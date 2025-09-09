Senamhi: Del 11 al 12 de septiembre, se presentará un fenómeno “peligroso” durante el día en la sierra peruana

La alerta naranja emitida por Senamhi advierte sobre el aumento de temperaturas en la sierra peruana. Foto: Composición Infobae Perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) advirtió que varias zonas de la sierra nacional soportarían una serie de fenómenos climatológicos considerados como “peligrosos”. Lima se encuentra entre las regiones que pueden resultar afectadas.

De acuerdo al aviso N° 317, estos eventos naturales tienen un periodo de vigencia de 47 horas: se manifestarían desde las 00:00 horas del jueves 11 hasta las 23:59 horas del viernes 12 de septiembre.

Durante estos días, se espera un incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, además de otras condiciones atmosféricas, en 15 regiones del país. Estas son: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Puno y Tacna.

“Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”, se lee en el aviso del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).

Estos eventos climáticos se desarrollarán de la siguiente manera, según Senamhi:

El jueves 11 de septiembre se prevén temperaturas máximas entre 20 °C y 32 °C en la sierra norte, entre 20 °C y 30 °C en la sierra centro y valores entre 21 °C y 33 °C en la sierra sur.

El viernes 12 de septiembre se prevén temperaturas máximas entre 20 °C y 30 °C en la sierra norte, entre 21 °C y 29 °C en la sierra centro y valores entre 20 °C y 33 °C en la sierra sur.

Aviso meteorológico del Senamhi.

¿Qué significa la alerta naranja?

Cuando el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía emite una alerta naranja, está advirtiendo sobre la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos que podrían representar un riesgo para la población y sus actividades cotidianas.

Este tipo de alerta es un nivel intermedio en la escala de advertencias que el Senamhi utiliza para comunicar el grado de peligrosidad de las condiciones meteorológicas pronosticadas.

Ante una alerta naranja, la entidad recomienda a la población mantenerse bien informada sobre el desarrollo de la situación, prestando especial atención a los informes y actualizaciones que emite la institución.

Además, se insta a seguir las instrucciones y recomendaciones de las autoridades locales para reducir los riesgos que puedan surgir. Estos fenómenos pueden incluir lluvias intensas, vientos fuertes o temperaturas extremas, y pueden afectar tanto a la vida cotidiana como a las infraestructuras en determinadas regiones.

Es crucial mencionar que las alertas emitidas por el Senamhi se clasifican en tres niveles de peligrosidad: amarillo, naranja y rojo. La alerta amarilla es la más baja, señalando que los fenómenos meteorológicos previstos son peligrosos, pero comunes en la región. En este nivel, se recomienda a la población estar atenta y tomar precauciones al realizar actividades al aire libre.

Por su parte, la alerta roja, que es el nivel más alto, se emite cuando se prevén fenómenos de gran magnitud, lo que podría poner en grave peligro la seguridad de las personas. En este caso, las autoridades piden adoptar medidas de precaución extrema.