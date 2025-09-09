Perú

Senamhi: Del 11 al 12 de septiembre, se presentará un fenómeno “peligroso” durante el día en la sierra peruana

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía emitió una alerta naranja en 15 regiones del territorio nacional, incluyendo Lima

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
La alerta naranja emitida por
La alerta naranja emitida por Senamhi advierte sobre el aumento de temperaturas en la sierra peruana. Foto: Composición Infobae Perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) advirtió que varias zonas de la sierra nacional soportarían una serie de fenómenos climatológicos considerados como “peligrosos”. Lima se encuentra entre las regiones que pueden resultar afectadas.

De acuerdo al aviso N° 317, estos eventos naturales tienen un periodo de vigencia de 47 horas: se manifestarían desde las 00:00 horas del jueves 11 hasta las 23:59 horas del viernes 12 de septiembre.

Durante estos días, se espera un incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, además de otras condiciones atmosféricas, en 15 regiones del país. Estas son: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Puno y Tacna.

“Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”, se lee en el aviso del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).

Estos eventos climáticos se desarrollarán de la siguiente manera, según Senamhi:

  • El jueves 11 de septiembre se prevén temperaturas máximas entre 20 °C y 32 °C en la sierra norte, entre 20 °C y 30 °C en la sierra centro y valores entre 21 °C y 33 °C en la sierra sur.
  • El viernes 12 de septiembre se prevén temperaturas máximas entre 20 °C y 30 °C en la sierra norte, entre 21 °C y 29 °C en la sierra centro y valores entre 20 °C y 33 °C en la sierra sur.
Aviso meteorológico del Senamhi.
Aviso meteorológico del Senamhi.

¿Qué significa la alerta naranja?

Cuando el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía emite una alerta naranja, está advirtiendo sobre la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos que podrían representar un riesgo para la población y sus actividades cotidianas.

Este tipo de alerta es un nivel intermedio en la escala de advertencias que el Senamhi utiliza para comunicar el grado de peligrosidad de las condiciones meteorológicas pronosticadas.

Ante una alerta naranja, la entidad recomienda a la población mantenerse bien informada sobre el desarrollo de la situación, prestando especial atención a los informes y actualizaciones que emite la institución.

Además, se insta a seguir las instrucciones y recomendaciones de las autoridades locales para reducir los riesgos que puedan surgir. Estos fenómenos pueden incluir lluvias intensas, vientos fuertes o temperaturas extremas, y pueden afectar tanto a la vida cotidiana como a las infraestructuras en determinadas regiones.

Es crucial mencionar que las alertas emitidas por el Senamhi se clasifican en tres niveles de peligrosidad: amarillo, naranja y rojo. La alerta amarilla es la más baja, señalando que los fenómenos meteorológicos previstos son peligrosos, pero comunes en la región. En este nivel, se recomienda a la población estar atenta y tomar precauciones al realizar actividades al aire libre.

Por su parte, la alerta roja, que es el nivel más alto, se emite cuando se prevén fenómenos de gran magnitud, lo que podría poner en grave peligro la seguridad de las personas. En este caso, las autoridades piden adoptar medidas de precaución extrema.

Temas Relacionados

SenamhiSierra peruanaAlerta naranjaperu-noticias

Más Noticias

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

La ‘bicolor’ se despide de un proceso esperpéntico recibiendo, en el estadio Nacional, a una ‘albirroja’ que sacó boleto a la próxima Copa del Mundo después de 16 años de ausencia

Perú vs Paraguay EN VIVO

Entradas Alianza Lima vs U. de Chile: precios y cómo comprar boletos para duelo por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Se activó la venta general de tickets para el choque entre los ‘blanquiazules’ y los ‘azules’ en Matute. Conoce los detalles del primer duelo rumbo a las semifinales del torneo internacional

Entradas Alianza Lima vs U.

Roberto Sánchez no descarta que Betssy Chávez salga del país o pida asilo a la embajada de México

Parlamentario evitó pronunciarse sobre la negativa del Congreso para que la expremier se convierta en su asesora. No obstante, al ser consultado sobre su eventual salida de territorio peruano, indicó que “es lo que corresponde”

Roberto Sánchez no descarta que

¿Te gusta ver la misma película una y otra vez? El significado de este hábito, según la psicología

Más allá de un simple gusto, la psicología le atribuye significados profundos a este hábito, relacionados con la gestión emocional, la búsqueda de confort y el control ante la incertidumbre

¿Te gusta ver la misma

Alineaciones de Perú vs Paraguay HOY: titulares confirmados en el Nacional por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Óscar Ibáñez dirigirá su último encuentro al mando de la ‘blanquirroja’ y prepara algunos movimientos en la defensa y mediocampo frente los ‘guaraníes’ en el estadio Nacional. Conoce cómo saldrían ambos equipos

Alineaciones de Perú vs Paraguay
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez no descarta que

Roberto Sánchez no descarta que Betssy Chávez salga del país o pida asilo a la embajada de México

Elecciones 2026: el Apra es el único partido que elegirá a su candidato presidencial bajo la modalidad ‘un militante, un voto’

Abogado de Betssy Chávez insistirá con contratación de expremier en el Congreso, pese a rechazo: “Cumple con todos los requisitos”

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, resta importancia a ser declarada como de ‘persona non grata’ por Congreso de Perú

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

ENTRETENIMIENTO

La esposa del hijo de

La esposa del hijo de Eva Ayllón pide un año de prisión efectiva para Natalia Málaga por dañar su carro

Isabella Ladera, Milett Figueroa, Leslie Shaw, Ezio Oliva, Ney Guerrero y otros personajes que sufrieron la filtración de sus videos íntimos y violación a su intimidad

La dura advertencia de Mónica Cabrejos a Pamela López sobre Paul Michael: “el colágeno no es para siempre”

El premonitorio adiós de Jaime Chincha en su último programa que conmueve al Perú

Valeria Piazza y Janet Barboza chocan en vivo por el caso de Isabella Ladera y la privacidad en redes sociales

DEPORTES

Perú vs Paraguay EN VIVO

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Entradas Alianza Lima vs U. de Chile: precios y cómo comprar boletos para duelo por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alineaciones de Perú vs Paraguay HOY: titulares confirmados en el Nacional por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025: partidos, horarios y canales de TV

Venezuela y Bolivia buscan repechaje al Mundial EN VIVO HOY: minuto a minuto por fecha 18 de las Eliminatorias 2026