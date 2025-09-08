Reniec confirma que su oficina de Miraflores atiende todos los domingos hasta el mediodía

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que su oficina registral de Miraflores atenderá de manera excepcional todos los domingos hasta el 12 de octubre, en un horario de 8:45 a. m. a 12:45 p. m. La medida se aplicará únicamente para realizar trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI) y para recoger el documento ya tramitado.

El local está ubicado en la avenida Ernesto Diez Canseco 230, en pleno distrito de Miraflores. Según precisó la institución, esta ampliación busca ofrecer mayores facilidades a los ciudadanos que necesitan renovar, actualizar o recoger su DNI antes del cierre del padrón electoral.

“El objetivo es que ningún ciudadano quede fuera del padrón por falta de actualización de sus datos”, indicó un vocero de la entidad, al subrayar que el plazo máximo para regularizar la información vence el próximo 14 de octubre.

DNI electrónico 3.0 ofrece numerosas ventajas. (Foto: Agencia Andina)

Plazo para actualizar el DNI

El padrón electoral que se usará en las Elecciones Generales 2026 cerrará el 14 de octubre. Hasta esa fecha, los peruanos mayores de 18 años deben asegurarse de que la información consignada en su documento esté vigente. Después de ese día, las modificaciones realizadas en el DNI ya no se reflejarán en el padrón, lo que implica que cambios en el domicilio, nombre o estado civil quedarán fuera del registro electoral.

Reniec explicó que, para facilitar el proceso, además de Miraflores se han dispuesto horarios extendidos en seis agencias de Lima Metropolitana. Estas oficinas atenderán con jornada ininterrumpida de 12 horas, de lunes a viernes, desde las 7:45 a. m. hasta las 7:45 p. m.

Las sedes incluidas en esta medida son: San Borja (avenida San Luis 1673), Jesús María (avenida Talara 130), Santa Anita (avenida Los Eucaliptos 947), Independencia (calle Los Andes 486), Cercado de Lima (avenida Nicolás de Piérola 545) y la propia oficina de Miraflores.

En paralelo, otras agencias como San Juan de Miraflores (Guillermo Billinghurst 767), Centro de Lima (jirón Áncash 336), Lurín (Asociación de Vivienda Familiar Centinela) y Callao (avenida Dos de Mayo 440) atienden en el horario habitual de 7:45 a. m. a 4:45 p. m.

Emisión exclusiva del DNI electrónico 3.0

Desde el 28 de agosto, Reniec solo emite el DNI electrónico 3.0, tanto para adultos como para menores de edad. Los documentos en formato azul y amarillo dejaron de imprimirse, aunque continúan siendo válidos hasta su fecha de caducidad.

El costo del nuevo documento se mantiene en 30 soles para adultos y 16 soles para menores, en el caso de quienes lo tramitan por primera vez. La entidad destacó que esta versión electrónica ofrece mayores niveles de seguridad y permite realizar trámites digitales con firma electrónica certificada.

“El DNI electrónico 3.0 constituye un paso hacia la modernización del sistema de identificación en el país”, señaló un representante del Reniec.

Importancia del trámite para los comicios

La actualización de datos en el DNI es fundamental para garantizar que la información del ciudadano aparezca correctamente en el padrón electoral. Este registro será la base para las próximas elecciones y permitirá que cada peruano participe con sus datos oficiales.

“Invocamos a la ciudadanía a no esperar el último momento y acercarse a nuestras oficinas para evitar inconvenientes”, puntualizó el vocero del Reniec.

Con estas disposiciones, la entidad busca asegurar que el mayor número posible de ciudadanos tenga su DNI actualizadoantes del 14 de octubre, fecha clave para definir el padrón que se utilizará en las Elecciones Generales 2026.