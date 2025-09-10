Perú

Bus del Corredor Azul choca contra un árbol en la avenida Arequipa y deja al menos 6 pasajeros heridos

El conductor de la unidad indicó que las vallas que delimitan el carril exclusivo estaban desordenadas, lo que habría contribuido al accidente

Valeria Mendoza Talledo

Bus del Corredor Azul chocó contra árbol en la Av. Arequipa y dejó heridos. Panamericana TV

Un bus del Corredor Azul impactó contra un árbol en la cuadra 11 de la avenida Arequipa, dejando al menos diez pasajeros heridos. El accidente se produjo aproximadamente a las 9 de la noche, en una de las zonas más concurridas de la capital.

El siniestro no dejó víctimas mortales y movilizó a cinco unidades de los bomberos, quienes acudieron rápidamente para atender la emergencia y asegurar la zona. Según información de 24 Horas, los pasajeros afectados no presentan heridas de gravedad.

Los heridos serán trasladados a la Clínica Internacional para recibir atención médica. Efectivos de Serenazgo de Lince y la Policía Nacional llegaron al lugar para investigar las causas del accidente y restablecer la normalidad en la vía, que permaneció parcialmente bloqueada tras el choque.

Bomberos confirman atención a los heridos

De acuerdo con un bombero consultado por 24 Horas, se trataría de varios heridos, todos con diagnóstico de policontusión, es decir, golpes múltiples que no ponen en riesgo la vida de los afectados. Todos serán trasladados a una clínica privada para recibir la atención médica necesaria.

“Los heridos están siendo trasladados a la Clínica Internacional y se espera la llegada de dos ambulancias más para llevar a los demás afectados. Todos son pacientes policontusos, sin lesiones de gravedad. Actualmente seis heridos ya están en traslado”, precisó el bombero durante el reporte en vivo.

Aunque inicialmente se mencionan seis personas en traslado, la cifra total de heridos asciende a al menos diez, según información preliminar de los bomberos y autoridades de tránsito. Las ambulancias continuaban llegando para completar el traslado de los pasajeros afectados.

Bus del Corredor Azul terminó
Bus del Corredor Azul terminó impactando contra un árbol en la avenida Arequipa, dejando varios pasajeros heridos. Foto: Composición Infobae Perú

Chofer explica que vallas desordenadas generaron accidente en Av. Arequipa

El accidente habría ocurrido minutos antes de las 9 de la noche. Pasajeros consultados por el noticiero de Panamericana Televisión indicaron que el bus no iba a una velocidad elevada y que tampoco estaba lleno de pasajeros al momento del impacto.

“El carro no venía a mucha velocidad y no había tráfico. La verdad, no sabemos cómo ocurrió. Simplemente fue un golpe, reventó todo y salimos volando de los asientos”, comentó una de las pasajeras, quien relató que algunos pasajeros sufrieron cortes producto del estallido de los vidrios de las ventanas de la unidad.

No había muchos pasajeros y producto del golpe con la velocidad, es lo que ha venido a frenar en seco el carro y ha generado este salto básicamente. La mayoría hemos recibido golpes al saltar”, añadió otro pasajero confundido por la magnitud del choque.

Según el chofer, la unidad no circulaba por el carril exclusivo del Corredor Azul, sino por el carril general junto a los árboles en la parte central de la avenida. Esto habría ocurrido debido a que las vallas que separan los carriles estaban desordenadas, ocupando parte del carril exclusivo del corredor y obligando al bus a desviarse.

El bus del Corredor Azul
El bus del Corredor Azul quedó impactado contra un árbol en la avenida Arequipa. Foto: 24 Horas/ Panamericana Televisión

“Los conos estaban desparramados en el otro carril. Entonces, yo me vengo para después de este carril y había un cono blanco que me empuja al árbol”, declaró el chofer a 24 Horas. El conductor señaló que estos conos, que delimitan el carril exclusivo del Corredor Azul, estaban fuera de lugar, lo que provocó que la unidad impactara con el árbol en la vía.

Tras el choque, se observaron parabrisas rotos y daños visibles en la parte frontal del bus. El conductor reiteró que el accidente se produjo por la obstrucción del carril exclusivo debido a los conos desordenados, situación que alteró la circulación normal y derivó en el impacto con el árbol.

Números de emergencia en caso de accidente

Ante un accidente vehicular, es fundamental contar con los contactos de emergencia para recibir ayuda inmediata y garantizar la seguridad de los involucrados.

  • Bomberos: 116
  • Policía Nacional (PNP): 105
  • SAMU (atención médica de urgencia): 106

Temas Relacionados

Accidente de tránsitoCorredor AzulAvenida ArequipaTransporte públicoperu-noticiasATU

