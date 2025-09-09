Daniel Lazo es captado en aparente estado de ebriedad tras cantar en un quinceañero

Daniel Lazo es captado en aparente estado de ebriedad. Panamericana TV

El cantante peruano Daniel Lazo fue captado en un supuesto estado de ebriedad tras una presentación artística, situación que ha generado críticas y reacciones en el entorno del espectáculo local. El incidente ocurrió después de un show privado celebrado durante la reciente semana en Lima, donde el ganador de la primera temporada de ‘La Voz Perú’ participó como animador de un quinceañero, según mostró el programa Todo se filtra.

Las imágenes difundidas por el espacio televisivo revelaron cómo Daniel Lazo requirió acompañamiento y apoyo físico para poder desplazarse al salir del evento. En los registros audiovisuales, el cantante apareció desorientado y con signos de haber consumido una cantidad considerable de alcohol. “Si no lo cogían, se iba a caer totalmente al piso”, comentó Kurt Villavicencio, conductor conocido como Metiche, quien también señaló que no es la primera vez que el artista es protagonista de escándalos o polémicas.

Daniel Lazo es captado en aparente estado de ebriedad.

Todo se filtra destacó que Lazo había llegado al evento sin inconvenientes y que desarrolló su labor sobre el escenario de manera profesional antes de verse afectado por el consumo de bebidas alcohólicas. El propio Villavicencio lamentó la situación. “Ya en otras oportunidades lo hemos visto pasado de copas. Podría tener un problema con el alcohol”, sugirió en su programa.

¿Quién es Daniel Lazo?

Daniel Esteban Lazo Sánchez, nacido en 1990 en Ayacucho, saltó a la popularidad en 2013 luego de consagrarse como el primer campeón del formato musical televisivo La Voz Perú, lo que marcó el inicio de una carrera respaldada por Universal Music. Su sencillo debut ‘Si no es contigo’ lo posicionó de inmediato en la escena de la balada romántica y el pop nacional, seguido por discos como ‘16’ (2016) y ‘El amor y otras mentiras’ (2018).

Tras el ascenso vertiginoso, Lazo alternó incursiones en la música y la actuación, participando en producciones como ‘La última noticia’. El intérprete vivió momentos personales difíciles en los últimos años, a raíz del fallecimiento de su hermano, hecho al cual dedicó la canción ‘En otra vida’ en 2024. Además, en 2025 estrenó el tema ‘Promesa eterna’ junto a la agrupación Ge-ón Z.

Hasta el momento, Daniel Lazo no se ha pronunciado al respecto, muchos menos ha aclarado la situación.

Daniel Lazo es el primer ganador de La Voz Perú.

Daniel Lazo dedicó tema a su hermano fallecido

En el 2024, el cantante Daniel Lazo intentó regresar a la palestra presentando su sencillo titulado “En otra vida”, una composición dedicada a la memoria de su hermano fallecido, Joaquín Lazo. El estreno se realizó a través de plataformas digitales, donde el artista compartió con sus seguidores el trasfondo íntimo y emocional de la canción.

En el mensaje que acompañó el lanzamiento, Lazo confesó: “La muerte de mi hermano es un tema del que nunca me ha gustado hablar ya que es el momento más doloroso de mi vida, pero pensando en que casi todos hemos perdido a alguien que queremos mucho, hice esta canción en memoria de mi hermano que espero también sirva de respiro para quienes no siempre encuentran las palabras para hablar sobre estos temas tan dolorosos”.

La propuesta musical fue compuesta por Daniel Lazo junto a Gonzalo Calmet, nominado al Grammy, y Jesús “El Viejo” Rodríguez, ganador de Viña del Mar, quien también se encargó de la producción. Con esta propuesta, Daniel Lazo expresó su deseo de transmitir esperanza a sus oyentes, evitando una perspectiva sombría sobre la pérdida y proponiendo un enfoque que equilibra nostalgia y homenaje. “En otra vida” marcaba el regreso del cantante, sin embargo, hoy se encuentra envuelto en un nuevo escándalo.

Daniel Lazo.