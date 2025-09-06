Elvia Abril destapa la millonaria cifra que Leslie Shaw le habría exigido para un dueto: “Pedía 45 000 soles”

Elvia Abril destapa la millonaria cifra que Leslie Shaw habría exigido para un dueto: “Pedían 45 000 soles”. Video: Ponte en la cola

Leslie Shaw sigue en la polémica. La controversia en torno a la cantante se intensificó tras las declaraciones de la intérprete folclórica Elvia Abril, quien aseguró que la artista le exigió S/ 45 000 para realizar una colaboración musical.

En palabras de Abril, “llamaron los abogados de la señora Leslie, dijeron que querían hacer un feat, una colaboración, pero después de lo que me han hecho, me han insultado, me han humillado. Para la colaboración estaban pidiendo 45 mil soles”, afirmó la cantante en una reciente entrevista para ‘Ponte en la cola’.

La situación se originó cuando Elvia Abril interpretó el tema ‘Hay niveles’, éxito de Leslie Shaw con Marisol, sin contar con autorización ni abonar derechos de autor. Ante este hecho, Shaw anunció públicamente que tomaría acciones legales.

Posteriormente, según relató Abril en el programa ‘Ponte en la Cola’, recibió una propuesta formal de colaboración a través de los representantes legales de Shaw, pero el monto solicitado resultó, a su juicio, desproporcionado.

Carlos Rincón también confirmó que Leslie Shaw le pidió un monto en dólares

Durante la entrevista, Abril explicó que se encontraba en Perú para trabajar junto a la cantante Handa y el compositor Carlos Rincón en el tema ‘Cascabel’, una producción que, según sus palabras, funcionaba como una indirecta. La reunión cobró relevancia porque los tres artistas han tenido desacuerdos previos con Shaw relacionados con derechos y autoría de canciones.

El productor musical Carlos Rincón, presente en la conversación, aportó su propia experiencia con la artista. Rincón afirmó que, tras el éxito de los temas ‘Hay niveles’ y ‘Pendejerete’, ambos compuestos por él para Shaw, también recibió una solicitud económica considerable para una colaboración con su grupo.

“Había pegado ‘Hay niveles’ y ‘Pendejerete’. Entonces yo también le digo para hacer algo con nuestro grupo. 17 mil dólares fue el monto, aparte el video no podía tener un presupuesto menor a 35 mil soles”, detalló Rincón, dando a conocer la magnitud de las cifras involucradas en las negociaciones.

¿Por qué Leslie Shaw se enfrentó a cantante Elvia Abril?

La controversia por el uso no autorizado de la canción ‘Hay Niveles’ se puso en boca de todos en mayo de este año, cuando Leslie Shaw expresó su hartazgo ante la reiterada apropiación de su obra por parte de artistas bolivianos. “Contraten abogado porque ya me hartaron”, advirtió la intérprete en aquel entonces, dejando en claro su determinación de defender sus derechos de autor.

El conflicto se intensificó el pasado 11 de mayo, cuando Leslie Shaw y la cantante folclórica peruana Elvia Abril coincidieron en el aeropuerto de Buenos Aires tras presentarse en la misma discoteca. La peruana no dudó en encarar a Elvia Abril por interpretar su tema sin autorización. ‘La Barbie de la Cumbia’ exigió de manera directa que se estableciera un acuerdo legal con sus representantes, evidenciando la gravedad de la situación.

Por su parte, Elvia Abril intentó justificar su accionar al señalar que había buscado comunicarse con los representantes de la artista peruana sin éxito. “Habíamos hablado con Gabriela... No, cuando hablé le dije vamos a llegar a un acuerdo y me dijo no, no, y no quiso”, relató la cantante de Cerro de Pasco, atribuyendo la falta de acuerdo a la negativa de la contraparte.

La tensión no se limitó al aeropuerto. Durante el vuelo de regreso, Leslie Shaw continuó manifestando su indignación a través de sus redes sociales, asegurando que el karma se volvería en contra de quienes persisten en esta actitud. La artista subrayó que no toleraría más el uso indebido de su trabajo y que la infracción a sus derechos de autor había sobrepasado los límites de la paciencia.

La situación se agravó al conocerse que no solo Elvia Abril ha interpretado ‘Hay Niveles’ sin permiso, sino también el grupo boliviano Kumbia Mortal. “Sería bueno llegar a algo porque hoy recién voy a hablar con el abogado porque hay un chico boliviano, Kumbia Mortal, que también canta mi tema”, expresó Leslie Shaw, visiblemente molesta, en un video difundido en sus redes.

La cantante peruana detalló que, pese a sus intentos por resolver el conflicto de manera amistosa y legal, la infracción continuó. “He estado enviando correos electrónicos solicitando que dejen de subir mi canción a las plataformas digitales sin mi consentimiento”, explicó Leslie Shaw, quien remarcó que lleva meses enfrentando esta problemática sin obtener respuestas satisfactorias.

¿Quién es la cantante folclórica Elvia Abril?

Elvia Abril Huaripaucar Huaqui, conocida artísticamente como Elvia Abril y apodada ‘Tu Dulce Ilusión’, es una peruana originaria de Cerro de Pasco. Su incursión en la música comenzó a los 17 años, cuando se adentró en el huayno con arpa, un género tradicional de su región.

Con el paso del tiempo, se especializó en el huayno sureño, donde el teclado se convierte en el instrumento central y distintivo de su estilo. A lo largo de ocho años de trayectoria, Abril ha consolidado su presencia como una de las voces más representativas del folclore peruano, manteniendo un crecimiento constante en la industria.

La cantante ha sabido aprovechar el auge de las plataformas digitales para expandir su alcance. En Facebook, su comunidad supera los 21 000 seguidores, mientras que en TikTok la cifra asciende a más de 53 000 seguidores. Esta presencia en redes sociales ha sido clave para conectar con un público más amplio y diverso.

Precisamente en su perfil de TikTok, la interpretación de ‘Hay Niveles’ —tema original de Carlos Rincón y Leslie Shaw— se ha convertido en uno de los contenidos más vistos, lo que ha avivado la polémica sobre la apropiación de derechos de autor.