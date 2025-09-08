Perú

Reniec confirma que su oficina de Miraflores atiende todos los domingos hasta el mediodía

La entidad amplía sus horarios de atención para trámites de DNI y recolección del documento, a pocos días del cierre del padrón electoral de las Elecciones Generales 2026.

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que su oficina registral de Miraflores atenderá de manera excepcional todos los domingos hasta el 12 de octubre, en un horario de 8:45 a. m. a 12:45 p. m. La medida se aplicará únicamente para realizar trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI) y para recoger el documento ya tramitado.

El local está ubicado en la avenida Ernesto Diez Canseco 230, en pleno distrito de Miraflores. Según precisó la institución, esta ampliación busca ofrecer mayores facilidades a los ciudadanos que necesitan renovar, actualizar o recoger su DNI antes del cierre del padrón electoral.

“El objetivo es que ningún ciudadano quede fuera del padrón por falta de actualización de sus datos”, indicó un vocero de la entidad, al subrayar que el plazo máximo para regularizar la información vence el próximo 14 de octubre.

DNI electrónico 3.0 ofrece numerosas
DNI electrónico 3.0 ofrece numerosas ventajas. (Foto: Agencia Andina)

Plazo para actualizar el DNI

El padrón electoral que se usará en las Elecciones Generales 2026 cerrará el 14 de octubre. Hasta esa fecha, los peruanos mayores de 18 años deben asegurarse de que la información consignada en su documento esté vigente. Después de ese día, las modificaciones realizadas en el DNI ya no se reflejarán en el padrón, lo que implica que cambios en el domicilio, nombre o estado civil quedarán fuera del registro electoral.

Reniec explicó que, para facilitar el proceso, además de Miraflores se han dispuesto horarios extendidos en seis agencias de Lima Metropolitana. Estas oficinas atenderán con jornada ininterrumpida de 12 horas, de lunes a viernes, desde las 7:45 a. m. hasta las 7:45 p. m.

Las sedes incluidas en esta medida son: San Borja (avenida San Luis 1673), Jesús María (avenida Talara 130), Santa Anita (avenida Los Eucaliptos 947), Independencia (calle Los Andes 486), Cercado de Lima (avenida Nicolás de Piérola 545) y la propia oficina de Miraflores.

En paralelo, otras agencias como San Juan de Miraflores (Guillermo Billinghurst 767), Centro de Lima (jirón Áncash 336), Lurín (Asociación de Vivienda Familiar Centinela) y Callao (avenida Dos de Mayo 440) atienden en el horario habitual de 7:45 a. m. a 4:45 p. m.

Emisión exclusiva del DNI electrónico 3.0

Desde el 28 de agosto, Reniec solo emite el DNI electrónico 3.0, tanto para adultos como para menores de edad. Los documentos en formato azul y amarillo dejaron de imprimirse, aunque continúan siendo válidos hasta su fecha de caducidad.

El costo del nuevo documento se mantiene en 30 soles para adultos y 16 soles para menores, en el caso de quienes lo tramitan por primera vez. La entidad destacó que esta versión electrónica ofrece mayores niveles de seguridad y permite realizar trámites digitales con firma electrónica certificada.

“El DNI electrónico 3.0 constituye un paso hacia la modernización del sistema de identificación en el país”, señaló un representante del Reniec.

Importancia del trámite para los comicios

La actualización de datos en el DNI es fundamental para garantizar que la información del ciudadano aparezca correctamente en el padrón electoral. Este registro será la base para las próximas elecciones y permitirá que cada peruano participe con sus datos oficiales.

“Invocamos a la ciudadanía a no esperar el último momento y acercarse a nuestras oficinas para evitar inconvenientes”, puntualizó el vocero del Reniec.

Con estas disposiciones, la entidad busca asegurar que el mayor número posible de ciudadanos tenga su DNI actualizadoantes del 14 de octubre, fecha clave para definir el padrón que se utilizará en las Elecciones Generales 2026.

Temas Relacionados

ReniecMirafloresDNIperu-noticias

Más Noticias

Cercado de Lima: Jalador de combis baleado mientras desayunaba un caldo de gallina a metros de la Plaza Dos de Mayo

La víctima recibió un disparo en el rostro y logró caminar 40 metros antes de desplomarse sobre el pavimento. Sobrevivió al ataque y permanece en observación médica en el Hospital Ramón Castilla

Cercado de Lima: Jalador de

Este es el superalimento andino que regula el azúcar, combate el envejecimiento y fortalece la salud integral

Esta fruta, conocida como el “oro de los incas”, destaca por su bajo índice glucémico, su alto contenido antioxidante y su aporte nutricional. Su consumo ayuda a regular el azúcar, prevenir el envejecimiento y fortalecer la salud integral

Este es el superalimento andino

Impedimento de salida para Betssy Chávez por un año: Fiscalía pide medida restrictiva contra expremier

Suspendida congresista, acusada por el presunto delito de rebelión, fue excarcelada el pasado 4 de setiembre por orden del Tribunal Constitucional

Impedimento de salida para Betssy

Irregularidades en la muerte de Jaime Chincha: PNP revela certificado sin sustento y negativa de la Fiscalía a autorizar necropsia de ley

El pronunciamiento de la PNP precisa que el médico que firmó el certificado nunca acudió al lugar del deceso ni trató al periodista. Aunque se alertó de la irregularidad y de las consecuencias médico-legales de validar dicho documento, la Fiscalía descartó investigar y rechazó ordenar la necropsia de ley

Irregularidades en la muerte de

Ignacio Buse se asoma al top-100 en el ranking ATP tras consagración en Challenger de Sevilla: la nueva posición del ‘Colorado’ en el circuito

La consecución del título en Andalucía le otorgó 125 puntos al máximo exponente de la raqueta peruano. Su nueva plaza demuestra su constante crecimiento e innegable irrupción a nivel mundial

Ignacio Buse se asoma al
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Impedimento de salida para Betssy

Impedimento de salida para Betssy Chávez por un año: Fiscalía pide medida restrictiva contra expremier

Betssy Chávez queda vetada del Congreso luego de su excarcelación: “Trabajará donde tenga la oportunidad, pero aquí no”

Archivan proceso contra Rafael López Aliaga por presunta infracción a la neutralidad: estos fueron los argumentos del JEE

Juan José Santiváñez anunció peritaje de parte para impugnar informe fiscal que concluyó “alta probabilidad” de su voz en audio

Mujer se desmaya frente a Dina Boluarte al recibir su título de propiedad en Palacio de Gobierno

ENTRETENIMIENTO

Pamela López confiesa que el

Pamela López confiesa que el beso con Piero Arenas fue por venganza a Christian Cueva: “quería sentir otros labios”

Madre de Milenka Nolasco llama “vieja” a Janet Barboza: la conductora responde con duras críticas

Christian Meier y su trayectoria marcada por la reinvención constante: “Me rehúso a conformarme”

Fito Páez en Lima: horario, accesos, restricciones, recomendaciones y más para el concierto

Isabella Ladera habría regresado con Beéle, pese a románticos mensajes de Hugo García

DEPORTES

Ignacio Buse se asoma al

Ignacio Buse se asoma al top-100 en el ranking ATP tras consagración en Challenger de Sevilla: la nueva posición del ‘Colorado’ en el circuito

A qué hora juega Venezuela vs Colombia en Perú: partido en Maturín por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Beto da Silva acusa a exentrenador de Melgar por maltratarlo: “Fue un momento duro, llegaba estresado todos los días; era insoportable”

A qué hora juega Chile vs Uruguay: partido en Santiago por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Édgar González: la recurrencia con Paolo Guerrero, por qué Néstor Gorosito debe ser el próximo entrenador de Perú y reflexión sobre Paraguay