Perú

Despiden a Sheyla Gutiérrez en Lima: Familiares piden extradición del esposo para que enfrente la justicia en Estados Unidos

El cuerpo de la joven fue repatriado el último sábado, luego de una semana de búsqueda que culminó con su hallazgo sin vida el 16 de agosto en el Bosque Nacional de Los Ángeles.

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Dan el último adiós a Sheyla Gutiérrez, piden que esposo de peruana sea extraditado a Estados Unidos | Latina Noticias

El féretro de Sheyla Gutiérrez recorrió las calles de Breña, el barrio limeño donde creció, antes de llegar al cementerio El Ángel. Rodeada de familiares, amigos y vecinos, la joven madre peruana fue despedida entre expresiones de dolor y exigencias de justicia.

Durante el último adiós, quienes la conocieron destacaron su carácter emprendedor y solidario. Sheyla, de 33 años, había viajado a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades para sus hijos, sueño truncado tras su asesinato. El cuerpo de la joven fue repatriado el último sábado, luego de una semana de búsqueda que culminó con su hallazgo sin vida el pasado 16 de agosto en el Bosque Nacional de Los Ángeles.

Sus amigas no dudaron en despedirla con sus canciones favoritas de la joven madre y arreglo florales. Esperan que la justicia no tarde para su compañera, quien deja a tres menores de edad en la orfandad.

Despiden a Sheyla Gutiérrez en
Despiden a Sheyla Gutiérrez en Lima mientras su familia exige extradición del principal sospechoso a Estados Unidos| Latina Noticias

Piden que su esposo sea extraditado en Estados Unidos

El principal sospechoso del crimen es su esposo, Josimar Cabrera Cornejo, pareja y padre de sus hijos. La familia de la víctima insiste en que la justicia debe alcanzarlo en territorio estadounidense, donde ocurrieron los hechos.

Cabrera Cornejo permanece detenido en Perú, cumpliendo nueve meses de prisión preventiva, mientras la fiscalía de Los Ángeles le abrió una investigación formal por el presunto feminicidio. Imágenes de video vigilancia del condominio donde vivían han sido presentadas como parte de la investigación.

Madre de Sheyla Gutiérrez pide que la justicia detenga a la pareja de su hija | Latina TV

“Lo que pido es que él ya se vaya para que pague lo que le hizo a mi hija. No puede ser. Le hizo mucho daño a una familia entera”, manifestó la madre a Latina Noticias.

Los abuelos maternos subrayaron la necesidad de que el proceso avance con celeridad y solicitaron el apoyo de las autoridades peruanas y estadounidenses. “Que la fiscalía y los jueces de Estados Unidos agilicen la documentación para que lo extraditen y enfrente la justicia allá, donde ocurrió el delito”, insistieron.

La familia informó que se reunirán con representantes del Ministerio de la Mujer y de la Cancillería para buscar soluciones que permitan acelerar la extradición del principal feminicida. En tanto, los tres hijos menores de Sheyla Gutiérrez permanecen bajo el cuidado de los abuelos maternos.

Josimar Cabrera es el principal
Josimar Cabrera es el principal sospechoso en el caso del asesinato de Sheylla Gutierrez. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Como se recuerda, el cuerpo de la joven madre habría sido encontrado en la misma manta que utilizó el padre de sus hijos cuando se le vio salir de su inmueble, según los registros de las cámaras de seguridad. Mientras las investigaciones avanzan, existen más indicios que involucran a Cabrera Cornejo.

Canales de ayuda

  • Línea 100: Atención gratuita, confidencial y disponible las 24 horas a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Brinda orientación, consejeríae información sobre los pasos a seguir en casos de violencia familiar o sexual.
  • Centro de Emergencia Mujer (CEM): Ofrecen atención integral, asesoría legal, psicológica y social. Puedes acercarte a un CEM en comisarías, hospitales o locales propios en todo el país.
  • Comisarías y unidades policiales: Se puede acudir a cualquier dependencia de la Policía Nacional para denunciar violencia física, psicológica o sexual.

Temas Relacionados

Estados UnidosSheyla GutiérrezFeminicidios en Perúperu-noticias

Más Noticias

Rafael López Aliaga denuncia manipulación con IA en video sobre Jaime Chincha y anuncia acción legal: “Esto no lo perdono”

El alcalde de Lima anunció que denunciará penalmente a un usuario por difundir un video manipulado con IA que lo hace parecer despectivo hacia el fallecido periodista Jaime Chincha, a quien rindió homenaje en un acto público

Rafael López Aliaga denuncia manipulación

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo

El alcalde propuso la creación de una alameda en la superficie, mientras que todo el tránsito vehicular se trasladaría a un túnel subterráneo de 6.93 kilómetros de longitud. La obra está valorizada en 600 millones de dólares

Rafael López Aliaga planea convertir

Congreso: Declaran persona no grata a Claudia Sheinbaum por su “inaceptable injerencia” en Perú al defender a Pedro Castillo

La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó, con 12 votos a favor, una moción que declara persona no grata a la presidenta de México y solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores que difunda esta medida a nivel diplomático

Congreso: Declaran persona no grata

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

El alcalde de Lima confirmó que dejará temporalmente su cargo el 12 de octubre para evaluar su candidatura presidencial en 2026. “Hay muchos temas que uno pone en la balanza. Vamos a ver”, afirmó

Rafael López Aliaga ratifica su

“Dina Boluarte está en jaque”: peritaje fiscal desmiente a Juan José Santiváñez y confirma su voz en audio de capitán ‘Culebra’

Un peritaje del Ministerio Público confirma que la voz en una grabación de más de dos horas, registrada por el capitán Junior Izquierdo, corresponde al actual ministro de Justicia

“Dina Boluarte está en jaque”:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga planea convertir

Rafael López Aliaga planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo

Congreso: Declaran persona no grata a Claudia Sheinbaum por su “inaceptable injerencia” en Perú al defender a Pedro Castillo

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

“Dina Boluarte está en jaque”: peritaje fiscal desmiente a Juan José Santiváñez y confirma su voz en audio de capitán ‘Culebra’

Exministro del Interior de Ecuador pide al Perú actuar para contener criminalidad: advierte sobre expansión de Los Choneros y Los Lobos

ENTRETENIMIENTO

Christian Meier y su trayectoria

Christian Meier y su trayectoria marcada por la reinvención constante: “Me rehúso a conformarme”

Pamela Franco respalda a Christian Cueva frente a críticas de Pamela López: “Decir que antes era buen padre y ahora no, es fuerte”

Hugo García apoya a Isabella Ladera tras filtración de video íntimo con Beéle: “Nada cambiará lo que siento por ti”

Youna acusa de amenazas a Samahara Lobatón por su hija: “Querías mandar a la policía en Orlando”

Giacomo Bocchio lanza crítica al chifa del ‘Cholo Mena’ e influencer iOA le responde: “Yo se los dije”

DEPORTES

Édgar González: razones para insistir

Édgar González: razones para insistir con Paolo Guerrero y por qué Néstor Gorosito debe ser el próximo entrenador de Perú

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Dónde ver Ecuador vs Argentina HOY: canal tv online del duelo por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Dónde ver Chile vs Uruguay HOY: canal tv online del duelo por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Dónde ver Venezuela vs Colombia HOY en Perú: canal tv online del duelo por fecha 18 de las Eliminatorias 2026