Magaly Medina califica de “patético” a Guillermo Dávila y el cantante responde a las duras críticas

La reciente visita de Guillermo Dávila al Perú no se ha limitado solo a la música. El artista venezolano, reconocido por décadas de carrera en telenovelas y escenarios latinoamericanos, se volvió tendencia en redes tras el duro análisis que hizo Magaly Medina de su presentación en la televisión peruana.

Las palabras de la conductora en ‘Magaly TV La Firme’, calificando de “vergonzosa” la actuación del cantante y haciendo referencia a su apariencia física y a olvidos en sus canciones cuando daba una entrevista a Tilsa Lozano en su programa ‘La noche habla’, circularon rápidamente y provocaron una respuesta —sutil, pero significativa— de Dávila y su entorno.

Fuerte crítica de Magaly Medina encendió la polémica

La polémica se encendió cuando Magaly Medina dedicó varios minutos de su programa a comentar la reciente aparición de Dávila en el programa que conduce Tilsa Lozano, ‘La Noche Habla’. No escatimó en calificativos al referirse al cantante como “barrigón” y “patético”, asegurando que ya no es el galán que hacía suspirar a las fanáticas peruanas en sus años de gloria y que “no envejeció bien”.

“Qué patético este hombre. ¿Han visto que ha venido a hacer un concierto? Pero el hombre está barrigón. Ya no es aquel actor ídolo de las telenovelas que arrancaba suspiros cada vez que venía a Perú, la Gisela Valcárcel un poco más se le desmayaba ahí para que la cargue. Era una disforzada total”, recordó Medina.

La conductora de espectáculos también destacó el momento en el que el artista olvidó las letras de sus propias canciones durante la presentación, describiendo la escena como motivo de “vergüenza ajena” y burlándose de la reacción del público y de Tilsa Lozano.

“Con esa panza, ni siquiera ya tiene voz, cuando quiere siriar (cortejar) cantando, ni siquiera se acuerda la letra de sus canciones. Qué pena. Vergüenza ajena daba. O sea, el patético cantante antiguo que viene a revivir sus épocas de antaño cantándole al cadáver televisivo (Tilsa Lozano) que juraba que Maluma estaba sentado a su costado, ¿no?”, dijo.

La conductora fue más allá al ironizar sobre las épocas doradas de Dávila: “Era el galán. Estás hablando de 1982. Imagínate, todavía ni siquiera ‘Magaly TV’ había nacido como programa”. Medina remató señalando que cantar con el público el estribillo de sus grandes éxitos demostraba que Dávila “ya no tiene ni voz ni memoria” para el escenario.

La reacción de Guillermo Dávila y el apoyo de sus fans

Lejos de responder de manera directa a la conductora, Guillermo Dávila optó por repostear en sus historias de redes sociales un mensaje elaborado por su club de fans, donde lo defendían ante los ataques.

El texto, categórico en tono y contenido, encaró a Medina por su forma de referirse al artista: “Qué horror lo que dijo esta señora. Doña Magaly, qué osada es usted al llamar viejo a Guillermo Dávila. ¿Acaso usted es quinceañera? Muchas lunas han pasado desde que usted tuvo esa edad. La retamos a que se quite todo el botox de su cara y la silicona de su cuerpo. Seguro queda viejita y arrugada”, citaba la publicación.

Dávila reposteó todo la historia y le incluyó la canción ‘Sonríele’ de DY, donde la letra dice: “Sonríele a la vida, que la alegría cure el alma”, lo que fue interpretado en redes como una decisión estratégica del cantante de tomar distancia del conflicto y promover un mensaje de optimismo.

Guillermo Dávila reposteó historia publicada por sus fans y respondió así a críticas de Magaly Medina.

El creador de contenido @josepastord también compartió el posteo y opinó que la presentadora “se excedió un poquito”, recordando que “Guillermo Dávila es un ícono de la música” y que su carrera ha sido sinónimo de éxito en distintos países.

“Mientras que muchos esperaban la respuesta de Guillermo Dávila en el programa ‘Amor y Fuego’, pues no, él respondió por sus redes, no de manera directa, pero sí reposteando un post que había puesto su club de fans”, comentó el creador de contenidos.

Agregó también: “¿Qué pasará con esto? ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Con quién están de acuerdo? Bueno, creo que Magaly se excedió un poquito, ya que Guillermo Dávila es un cantante reconocido, un ícono, obviamente, de la música, más allá de los temas que se haya olvidado la letra y todo, y que obviamente se debe a su público y a las televisiones que va, nada quita que en su carrera como cantante sí ha sido impecable, como cantante”.