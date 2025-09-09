Despiden a Sheyla Gutiérrez en Lima: Familiares piden extradición del esposo para que enfrente la justicia en Estados Unidos

Dan el último adiós a Sheyla Gutiérrez, piden que esposo de peruana sea extraditado a Estados Unidos | Latina Noticias

El féretro de Sheyla Gutiérrez recorrió las calles de Breña, el barrio limeño donde creció, antes de llegar al cementerio El Ángel. Rodeada de familiares, amigos y vecinos, la joven madre peruana fue despedida entre expresiones de dolor y exigencias de justicia.

Durante el último adiós, quienes la conocieron destacaron su carácter emprendedor y solidario. Sheyla, de 33 años, había viajado a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades para sus hijos, sueño truncado tras su asesinato. El cuerpo de la joven fue repatriado el último sábado, luego de una semana de búsqueda que culminó con su hallazgo sin vida el pasado 16 de agosto en el Bosque Nacional de Los Ángeles.

Sus amigas no dudaron en despedirla con sus canciones favoritas de la joven madre y arreglo florales. Esperan que la justicia no tarde para su compañera, quien deja a tres menores de edad en la orfandad.

Despiden a Sheyla Gutiérrez en Lima mientras su familia exige extradición del principal sospechoso a Estados Unidos| Latina Noticias

Piden que su esposo sea extraditado en Estados Unidos

El principal sospechoso del crimen es su esposo, Josimar Cabrera Cornejo, pareja y padre de sus hijos. La familia de la víctima insiste en que la justicia debe alcanzarlo en territorio estadounidense, donde ocurrieron los hechos.

Cabrera Cornejo permanece detenido en Perú, cumpliendo nueve meses de prisión preventiva, mientras la fiscalía de Los Ángeles le abrió una investigación formal por el presunto feminicidio. Imágenes de video vigilancia del condominio donde vivían han sido presentadas como parte de la investigación.

Madre de Sheyla Gutiérrez pide que la justicia detenga a la pareja de su hija | Latina TV

“Lo que pido es que él ya se vaya para que pague lo que le hizo a mi hija. No puede ser. Le hizo mucho daño a una familia entera”, manifestó la madre a Latina Noticias.

Los abuelos maternos subrayaron la necesidad de que el proceso avance con celeridad y solicitaron el apoyo de las autoridades peruanas y estadounidenses. “Que la fiscalía y los jueces de Estados Unidos agilicen la documentación para que lo extraditen y enfrente la justicia allá, donde ocurrió el delito”, insistieron.

La familia informó que se reunirán con representantes del Ministerio de la Mujer y de la Cancillería para buscar soluciones que permitan acelerar la extradición del principal feminicida. En tanto, los tres hijos menores de Sheyla Gutiérrez permanecen bajo el cuidado de los abuelos maternos.

Josimar Cabrera es el principal sospechoso en el caso del asesinato de Sheylla Gutierrez. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Como se recuerda, el cuerpo de la joven madre habría sido encontrado en la misma manta que utilizó el padre de sus hijos cuando se le vio salir de su inmueble, según los registros de las cámaras de seguridad. Mientras las investigaciones avanzan, existen más indicios que involucran a Cabrera Cornejo.

Canales de ayuda

Línea 100: Atención gratuita, confidencial y disponible las 24 horas a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Brinda orientación, consejeríae información sobre los pasos a seguir en casos de violencia familiar o sexual.

Centro de Emergencia Mujer (CEM): Ofrecen atención integral, asesoría legal, psicológica y social. Puedes acercarte a un CEM en comisarías, hospitales o locales propios en todo el país.

Comisarías y unidades policiales: Se puede acudir a cualquier dependencia de la Policía Nacional para denunciar violencia física, psicológica o sexual.