi todavía
Esta decisión del Indecopi todavía es apelable. Foto: Gobierno del Perú

El Indecopi exhortó a los ciudadanos a revisar los empaques de los productos que utilizan y a verificar tanto la marca como el número de lote antes de emplearlos. La institución recomendó evitar el uso de cualquier unidad vinculada a las alertas emitidas para proteger la salud propia y la de sus familias.

La entidad también insistió en la importancia de mantenerse informados sobre las notificaciones que emite el Sistema de Alertas de Consumo, mecanismo que difunde reportes oficiales de proveedores y de las autoridades sectoriales competentes sobre bienes y servicios con riesgos asociados.

Herramienta de vigilancia

El Sistema de Alertas de Consumo se ha convertido en una vía directa para que la ciudadanía acceda a información sobre artículos que no cumplen con los parámetros mínimos de seguridad. A través de esta plataforma, se difunden casos detectados en distintos rubros, incluidos alimentos, juguetes, medicamentos y productos de uso cotidiano.

En este caso, la alerta respecto a las toallitas Cresse busca reducir cualquier exposición innecesaria a un lote que ya ha sido identificado como riesgoso. Las autoridades recalcaron que la vigilancia continuará y que el compromiso es garantizar la seguridad de los consumidores frente a eventuales incumplimientos de las normas sanitarias.

Temas Relacionados

IndecopiDigemidcontrol de calidadperu-noticias

Más Noticias

Ni la Ley de pensiones ni su reglamento detendrán el octavo retiro AFP si es aprobado

Salió el reglamento de la Ley N° 32123. Este no solo no detendrá un octavo retiro AFP si es aprobado, sino que toma medidas en caso sea aprobado

Ni la Ley de pensiones

Se registró un temblor de magnitud 4.8 en Ucayali

Perú se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en donde ocurren el 80% de los terremotos más fuertes del mundo

Se registró un temblor de

Final del Mundial de los Desayunos con récord de votos: En menos de 24 horas Perú acumula más de 7 millones de votos

La competencia culinaria entre Perú y Venezuela concentra la atención de miles de usuarios que esperan cada novedad del certamen

Final del Mundial de los

César Acuña se victimiza y denuncia “cargamontón mediático” en su contra: “¿Qué les hago?”

En medio del escándalo por supuestos sobrecostos en la compra de patrulleros, el gobernador regional de La Libertad negó que su gestión haya cometido actos de corrupción

César Acuña se victimiza y

Precio del dólar vuelve a caer: Así cerró el tipo de cambio hoy 10 de septiembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar vuelve a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña se victimiza y

César Acuña se victimiza y denuncia “cargamontón mediático” en su contra: “¿Qué les hago?”

Juez que permitió viaje de Juan José Santiváñez resolverá pedido de impedimento de salida contra Betssy Chávez

Trenes de López Aliaga con asientos destruidos, sistemas de seguridad incompletos y fugas de agua que costaron US$100 mil: ¿pueden circular en Lima?

Amaño de partidos sería sancionado con hasta 8 años de prisión: Aprueban crear el delito de manipulación de resultados

Elecciones Regionales y Municipales 2026: Comisión de Constitución del Congreso reabre el plazo de afiliación para postular a los comicios

ENTRETENIMIENTO

Estreno de ‘Luz de Luna

Estreno de ‘Luz de Luna 4′, final de ‘Eres mi Sangre’ y ‘Eres mi Bien’: ¿Cuánto rating hicieron el martes?

Christian Yaipén se emociona hasta las lágrimas con el debut actoral de su hijo Sebastián en ‘Luz de Luna 4’

Isabella Ladera, quién es la influencer cuyo video íntimo con Beéle se filtró en redes sociales

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

Alejandro Sanz en Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto del español

DEPORTES

Sergio Peña se defendió de

Sergio Peña se defendió de insultos y lanzó dura indirecta a los que rechazan jugar por Perú: “Otros no dan la cara”

Se reveló los tres criterios que tiene la FPF para elegir al nuevo DT de Perú para Eliminatorias 2030

Marcelo Martins quiere salir del retiro para jugar el repechaje al Mundial 2026 con Bolivia: “Me siento bien para volver”

¿Fin de la época dorada de la selección peruana? Lo bueno, lo malo y lo feo que nos dejó esta Eliminatoria al Mundial 2026

Erick Noriega defendió el cambio generacional en Perú tras fracaso en Eliminatorias 2026: “Por algo estamos aquí”