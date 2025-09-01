Perú

Greissy Ortega estalla contra Milena Zárate tras su paso por “El valor de la verdad” y la llama “mitómana”, “payasa” y “la sin pecados” en redes sociales

La tensión entre Greissy Ortega y Milena Zárate volvió a desatarse tras la aparición televisiva de la cantante. Greissy la calificó de “mitómana” y “payasa” en Instagram, encendiendo una nueva etapa en la interminable disputa familiar

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
La bailarina sorprendió a sus
La bailarina sorprendió a sus seguidores con mensajes cargados de ironía tras la aparición televisiva de su hermana, dejando claro que la rivalidad entre ambas sigue más viva que nunca en el mundo del espectáculo (El Valor de la Verdad)

La disputa entre Greissy Ortega y Milena Zárate se intensificó después de que Milena participara en El valor de la verdad. En la primera parte de su entrevista, la cantante hizo varias confesiones que dejaron a todos sorprendidos, incluida su hermana.

Horas después, Greissy reaccionó en Instagram y lanzó indirectas muy directas, llamándola “mitómana” y “payasa”. Las publicaciones causaron revuelo entre sus seguidores y reavivaron un conflicto que parece no tener final.

Esta guerra mediática entre las hermanas ha atravesado programas de televisión, redes sociales y entrevistas exclusivas, siempre cargada de declaraciones explosivas, reproches y resentimientos que el paso del tiempo no ha logrado apagar.

Greissy responde con fuerza y la llama “mitómana”

Greissy Ortega vuelve a enfrentar
Greissy Ortega vuelve a enfrentar públicamente a su hermana Milena, llamándola “mitómana” y “payasa”. Sus declaraciones avivan una disputa que lleva más de una década sin resolverse (El Valor de la Verdad)

La tensión volvió a encenderse cuando Greissy Ortega reaccionó al último paso televisivo de Milena. A través de sus historias en Instagram, publicó mensajes que muchos interpretaron como dirigidos a su hermana. En uno de ellos escribió: “Mitómana y payasa. Hoy la condecoró. Qué buena mentirosa nos resultó la sin pecados”.

El mensaje encendió las redes. Los seguidores de ambas comenzaron a tomar partido, mientras otros criticaban que el conflicto familiar se ventile públicamente. Sin embargo, la relación entre las hermanas ha estado marcada por los enfrentamientos mediáticos desde hace años, y parece que ninguna está dispuesta a dar el brazo a torcer.

Greissy, además, dejó entrever que no cree en las declaraciones de Milena y que la imagen que ella proyecta en televisión no corresponde con la realidad. Su reacción generó una ola de comentarios, algunos respaldando su postura y otros acusándola de alimentar un enfrentamiento que ya se ha extendido demasiado en el tiempo.

El detonante, según los seguidores más atentos, habrían sido las confesiones que Milena hizo en el sillón rojo. Aunque Greissy no la mencionó directamente, el tono y los calificativos no dejaron dudas sobre quién era la destinataria.

Las confesiones más polémicas de Milena en el sillón rojo

Durante su entrevista, Milena Zárate
Durante su entrevista, Milena Zárate confesó haber sido arrestada por tráfico de drogas en Colombia. Contó que cayó en la redada tras asistir a una excursión en yate sin conocer los detalles (El Valor de la Verdad)

En la primera parte de la entrevista de Milena Zárate en El valor de la verdad, se revelaron aspectos íntimos de su vida personal y profesional. Uno de los momentos más impactantes fue cuando Beto Ortiz le preguntó: “¿Te detuvieron por tráfico de drogas?”. Milena respondió afirmativamente, y el polígrafo confirmó que decía la verdad.

La cantante relató que, durante sus inicios en el mundo artístico, formó una agrupación musical en Cartagena. El productor que las apoyaba les ofreció una casa y se encargaba de coordinar sus presentaciones. Fue en ese entorno donde conocieron a un hombre de origen haitiano que comenzó a frecuentar al grupo.

Según Milena, todo parecía normal hasta que fueron invitados a una excursión en yate. Lo que no sabían era que la embarcación tenía un doble fondo donde se transportaban sustancias ilícitas. La situación terminó con la intervención de las autoridades y el arresto de todos los presentes, incluida ella.

El relato sorprendió tanto al público como a los acompañantes que la apoyaban durante la entrevista. Milena aseguró que se trató de un episodio confuso y que logró dejar atrás ese capítulo complicado. Sin embargo, este tipo de confesiones parecen haber sido la chispa que encendió nuevamente la rivalidad con Greissy, quien habría interpretado varias de las declaraciones como intentos de manipular la narrativa familiar.

Un conflicto que parece no tener fin

La rivalidad entre Greissy y
La rivalidad entre Greissy y Milena crece con cada confesión. Los seguidores esperan más revelaciones en la próxima emisión de El valor de la verdad, mientras ambas se lanzan indirectas (El Valor de la Verdad)

La relación entre Milena Zárate y Greissy Ortega ha estado marcada por enfrentamientos constantes desde hace más de diez años, cuando ambas se vieron envueltas en un escándalo amoroso que acaparó titulares. Desde entonces, cada intento de reconciliación se ha visto opacado por nuevas disputas y acusaciones mutuas.

Greissy sostiene que Milena utiliza cada aparición pública para victimizarse, mientras que Milena ha dejado entrever en más de una ocasión que su hermana la traicionó en el pasado. Este intercambio de reproches ha mantenido vivo un conflicto que se ha convertido casi en una telenovela para quienes siguen sus pasos.

El programa El valor de la verdad solo ha servido para añadir más combustible al fuego. En la primera parte de la entrevista, Milena evitó responder algunas preguntas vinculadas a Greissy, pero se anticipa que la segunda entrega, programada para el próximo domingo, revelará detalles aún más personales.

Temas Relacionados

Greissy OrtegaMilena Zárateperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Jefe del INPE es denunciado por fraude de más de 80 mil soles: denunciante entregó chats y fotos al Ministerio Público

Iván Paredes es investigado por presunta estafa tras recibir dinero a cambio de asesoría legal que no brindó. La denunciante presentó audios, chats y fotos como prueba, y el caso fue derivado a la fiscalía especializada

Jefe del INPE es denunciado

Beca 18-2026: se confirma fecha de inicio de postulación para estudiar gratis una carrera profesional

El Pronabec anunció el inicio oficial de la convocatoria 2026 del concurso Beca 18, que permitirá a 20.000 jóvenes peruanos estudiar una carrera profesional con todos los gastos cubiertos

Beca 18-2026: se confirma fecha

Carlos Zambrano pidió no mirar la tabla de Eliminatorias para lograr el triunfo en Perú vs Uruguay: “Es nuestra salvación”

El defensa de Alianza Lima sabe muy bien que ante los ‘charrúas’ será todo o nada para la selección peruana, que sueña con el milagro en la última fecha doble de Clasificatorias Sudamericanas

Carlos Zambrano pidió no mirar

Choferes de la Línea 36 suspenden servicio tras sufrir dos ataques extorsivos en horas: “Nuestra integridad nadie nos la va a devolver”

Los transportistas de la ruta que conecta San Martín de Porres con Chorrillos señalaron que la suspensión del lunes podría ampliarse en los próximos días mientras no existan medidas que los protejan de las mafias

Choferes de la Línea 36

Gobierno evalúa decretar el Día del Pan con Chicharrón tras nuevo triunfo en el Mundial de desayunos, ¿pero la fecha ya existe?

El anuncio fue cuestionado al recordarse que suele promoverse el consumo del desayuno peruano cada tercer sábado de junio

Gobierno evalúa decretar el Día
ÚLTIMAS NOTICIAS
Entre moda urbana y accesorios

Entre moda urbana y accesorios de lujo, así fueron los looks de Messi y De Paul en su llegada a Argentina

El juez que prohibió publicar audios de Karina Milei tiene 9 denuncias en contra: cinco son por acoso sexual

El dólar oficial saltó a $1.385 y quedó en su nivel más alto desde la salida del cepo

Habían planeado un fin de semana romántico en un hotel de Berazategui y el chofer que los llevó les robó: el video

“Si llegás a hacer la denuncia, te rompo la cabeza”: condenan a un hombre por amenazas contra su ex pareja

INFOBAE AMÉRICA
Nicaragua provoca a Ucrania al

Nicaragua provoca a Ucrania al reconocer regiones ocupadas por Rusia

La dictadura de Daniel Ortega pactó un acuerdo de cooperación con un territorio ucraniano ocupado ilegalmente por Rusia

El déficit de habilidades digitales expone a América Latina a un rezago estructural

Carlos Carvallo Spalding recibió la calificación “A” de Global Finance por el liderazgo en el Banco Central del Paraguay

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa recibirá al secretario de Estado de EEUU Marco Rubio

TELESHOW
Juana Repetto habló de sus

Juana Repetto habló de sus malestares después de anunciar su embarazo: “Estoy como deshecha”

Christian Sancho contó por qué tuvo que ser internado de urgencia: “Tuve un cuadro de deshidratación”

Brandoni apoyó a Francella por la película Homo Argentum: “El está muy afectado, y a la vez muy contento por el extraordinario éxito”

Llegó a juicio el ataque de un viudo negro al ex novio de Lizy Tagliani: tres imputados

Georgina Barbarossa mostró su travesía por Tailandia: templos, sabores exóticos y una aventura de colores