Martín Vizcarra sufre nuevo revés: PJ anula resolución que ordenó devolución de 67 bienes incautados

El expresidente Martín Vizcarra fue allanado por el Ministerio Público en su vivienda durante la madrugada de marzo de 2024.

El expresidente Martín Vizcarra sufre un nuevo revés judicial. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocó la resolución que ordenó la devolución de 67 bienes que se incautaron en su vivienda en San Isidro, como parte de la investigación del caso Los Intocables de la Corrupción.

Como se recuerda, en diciembre de 2024, el juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley accedió en parte al pedido de Vizcarra para que se le devuelvan los teléfonos celulares, tablets, computadoras, dispositivos USB, discos duros externos, entre otros bienes electrónicos.

Checkley justificó su decisión en que la Fiscalía ya había extraído la información de los referidos equipos, “siendo ello (la información extraída) lo relevante para el esclarecimiento de los hechos y no los aparatos que la contienen”. Sin embargo, este argumento fue rebatido por la Sala Suprema Penal Permanente.

El expresidente fue sorprendido por el operativo y recibió a los fiscales vestido con pijama. | Ministerio Público

Derrota para Martín Vizcarra

El tribunal supremo que preside César San Martín le da la razón a la Fiscalía respecto a que una pericia digital no concluye con la extracción de la información.

“Falta realizar la fase de indexación de la información extraída, por lo que se entiende que la pericia aún no concluyó, en cuyo desarrollo es obvio que la fuente de prueba: el dispositivo material y la información que contiene (ambas entendidas como una unidad, necesarias como contraste de autenticidad) debe permanecer a disposición de la Fiscalía y de los peritos”, se lee en la resolución a la que accedió Infobae.

Según la Sala Suprema, una vez que se tengan los resultados de la pericia oficial, así como de la eventual pericia de parte, se podrá determinar si corresponde devolver todo o parte de los bienes incautados en el domicilio de Martín Vizcarra.

Cabe precisar que, según consta en la resolución, el Ministerio Público procedió a devolver una parte de los bienes de los que ya se había realizado la pericia, a excepción de unos 8 equipos pendientes de peritaje. Sin embargo, la defensa del expresidente niega ello y afirma que solo se devolvieron 3 celulares.

PJ revoca la resolución que ordenó la devolución de bienes incautados a Martín Vizcarra.

“Lo expuesto en la audiencia de apelación por la Fiscalía, más allá si ya decidió devolver parte de la evidencia digital incautado, no es relevante en orden al problema jurídico procesal materia de dilucidación en sede de casación. Por tanto, la devolución, tal como está planteada, no es factible de ser aceptada. Las objeciones impugnativas de la Fiscalía deben aceptarse, por el momento”, resolvieron los jueces supremos.

Los Intocables de la Corrupción

El caso “Los Intocables de la Corrupción” implica al expresidente Martín Vizcarra como presunto líder de una red criminal que operó en Provías Descentralizado durante su gobierno (2018-2020).

Según la Fiscalía, Vizcarra y exfuncionarios de su entorno, como Carlos Revilla y Edmer Trujillo, supuestamente direccionaron licitaciones por más de 274 millones de soles a cambio de sobornos. Testigos protegidos y colaboradores eficaces han señalado presuntas entregas de dinero en maletines en el mismo Palacio de Gobierno. Por este caso al expresidente se le atribuye la comisión de los presuntos delitos de organización criminal y colusión.

Organigrama de la presunta organización criminal "Los Intocables de la Corrupción"