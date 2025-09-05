Perú

Guillermo Dávila responde a Magaly Medina tras ser llamado ‘patético’: “Todos me decían que tenga cuidado”

El intérprete de baladas sorprendió al enviarle un mensaje directo a la conductora luego de la polémica por su presentación en TV junto a Tilsa Lozano

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guillermo Dávila responde con serenidad a Magaly Medina tras duras críticas: “Todos me decían que tenga cuidado”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Guillermo Dávila volvió a estar en el centro de la conversación mediática luego de que Magaly Medina lo criticara fuertemente en su programa, donde lo calificó de “patético” y “barrigón” tras su participación en el espacio televisivo La noche habla.

Sin embargo, el cantante venezolano no se quedó callado y, en su reciente aparición en el programa Todo se filtra, respondió con un mensaje que no pasó desapercibido. La polémica se encendió cuando la popular conductora dedicó varios minutos de su espacio a analizar la presencia del artista en el set de Tilsa Lozano, donde compartió bromas y hasta algunos coqueteos.

Para Magaly, la actuación de Dávila fue motivo de burla. “Qué patético este hombre. ¿Han visto que ha venido a hacer un concierto? Pero el hombre está barrigón”, expresó frente a cámaras, dejando claro que, en su opinión, el recordado galán de telenovelas ya no conserva el mismo atractivo que en décadas pasadas.

Le responde

Aun así no fue la única observación. La periodista también recordó el momento en que el intérprete olvidó parte de la letra de sus propias canciones, lo cual no dudó en subrayar con ironía. “Con esa panza, ni siquiera ya tiene voz, cuando quiere siriar cantando, ni siquiera se acuerda la letra de sus canciones. Qué pena. Vergüenza ajena daba”, comentó. Sus palabras, como era de esperarse, generaron diversas reacciones entre la audiencia.

Consultado al respecto en Todo se filtra, Dávila tomó el tema con calma y humor. Fue Kurt Villavicencio, conocido como Metiche, quien le preguntó directamente si estaría dispuesto a sentarse en el set de Magaly Medina, sabiendo que lo había criticado duramente por su físico y por olvidar la letra. La respuesta del cantante fue inmediata:

No por Dios, yo soy feliz, así como soy. (¿pudiste ver lo que ella dijo?) No, no, me hablan, pero yo digo: ‘Ah, qué bien’. No lo vi, me tratan de narrar y cambio el nombre, prefiero ‘chamuyar’”.

El artista dejó en claro que las críticas no lo afectan y que prefiere mantener su buen humor frente a los comentarios negativos. Además, recordó que no es la primera vez que pisa el set de Magaly Medina, y que en esa ocasión la experiencia fue distinta. “Yo fui una vez y todo el mundo me decía: ‘Cuidado, cuidado’, pero yo fui. Me sentí muy bien, perfecto, muy respetuosa y todo”, aseguró.

Lejos de cerrarle las puertas a un futuro encuentro con la conductora, Guillermo Dávila incluso se mostró abierto a volver a su programa. “¿Pero ahora, con lo que ha comentado, irías?”, le repreguntaron. A lo que él respondió sin dudar: “Yo también iría, ¿cómo no?”, dijo con una sonrisa que contrastó con la dureza de las críticas que había recibido.

El comentario del venezolano se viralizó en redes sociales, donde muchos internautas destacaron la forma relajada en que tomó las palabras de Magaly. Algunos lo aplaudieron por no caer en provocaciones, mientras que otros coincidieron con la conductora y señalaron que su paso por la televisión dejó más críticas que aplausos.

Por su parte, Magaly Medina había sido tajante al señalar que el cantante “ya no es aquel actor ídolo de las telenovelas que arrancaba suspiros cada vez que venía a Perú”. Incluso recordó anécdotas de los años en que su fama estaba en la cúspide: “La Gisela Valcárcel un poco más se le desmayaba ahí para que la cargue. Era una disforzada total”, mencionó en tono sarcástico, rememorando los años dorados del artista.

A pesar de las diferencias, Guillermo Dávila prefirió responder con un mensaje sereno y sin enfrentamientos, demostrando que los años de trayectoria lo han llevado a manejar con aplomo este tipo de situaciones. Su frase “soy feliz como soy” quedó resonando entre sus seguidores, quienes lo respaldaron, recordando que lo importante es el legado musical que ha construido y no las críticas pasajeras sobre su apariencia física.

