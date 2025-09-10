Perú

César Acuña, molesto, amenaza a periodista y niega ser corrupto: “Menos mal hay millones [en mi cuenta], trabajo 20 horas”

El gobernador de La Libertad anunció acciones legales contra Cuarto Poder y solicitó a la Contraloría y al Ministerio Público investigar el presunto sobrecosto en la compra de 100 camionetas para la PNP

Por Luis Paucar

Fuente: Canal N

El gobernador regional de La Libertad y líder del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, expresó su molestia en una rueda de prensa brindada este miércoles tras un informe de Cuarto Poder, que expuso un presunto sobrecosto de 17 millones 880 mil soles en la compra de 100 camionetas destinadas por su gestión a la Policía Nacional (PNP).

El político desestimó las denuncias y afirmó no tener relación con actos de corrupción. “Hay periodistas malintencionados. El gobernador nada tiene que ver en estas licitaciones. El comité de licitaciones es autónomo y como comité ellos responden por sus actos, de acuerdo a ley”, declaró ante las cámaras.

“Yo no manejo licitaciones. No soy corrupto, investiguen. Todas mis cuentas son transparentes. El sol que entra a mi cuenta es fruto de mi trabajo. Menos mal que hay millones, así textual. Menos mal que hay millones”, agregó.

Según el reportaje, la adquisición de los vehículos se llevó a cabo mediante dos procesos de licitación pública: uno por 45 camionetas y otro por 55, todas con las mismas especificaciones. Ambos contratos fueron firmados en octubre de 2024 con la empresa Maquinarias S.A.

Fuente: Cuarto Poder

El dominical también informó que, al día siguiente de la firma del contrato en La Libertad, el Gobierno Regional de Áncash adquirió las mismas unidades y a la misma empresa por 14 millones 425 mil soles, lo que representa una diferencia cercana a los 3.5 millones de soles.

Acuña acusó al programa de buscar perjudicar su reputación: “Me molesta cuando este programa quiere dar a mostrar de que César Acuña es corrupto. Están malinformando al Perú y malogrando el honor de una persona. Todo el día Acuña, Acuña, Acuña. Busquen otro personaje si quieren que les vean”, señaló.

Además, informó que ha tomado medidas legales contra la periodista Dayana Cieza, autora del informe: “He mandado carta notarial a Cuarto Poder, no me voy a dejar, (voy a llegar) hasta las últimas consecuencias. Respetos guardan respetos”, indicó.

Más adelante, expresó su molestia por lo que considera una campaña en su contra: “Hay un cargamontón contra César Acuña. ¿Por qué se han ensañado con César Acuña? ¿Qué les hago? Cumplo mi gestión normal. Trabajo más de ocho horas, trabajo de las 24, 20. No me dedico a lo mío sino a la gestión”, agregó.

Finalmente, pidió a las autoridades investigar cualquier denuncia: “Que investigue la Contraloría, la Fiscalía, y si encuentran algo, que vayan a la cárcel. Que investiguen. No tengo miedo. No somos como ellos (...) (Llevo) cuarenta y tres años trabajando. Hasta ahora, de las 24 horas, 20. Si he llegado a tener fortuna es gracias a mi trabajo”, afirmó, antes de señalar que en lo que va del año su administración ha ejecutado más de 300 obras.

El político acusó a Cuarto Poder de tener una campaña en su contra y de afectar su reputación

Denuncia anterior

En 2022, Acuña retiró la demanda por difamación contra el periodista Christopher Acosta, días antes de que el caso fuera revisado en segunda instancia.

El fundador de APP firmó el desistimiento en el Poder Judicial tras haber logrado una condena de dos años de prisión suspendida contra Acosta y su editor por el libro 'Plata como cancha’, una frase que el político y adinerado empresario utilizó en campaña electoral para demostrar que el dinero no iba a ser ningún problema para sus aspiraciones.

