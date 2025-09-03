Investigadores peruanos ganan medalla de oro en Corea del Sur por bioplásticos innovadores

La Universidad Privada del Norte desarrolló bioplásticos con nanopartículas de plata, óxido de zinc y sílice reconocidos en Corea del Sur con la medalla de oro del KIWIE 2025.

Investigadores de la Universidad Privada del Norte (UPN) fueron galardonados con la medalla de oro en el Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE) 2025, uno de los certámenes más prestigiosos de innovación científica en Asia. El reconocimiento fue otorgado gracias a un proyecto que busca transformar la manera en que se produce y utiliza el plástico, ofreciendo alternativas biodegradables y sostenibles frente a la contaminación ambiental.

Este logro posiciona a Perú en el mapa de la investigación científica internacional, al destacar propuestas que no solo abordan un problema local, sino que ofrecen soluciones con impacto global.

La crisis ambiental del plástico

La contaminación por plásticos es considerada una de las principales amenazas ambientales en todo el mundo. Según datos del Ministerio del Ambiente (MINAM), Perú generó aproximadamente 1.2 millones de toneladas de residuos plásticos en 2024, de los cuales solo un 10 % fue reciclado de manera adecuada. El resto termina en botaderos informales, ríos y mares, afectando ecosistemas y comunidades.

Especialistas advierten que, de no reducirse drásticamente el consumo de plásticos de un solo uso, la acumulación de estos desechos podría superar la capacidad de gestión de muchos países en la próxima década. Por ello, las soluciones que promuevan la economía circular y los materiales biodegradables son vistas como una necesidad urgente.

La propuesta de bioplásticos se alinea con la Ley 30884 que promueve la reducción de plásticos de un solo uso y la adopción de materiales biodegradables en Perú. - crédito Nelson Rangel-Buitrago

Un proyecto innovador desde Trujillo

En este contexto, el Centro de Investigación Avanzada en Agroingeniería (CIAA) del campus Trujillo de la UPN desarrolló un método pionero para la creación de bioplásticos funcionalizados con nanopartículas de plata, óxido de zinc y sílice. Esta combinación permite fabricar materiales biodegradables que destacan por su alta resistencia mecánica, ligereza y capacidad para bloquear la humedad.

La propuesta, liderada por la Dra. Meliza Rojas y el Dr. David Asmat, busca reemplazar el uso de plásticos tradicionales en la industria, ofreciendo una alternativa que no comprometa la calidad ni la durabilidad de los productos. “Nuestro objetivo es crear soluciones que integren innovación, economía circular y sostenibilidad, aportando beneficios tangibles al medio ambiente y a la industria local”, señaló Christian Mesía, director de Investigación, Innovación y Responsabilidad Social de la UPN.

Patentes y respaldo institucional

El proyecto no solo ha recibido un premio internacional, sino que también cuenta con procesos de patentes gestionados a través del Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI) de la UPN. Esto garantiza la protección intelectual de la propuesta y abre la puerta a futuras aplicaciones industriales en distintos sectores.

Además, la iniciativa se enmarca dentro de las políticas nacionales que impulsan la reducción del uso de plásticos de un solo uso, alineándose con la Ley N.° 30884, que promueve el consumo responsable de materiales biodegradables en Perú.

El mercado mundial de bioplásticos alcanzará más de 7 millones de toneladas para 2028 según la European Bioplastics Association, reflejando el crecimiento de alternativas sostenibles a nivel global.. EFE/EPA/YAHYA ARHAB

Educación e impacto en la sociedad

La universidad no solo apuesta por la investigación, sino también por la educación ambiental entre sus estudiantes. Programas de formación y talleres de innovación fomentan la creación de proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible del país. En este sentido, la UPN busca convertirse en un actor clave dentro de la transición hacia modelos de producción más responsables.

Estas acciones demuestran cómo el sector educativo puede tener un impacto directo en la lucha contra la crisis climática y en la formación de profesionales capaces de liderar cambios positivos en sus comunidades.

Bioplásticos en el mundo: avances y retos

A nivel global, el mercado de los bioplásticos se encuentra en constante crecimiento. La European Bioplastics Association estima que la producción mundial de bioplásticos alcanzará más de 7 millones de toneladas para 2028, impulsada por regulaciones más estrictas y una mayor conciencia de los consumidores. Sin embargo, uno de los principales desafíos sigue siendo el costo de producción, que suele ser mayor que el del plástico convencional.

En ese sentido, proyectos como el de la UPN representan un aporte valioso, ya que buscan desarrollar materiales que combinen eficiencia, resistencia y accesibilidad económica, aspectos esenciales para una adopción masiva en el mercado.

Un paso hacia un futuro sostenible

El reconocimiento obtenido en Corea del Sur refuerza el papel de la investigación peruana en el escenario internacional y demuestra que la innovación científica puede tener un impacto directo en la protección del medio ambiente.