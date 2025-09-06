Perú

OMS levanta la emergencia internacional por el virus mpox, pero señaló que la alerta sigue vigente

La entidad subrayó que los avances científicos y epidemiológicos han permitido comprender mejor cómo se transmite el virus, cuáles son los factores de riesgo y qué condiciones derivan en complicaciones graves

David Solar Silva

(Foto: Andina)
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que, tras más de un año, se levanta la emergencia internacional declarada por el virus mpox (viruela del mono). Aunque los casos y muertes han disminuido, el organismo advierte que la amenaza aún no ha terminado y que la vigilancia debe continuar.

El levantamiento de la emergencia sanitaria se sustenta en una tendencia positiva registrada en los últimos meses. Según Tedros, la reducción sostenida de casos y fallecimientos en países como República Democrática del Congo, Burundi, Sierra Leona y Uganda, entre otros, demuestra un mayor control sobre la propagación del mpox.

Durante el anuncio, el director general de la OMS subrayó que los avances científicos y epidemiológicos han permitido comprender mejor cómo se transmite el virus, cuáles son los factores de riesgo y qué condiciones derivan en complicaciones graves. Este conocimiento ha dado lugar a sistemas de respuesta más sólidos en las naciones afectadas, donde se ha reforzado la capacidad de detección, atención y tratamiento.

Sin embargo, el máximo representante de la OMS enfatizó que este logro no debe interpretarse como el fin de la amenaza. “Levantar la declaración de emergencia no significa que la amenaza haya terminado ni que nuestra respuesta se detenga. Tomamos nota de la decisión tomada ayer por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades”, advirtió Tedros.

De igual modo, señaló que el mundo no puede bajar la guardia frente a un virus que aún circula activamente en varias regiones, y que requiere de un monitoreo constante y de cooperación internacional para evitar nuevos brotes.

Situación actual del virus

Desde que se declaró la emergencia internacional, la OMS ha contabilizado 34,386 casos y 138 muertes asociadas al mpox. La enfermedad se mantiene activa en 84 países, de los cuales 21 han reportado transmisión continua en las últimas seis semanas, lo que confirma que el riesgo persiste.

El organismo sanitario también detalló que existen variantes del virus asociadas a distintas regiones: el clado IIb, identificado principalmente en África occidental; el clado Ib, presente en África oriental; y ambos clados circulando en África central. Esta diversidad genética obliga a mantener una estricta vigilancia epidemiológica y a adaptar las estrategias de respuesta según el contexto regional.

La mpox es conocida como
El pasado 20 de agosto, la OMS prorrogó por doce meses las recomendaciones dirigidas a los Estados miembros. Estas incluyen reforzar los sistemas de vigilancia, asegurar la disponibilidad de pruebas diagnósticas, garantizar atención adecuada a los pacientes y proteger a las comunidades más vulnerables.

Aunque la situación global muestra signos de mejora, la OMS recordó que el nivel de riesgo sigue siendo elevado en África, donde se concentra la mayoría de casos y muertes. Por ello, el organismo insistió en que la cooperación internacional, la inversión en sistemas de salud y la preparación de los países son claves para prevenir futuros brotes.

El anuncio del levantamiento de la emergencia internacional por el mpox representa un avance en la respuesta sanitaria global, pero también un recordatorio de que las enfermedades emergentes exigen atención constante. La OMS reiteró que los gobiernos y las comunidades deben mantener los esfuerzos para evitar que la amenaza se convierta nuevamente en crisis.

