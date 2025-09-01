Greissy Ortega estalla contra Milena Zárate tras su paso por “El valor de la verdad” y la llama “mitómana”, “payasa” y “la sin pecados” en redes sociales

La bailarina sorprendió a sus seguidores con mensajes cargados de ironía tras la aparición televisiva de su hermana, dejando claro que la rivalidad entre ambas sigue más viva que nunca en el mundo del espectáculo (El Valor de la Verdad)

La disputa entre Greissy Ortega y Milena Zárate se intensificó después de que Milena participara en El valor de la verdad. En la primera parte de su entrevista, la cantante hizo varias confesiones que dejaron a todos sorprendidos, incluida su hermana.

Horas después, Greissy reaccionó en Instagram y lanzó indirectas muy directas, llamándola “mitómana” y “payasa”. Las publicaciones causaron revuelo entre sus seguidores y reavivaron un conflicto que parece no tener final.

Esta guerra mediática entre las hermanas ha atravesado programas de televisión, redes sociales y entrevistas exclusivas, siempre cargada de declaraciones explosivas, reproches y resentimientos que el paso del tiempo no ha logrado apagar.

Greissy responde con fuerza y la llama “mitómana”

Greissy Ortega vuelve a enfrentar públicamente a su hermana Milena, llamándola “mitómana” y “payasa”. Sus declaraciones avivan una disputa que lleva más de una década sin resolverse (El Valor de la Verdad)

La tensión volvió a encenderse cuando Greissy Ortega reaccionó al último paso televisivo de Milena. A través de sus historias en Instagram, publicó mensajes que muchos interpretaron como dirigidos a su hermana. En uno de ellos escribió: “Mitómana y payasa. Hoy la condecoró. Qué buena mentirosa nos resultó la sin pecados”.

El mensaje encendió las redes. Los seguidores de ambas comenzaron a tomar partido, mientras otros criticaban que el conflicto familiar se ventile públicamente. Sin embargo, la relación entre las hermanas ha estado marcada por los enfrentamientos mediáticos desde hace años, y parece que ninguna está dispuesta a dar el brazo a torcer.

Greissy, además, dejó entrever que no cree en las declaraciones de Milena y que la imagen que ella proyecta en televisión no corresponde con la realidad. Su reacción generó una ola de comentarios, algunos respaldando su postura y otros acusándola de alimentar un enfrentamiento que ya se ha extendido demasiado en el tiempo.

El detonante, según los seguidores más atentos, habrían sido las confesiones que Milena hizo en el sillón rojo. Aunque Greissy no la mencionó directamente, el tono y los calificativos no dejaron dudas sobre quién era la destinataria.

Las confesiones más polémicas de Milena en el sillón rojo

Durante su entrevista, Milena Zárate confesó haber sido arrestada por tráfico de drogas en Colombia. Contó que cayó en la redada tras asistir a una excursión en yate sin conocer los detalles (El Valor de la Verdad)

En la primera parte de la entrevista de Milena Zárate en El valor de la verdad, se revelaron aspectos íntimos de su vida personal y profesional. Uno de los momentos más impactantes fue cuando Beto Ortiz le preguntó: “¿Te detuvieron por tráfico de drogas?”. Milena respondió afirmativamente, y el polígrafo confirmó que decía la verdad.

La cantante relató que, durante sus inicios en el mundo artístico, formó una agrupación musical en Cartagena. El productor que las apoyaba les ofreció una casa y se encargaba de coordinar sus presentaciones. Fue en ese entorno donde conocieron a un hombre de origen haitiano que comenzó a frecuentar al grupo.

Según Milena, todo parecía normal hasta que fueron invitados a una excursión en yate. Lo que no sabían era que la embarcación tenía un doble fondo donde se transportaban sustancias ilícitas. La situación terminó con la intervención de las autoridades y el arresto de todos los presentes, incluida ella.

El relato sorprendió tanto al público como a los acompañantes que la apoyaban durante la entrevista. Milena aseguró que se trató de un episodio confuso y que logró dejar atrás ese capítulo complicado. Sin embargo, este tipo de confesiones parecen haber sido la chispa que encendió nuevamente la rivalidad con Greissy, quien habría interpretado varias de las declaraciones como intentos de manipular la narrativa familiar.

Un conflicto que parece no tener fin

La rivalidad entre Greissy y Milena crece con cada confesión. Los seguidores esperan más revelaciones en la próxima emisión de El valor de la verdad, mientras ambas se lanzan indirectas (El Valor de la Verdad)

La relación entre Milena Zárate y Greissy Ortega ha estado marcada por enfrentamientos constantes desde hace más de diez años, cuando ambas se vieron envueltas en un escándalo amoroso que acaparó titulares. Desde entonces, cada intento de reconciliación se ha visto opacado por nuevas disputas y acusaciones mutuas.

Greissy sostiene que Milena utiliza cada aparición pública para victimizarse, mientras que Milena ha dejado entrever en más de una ocasión que su hermana la traicionó en el pasado. Este intercambio de reproches ha mantenido vivo un conflicto que se ha convertido casi en una telenovela para quienes siguen sus pasos.

El programa El valor de la verdad solo ha servido para añadir más combustible al fuego. En la primera parte de la entrevista, Milena evitó responder algunas preguntas vinculadas a Greissy, pero se anticipa que la segunda entrega, programada para el próximo domingo, revelará detalles aún más personales.