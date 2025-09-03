Sebastián Rulli en Perú: actor graba campaña publicitaria y sorprende con mensaje “Vamos por más”.

Sebastián Rulli, uno de los galanes más reconocidos de la televisión mexicana, se encuentra en el Perú como parte de una campaña publicitaria para una reconocida marca de cosméticos y cuidado personal.

El recordado protagonista de 'Rubí’y ‘Lo que la vida me robó’ compartió con entusiasmo en sus redes sociales que es su primera vez en nuestro país y no ocultó su alegría por descubrir la cultura y gastronomía local.

Su llegada al Perú

A través de una serie de historias en Instagram, Rulli mostró parte de la vista de su hotel en Miraflores, donde se hospeda durante su estadía. Con un tono cercano y jovial, el actor expresó:

“¡Buenos días, buenos días! ¿Madrugando? Yo un poquito. A ver, ¿dónde estoy? Quizás algunos ya adivinaron. ¿Conocen? Estamos en invierno, una ciudad frente al mar. Aquí se come delicioso, pero de verdad delicioso. Y estoy muy contento, es mi primera vez. Segundo día de trabajo. Vamos por más”.

El mensaje rápidamente fue compartido por sus seguidores peruanos, quienes celebraron su presencia en Lima y aprovecharon para recomendarle algunos de los platos más emblemáticos de la gastronomía nacional.

Grabaciones para campaña publicitaria

El verdadero motivo de la visita de Sebastián Rulli al Perú es su participación en la nueva campaña de L’Bel, reconocida marca internacional de cosméticos y productos de cuidado personal. El actor destacó el profesionalismo del equipo con el que trabaja y aseguró sentirse agradecido por esta experiencia.

“Día 2 con este gran actor y ser humano, y un súper equipo L’Bel. ¡Gracias!”, fue el mensaje que el intérprete compartió en sus redes, en clara alusión a la colaboración con la firma.

Con esta campaña, la marca busca consolidar su presencia en el mercado peruano y latinoamericano, apostando por la imagen de Rulli, un actor de trayectoria internacional y gran cercanía con el público femenino.

El cariño del público peruano

Aunque su visita es corta y estrictamente laboral, Sebastián Rulli no ha pasado desapercibido entre sus fanáticos. Apenas compartió que se encontraba en Miraflores, cientos de seguidores comentaron sus publicaciones con mensajes de bienvenida y muestras de afecto.

“Disfruta mucho de nuestro país”, “No te vayas sin probar el ceviche” y “Qué felicidad tenerte en Lima” fueron algunas de las reacciones en redes.

La posibilidad de que el actor pueda interactuar con su público peruano ha generado gran expectativa, aunque por el momento no se ha confirmado si tendrá alguna agenda pública o encuentros con fans.

La visita de Sebastián Rulli al Perú se da en medio de un año cargado de compromisos profesionales. Además de su participación en campañas publicitarias, el actor ha revelado que se encuentra analizando nuevos proyectos televisivos y cinematográficos.

Aunque no brindó mayores detalles sobre próximos trabajos en la pantalla chica, sí dejó entrever que continuará apostando por papeles desafiantes que le permitan conectar con el público de toda América Latina.

Expectativas por su estadía

Los fanáticos peruanos esperan que la estadía de Sebastián Rulli no se limite únicamente al ámbito laboral y que pueda aprovechar su tiempo libre para conocer más de la cultura peruana. Entre los destinos más recomendados por sus seguidores figuran Cusco, Machu Picchu, Arequipa y la selva amazónica.

Aunque no se sabe si su agenda le permitirá recorrer estos lugares, lo cierto es que su presencia ya ha generado entusiasmo en los medios y en las redes sociales, donde su nombre se convirtió en tendencia apenas confirmó su llegada.

¿Quién es Sebastián Rulli?

Sebastián Rulli es un actor y modelo argentino naturalizado mexicano, nacido el 6 de julio de 1975 en Buenos Aires. Se formó como actor en el Centro de Educación Artística de Televisa y pronto se convirtió en uno de los rostros más solicitados de las telenovelas mexicanas.

Su salto a la fama internacional llegó con Rubí (2004), donde interpretó a Héctor Ferrer, personaje que lo consolidó como galán de la pantalla. A lo largo de su carrera, ha protagonizado producciones como Teresa, Lo que la vida me robó, Amores verdaderos y Papá a toda madre, entre otras.

Con más de dos décadas en la industria, Rulli es considerado uno de los actores más exitosos de la televisión mexicana y latinoamericana. Además de su talento actoral, ha destacado como modelo y conductor de programas.

Éste es el grado de estudios de Sebastián Rulli, famoso actor que aseguran terminó su noviazgo con Angelique Boyer Crédito: Cuartoscuro

¿Quién es su novia?

Actualmente, Sebastián Rulli mantiene una relación con la actriz Angelique Boyer, con quien ha compartido proyectos profesionales y personales. La pareja es una de las más queridas del mundo del espectáculo en México y acumula millones de seguidores en redes sociales.

En lo personal, Rulli también se caracteriza por mantener un estilo de vida saludable, promoviendo la actividad física y el bienestar. Esta imagen encaja perfectamente con la filosofía de L’Bel, marca con la que ahora colabora.

Sebastián Rulli y Angelique Boyer. IG