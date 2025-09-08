Perú

Qué se celebra el 8 de septiembre en el Perú: hitos históricos, culturales y religiosos que marcaron esta fecha

Acontecimientos históricos, culturales y religiosos convergen en esta jornada, reflejando los procesos de emancipación, reconciliación política y construcción de símbolos que han forjado la identidad peruana a lo largo de los siglos

Manoel Obando

Manoel Obando

¿Qué pasó un día como hoy? El 8 de septiembre reúne acontecimientos clave para la historia y cultura del Perú. En 1820, José de San Martín desembarcó en Paracas, iniciando la campaña libertadora.

En 1903, Manuel Candamo asumió la presidencia, marcando estabilidad política. En 1908, se inauguró la Cripta de los Héroes en honor a los caídos en la Guerra del Pacífico. En 1926, nació el compositor Adrián Flores Albán, autor del vals “Alma, Corazón y Vida”. En 1967, Eduardo Picher Peña fue consagrado primer obispo del Callao.

Además, el Día Internacional del Periodista y la Semana de la Cocina Peruana enriquecen la identidad nacional.

8 de septiembre de 1820 - San Martín desembarcó en Paracas y dio inicio a la liberación del Perú

La llegada de San Martín
La llegada de San Martín a Paracas el 8 de septiembre de 1820 marcó el comienzo de una estrategia militar decisiva que meses después culminaría con la proclamación de la independencia del Perú. (BNP)

El 8 de septiembre de 1820, el ejército libertador comandado por José de San Martín desembarcó ordenadamente en la bahía de Paracas, cerca del puerto de Pisco.

Esta táctica permitió tomar la localidad sin resistencia mientras las fuerzas realistas huyeron hacia la sierra. San Martín instaló su cuartel general en Pisco y organizó una rápida avanzada hacia el interior del país.

Desde ahí, las tropas patriotas difundieron las ideas emancipadoras y captaron voluntarios entre la población local. Este hecho marcó el inicio de una campaña estratégica que culminaría meses después con la proclamación de la independencia del Perú.

8 de septiembre de 1903 – Manuel Candamo asume la presidencia constitucional del Perú

La llegada de Manuel Candamo
La llegada de Manuel Candamo a la presidencia el 8 de septiembre de 1903 representó un esfuerzo por restaurar la paz interna y estabilizar las instituciones tras largos periodos de conflicto. (Estudio Courret)

El 8 de septiembre de 1903, Manuel Candamo juró como presidente constitucional del Perú, tras ser elegido por el Partido Civil.

Su gobierno marcó el inicio de una etapa de estabilidad política después de años de conflictos internos y crisis institucionales. Candamo priorizó la reconciliación nacional, la modernización económica y la consolidación de un Estado más ordenado.

Además, buscó acuerdos entre las distintas facciones políticas para evitar nuevas disputas de poder. Aunque su mandato fue breve debido a su fallecimiento en 1904, su llegada al poder simbolizó un intento de restablecer el equilibrio democrático.

8 de septiembre de 1908 - se da la inauguración solemne de la Cripta de los Héroes en Lima

Con diseño del arquitecto Emile
Con diseño del arquitecto Emile Robert, la Cripta de los Héroes fue inaugurada el 8 de septiembre de 1908 en el Presbítero Maestro, convirtiéndose en un símbolo patrio de respeto y memoria. (Andina)

El 8 de septiembre de 1908 se inauguró oficialmente la Cripta de los Héroes en el Cementerio Presbítero Maestro de Lima.

Construida en mármol y piedra por el arquitecto Emile Robert, el monumento celebra a los combatientes peruanos caídos en la Guerra del Pacífico. Una escultura en mármol, “Gloria Victis”, corona la estructura de estilo ecléctico.

La cripta posee tres niveles, sarcófagos y nichos con los restos de héroes como Miguel Grau y Francisco Bolognesi, además de combatientes anónimos. Con el tiempo, fue ampliada, restaurada y declarada Santuario Patriótico, consolidándose como símbolo de memoria y respeto nacional.

8 de septiembre de 1926 - Nace Adrián Flores Albán, creador del vals “Alma, Corazón y Vida”

Adrián Flores Albán dejó un
Adrián Flores Albán dejó un legado invaluable en la música criolla con composiciones como “Alma, Corazón y Vida” y otros valses icónicos del repertorio peruano. (Perú Criollo)

El 8 de septiembre de 1926 nació en Sullana, Piura, Adrián Flores Albán, uno de los compositores más destacados de la música criolla peruana.

Es autor del célebre vals “Alma, Corazón y Vida”, interpretado por reconocidos artistas internacionales y considerado un clásico del cancionero latinoamericano. Además, compuso piezas emblemáticas como “Como una visión”, “Ausencia” y “Por nuestro amor”, que consolidaron su legado dentro del vals peruano.

Su obra trascendió fronteras y generaciones, convirtiéndose en parte esencial de la identidad musical del Perú. Falleció en 2023 a los 97 años, dejando un legado inmortal en la música popular.

8 de septiembre de 1967 - consagración de Eduardo Picher Peña como primer obispo del Callao

La consagración de Eduardo Picher
La consagración de Eduardo Picher Peña como primer obispo del Callao el 8 de septiembre de 1967 abrió una etapa de renovación pastoral, acercando la Iglesia a comunidades y hermandades locales. (Arzobispado ed Huancayo)

El 8 de septiembre de 1967 fue consagrado obispo Eduardo Picher Peña, primer titular de la Diócesis del Callao, designado por el papa Pablo VI.

Ordenado sacerdote en 1944, dedicó su misión episcopal a visitar parroquias, escuelas y entidades civiles, impulsando congregaciones y renovando las hermandades. En 1971 fue trasladado como arzobispo de Huancayo y, posteriormente, se desempeñó como obispo castrense del Perú entre 1984 y 1995.

Durante su episcopado, promovió el apostolado social y pastoral, consolidando su legado con el lema “Ubi charitas, ibi Dominus” (“Donde hay amor, allí está el Señor”). Falleció en 2002.

8 de septiembre de 2022 - se declara la Semana de la Cocina Peruana para revalorar su gastronomía

La Semana de la Cocina
La Semana de la Cocina Peruana, declarada oficialmente el 8 de septiembre de 2022, celebra la diversidad de sabores regionales y el papel de la gastronomía en la economía nacional. (Andina)

El 8 de septiembre de 2022, mediante decreto supremo, se declaró oficialmente la Semana de la Cocina Peruana, celebrada cada segunda semana de septiembre.

La iniciativa busca revalorizar el patrimonio gastronómico, fortalecer la identidad cultural y posicionar a Perú como uno de los principales destinos culinarios del mundo. Durante esta semana, se desarrollan ferias y festivales, como “Perú Mucho Gusto”, que exhiben la diversidad de platos regionales y la riqueza de la cocina nacional.

La celebración culmina con el Día Nacional de la Cocina y Gastronomía Peruana, promoviendo el turismo, el desarrollo económico y las mypes.

8 de septiembre - Día Internacional del Periodista

Esta fecha reconoce el coraje
Esta fecha reconoce el coraje de los periodistas en la búsqueda de la verdad, resalta su aporte esencial a la democracia y recuerda a quienes murieron ejerciendo su vocación informativa. (EFE)

El 8 de septiembre fue establecido en 1958 como el Día Internacional del Periodista, en recuerdo del periodista checoslovaco Julius Fučík, ejecutado por los nazis en 1943.

La fecha reconoce la labor esencial de los comunicadores al buscar la verdad y defender la libertad de expresión, aun bajo alto riesgo.

Esta conmemoración resalta el valor de quienes informan a la sociedad con rigor ético, y honra especialmente a quienes han perdido la vida por ejercer su profesión. La jornada es un llamado a fortalecer la prensa libre y a proteger el derecho de todos a estar informados.

